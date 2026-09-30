Giá vàng hôm nay 30-9: Vàng thế giới phục hồi, trong nước tăng 1 triệu đồng

Mở cửa phiên giao dịch sáng nay, Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng miếng ở mức 140,5 – 143,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 1 triệu đồng/lượng ở 2 chiều mua - bán so với kết phiên giao dịch hôm qua. Chênh lệch giữa giá mua và bán ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Tương tự, Tập đoàn DOJI và Công ty Vàng bạc đá Phú Nhuận (PNJ) niêm yết giá vàng miếng ở mức 140,5 – 143,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 1 triệu đồng/lượng ở 2 chiều mua - bán so với kết phiên giao dịch hôm qua. Chênh lệch giữa giá mua và bán ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Đối với vàng nhẫn, Tập đoàn DOJI niêm yết vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng ở mức 139,8 – 143,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 1,3 triệu đồng/lượng. Chênh lệch giữa giá mua và bán ở mức 4 triệu đồng/lượng.

Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết vàng nhẫn ở mức 140– 143 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), tăng 1 triệu đồng/lượng ở cả 2 chiều. Chênh lệch giữa giá mua và bán ở mức 3 triệu đồng/lượng. Thương hiệu Bảo tín Minh Châu niêm yết vàng nhẫn ở mức 139,5 – 143,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 1 triệu đồng/lượng so với kết phiên giao dịch hôm qua. Chênh lệch giữa giá mua và bán ở mức 4 triệu đồng/lượng.

Vàng thế giới phục hồi nhẹ

Theo Kitco News, giá vàng thế giới sáng nay ghi nhận ở mức 4.171 USD/ounce, tăng 46 USD/Ounce so với cùng thời điểm hôm qua. Quy đổi theo tỷ giá USD tại ngân hàng Vietcombank (26.170 VND/USD), vàng thế giới có giá khoảng 131,5 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí).

Giá vàng tăng vào cuối phiên giao dịch tại Mỹ ngày thứ ba, khi dữ liệu thị trường lao động và niềm tin người tiêu dùng Mỹ yếu hơn dự kiến, giúp kim loại quý phục hồi sau đợt bán tháo hôm thứ hai. Tuy nhiên, lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn dài vẫn ở mức cao, tiếp tục gây áp lực lên vàng.

Số liệu JOLTS cho thấy, số việc làm trống trong tháng 8 giảm xuống 7,079 triệu, từ 7,335 triệu trong tháng 7 và thấp hơn mức dự báo 7,225 triệu. Trong khi đó, chỉ số niềm tin người tiêu dùng tháng 9 giảm xuống 81,9 điểm, từ 88,6 điểm, mức thấp nhất kể từ năm 2014.

Dữ liệu yếu hơn cùng phát biểu của Chủ tịch Fed New York John Williams đã khiến kỳ vọng Fed tăng lãi suất vào tháng 10 giảm xuống khoảng 51,5%, từ 70,9% một ngày trước đó. Lợi suất trái phiếu kho bạc kỳ hạn 2 năm cũng giảm xuống khoảng 4,89%. Dù vậy, lợi suất kỳ hạn dài vẫn ở mức cao, với kỳ hạn 10 năm gần 5,25% và 30 năm khoảng 5,59%, tiếp tục gây sức ép lên vàng - tài sản không sinh lãi.

Thị trường sẽ tiếp tục theo dõi số liệu thu nhập cá nhân và lạm phát PCE tháng 8 vào thứ Tư, chỉ số sản xuất ISM vào thứ năm và báo cáo việc làm tháng 9 vào thứ sáu. Dữ liệu lạm phát thấp hoặc việc làm yếu có thể hỗ trợ vàng, trong khi số liệu tích cực hơn có thể thúc đẩy lợi suất và gây áp lực trở lại lên kim loại quý.

Về kỹ thuật, vùng kháng cự gần của vàng được xác định tại 4.190-4.222,11 USD/ounce. Nếu vượt vùng này, mục tiêu tiếp theo là 4.238 USD và 4.254,44 USD. Ở chiều ngược lại, vùng hỗ trợ gần nằm tại 4.166,49 USD, tiếp đến là 4.112 USD và 4.071,86 USD.