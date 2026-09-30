Mỹ mở thêm dư địa cho xe xăng, cuộc đua xe điện vẫn tiếp diễn

Ngày 28-9, Bộ Giao thông Vận tải Mỹ hoàn tất quy định mới, yêu cầu mức tiết kiệm nhiên liệu trung bình của đội xe đạt 34,9 dặm/gallon vào năm mẫu 2031.

Chính quyền Tổng thống Donald Trump cho rằng việc giảm yêu cầu so với quy định thời Tổng thống Joe Biden sẽ giúp hạ chi phí xe mới.

Người dân đổ xăng tại một cây xăng trên đường cao tốc tại Mỹ. Ảnh: Ngọc Quang/TTXVN

Theo ước tính của Bộ Giao thông Vận tải Mỹ, chi phí đáp ứng tiêu chuẩn tiết kiệm nhiên liệu giảm trung bình 1.289 USD/xe, nhưng chi phí nhiên liệu trong suốt thời gian sử dụng phương tiện tăng hơn 1.600 USD.

So với quy định trước, lượng xăng tiêu thụ tại Mỹ được dự báo tăng 4,6% đến năm 2050. Quy định mới cũng chấm dứt giao dịch tín chỉ tiết kiệm nhiên liệu giữa các hãng xe từ năm 2028.

Cơ quan An toàn Giao thông Đường bộ Quốc gia Mỹ lưu ý, người mua chỉ được hưởng lợi về giá nếu doanh nghiệp chuyển khoản tiết kiệm chi phí sang khách hàng.

Các tổ chức bảo vệ người tiêu dùng, sức khỏe và môi trường phản đối việc nới tiêu chuẩn, cảnh báo chi phí nhiên liệu và tác động của ô nhiễm không khí sẽ gia tăng.

Tuy nhiên, nhiều chuyên gia nhận định các nhà sản xuất khó từ bỏ xe điện để chỉ tập trung vào xe xăng. Doanh nghiệp phải hoạch định sản phẩm trước nhiều năm, tính đến khả năng chính sách thay đổi và duy trì sức cạnh tranh tại thị trường quốc tế.

Chuyên gia Stephanie Brinley của Mobility Global cho rằng giá xăng cao có thể tiếp tục thúc đẩy nhu cầu xe điện và xe hybrid.

Tại châu Âu, theo Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô châu Âu (ACEA), lượng đăng ký mới trong tháng 8 tăng 52,2% đối với xe thuần điện, 13,5% đối với xe hybrid có thể sạc từ nguồn điện bên ngoài và 3,4% đối với xe hybrid không cắm sạc, so với cùng kỳ năm trước.

Trong khi đó, lượng đăng ký xe xăng và diesel giảm lần lượt 23,5% và 23,1%.

Ở Trung Quốc, các hãng tiếp tục cạnh tranh về pin và tốc độ sạc. Ngày 23-9, Geely công bố hệ thống mà hãng cho biết có thể sạc từ 10% lên 70% trong 4,5 phút khi sử dụng hạ tầng công suất 2,2 MW. Trước đó, BYD giới thiệu công nghệ sạc từ 10% lên 97% trong 9 phút.