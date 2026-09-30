Xã Mỹ Hiệp: Đổi mới công tác đảng trên nền tảng số

Khi đảng viên lớn tuổi tự xem tài liệu trước kỳ họp, dùng điện thoại phản ánh tình hình trong ấp, chuyển đổi số đã hiện diện trong công việc thường ngày và góp phần đưa chủ trương đến gần người dân hơn.

ĐỔI MỚI TỪ KHÂU ĐIỀU HÀNH

Trước đây, văn bản đến Đảng ủy xã phải qua các bước in ấn, chuyển phát và trình ký trực tiếp. Nay, trên Hệ thống Điều hành tác nghiệp, văn bản được tiếp nhận, giao xử lý, trình ký và theo dõi tiến độ trên môi trường điện tử. Lãnh đạo có thể biết công việc đang ở khâu nào; cán bộ tham mưu thuận tiện hơn khi phối hợp xử lý và đôn đốc nhiệm vụ.

Đảng viên trẻ hướng dẫn đảng viên lớn tuổi ở ấp Mỹ Long 4 sử dụng ứng dụng phục vụ sinh hoạt Đảng trên điện thoại thông minh.

Đó là một phần trong quá trình đổi mới công tác đảng mà xã Mỹ Hiệp triển khai sau khi ban hành Nghị quyết 04 ngày 31-10-2025 về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Đồng chí Nguyễn Thị Thanh Bình, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Mỹ Hiệp cho biết: “Đảng ủy xác định chuyển đổi số gắn với đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo và lề lối làm việc của cấp ủy. Nội dung ứng dụng công nghệ được đưa vào chương trình công tác của Đảng ủy, kế hoạch hằng tháng và sinh hoạt định kỳ của các chi bộ”.

“Với địa bàn rộng sau sáp nhập, chuyển đổi số giúp Đảng ủy đổi mới phương pháp lãnh đạo, điều hành và giữ mối liên hệ thường xuyên với các chi bộ.

Chúng tôi xác định phải làm đồng bộ từ chuẩn hóa dữ liệu, xử lý công việc trên môi trường số đến hướng dẫn từng đảng viên sử dụng được các nền tảng.

Khi chi bộ nắm tình hình kịp thời, đảng viên chủ động tiếp nhận chủ trương và phản ánh những vấn đề của người dân, công nghệ mới thực sự góp phần nâng cao chất lượng công tác đảng ở cơ sở.

Đây là nhiệm vụ lâu dài, cần được thực hiện phù hợp với điều kiện của từng ấp”.

PHÓ BÍ THƯ THƯỜNG TRỰC ĐẢNG ỦY XÃ MỸ HIỆP

NGUYỄN THỊ THANH BÌNH

Tại Văn phòng Đảng ủy xã, 100% lãnh đạo, công chức chuyên môn tham mưu được cấp tài khoản trên Hệ thống Điều hành tác nghiệp; các cá nhân, tổ chức có thẩm quyền được trang bị chữ ký số chuyên dùng.

Theo số liệu Văn phòng Đảng ủy cung cấp, toàn bộ văn bản đi và đến, trừ văn bản mật, được luân chuyển, xử lý trên hệ thống. Từ đầu năm 2026 đến nay, Đảng ủy xã tiếp nhận 2.007 văn bản đến, phát hành 802 văn bản đi qua môi trường số.

Trên hệ thống, trạng thái nhiệm vụ được cập nhật để lãnh đạo theo dõi việc đã giao, đang xử lý hoặc sắp đến hạn. Văn phòng có căn cứ nhắc việc, phối hợp lấy ý kiến các bộ phận và chi bộ, thời gian luân chuyển văn bản giảm khoảng 60% - 70%; chi phí giấy in, mực in, chuyển phát và lưu trữ giảm đáng kể so với trước.

CHUẨN HÓA DỮ LIỆU, HỖ TRỢ TẬN CÁC CHI BỘ

Song song với đổi mới điều hành, Ban Xây dựng Đảng Đảng ủy xã Mỹ Hiệp tập trung chuẩn hóa dữ liệu tổ chức đảng, đảng viên. Tổ hỗ trợ số hóa gồm 51 thành viên được thành lập để phối hợp với Bí thư chi bộ, đảng viên trẻ đối chiếu hồ sơ giấy, cập nhật thông tin và tháo gỡ vướng mắc tại cơ sở.

Cán bộ Ban Xây dựng Đảng Đảng ủy xã Mỹ Hiệp chuẩn bị tài liệu tuyên truyền trên nền tảng số, phục vụ việc triển khai đến các chi bộ.

Đến nay, xã rà soát, làm sạch dữ liệu 1.302/1.302 đảng viên trên phần mềm Cơ sở dữ liệu đảng viên 4.0; số hóa 74 bộ hồ sơ và đưa lên hệ thống bảo mật. Đây là bước chuẩn bị cho việc thực hiện các thủ tục hành chính của Đảng trên môi trường điện tử theo lộ trình.

Từ nền tảng dữ liệu ấy, Sổ tay đảng viên điện tử được đưa vào sinh hoạt chi bộ. Toàn Đảng bộ có 1.093/1.302 đảng viên cài đặt, sử dụng, đạt 83,9%; số còn lại thuộc diện miễn công tác, miễn sinh hoạt hoặc không có điện thoại thông minh.

Tài liệu được gửi trước kỳ họp để đảng viên chủ động nghiên cứu, nhưng để sử dụng thành thạo, nhiều người vẫn cần được hướng dẫn trực tiếp.

Vì vậy, xã triển khai mô hình “Đảng viên trẻ đồng hành cùng đảng viên cao tuổi”, phân công mỗi người hỗ trợ 1 đến 2 đảng viên. Các chi bộ còn dành 10 - 15 phút trong buổi sinh hoạt để hướng dẫn thao tác số theo phong trào “Bình dân học vụ số”.

Báo cáo 6 tháng đầu năm 2026 cho thấy 15/15 ấp đã kiện toàn Tổ Công nghệ số cộng đồng, tiếp tục hướng dẫn người dân sử dụng ứng dụng, dịch vụ số. Từ chi bộ đến khu dân cư, kỹ năng số được rèn luyện qua từng lần thực hành.

CÁN BỘ CƠ SỞ GẦN DÂN, SÁT DÂN

Ông Trần Quốc Khải, sinh năm 1966, đảng viên Chi bộ ấp Mỹ Long 4, xã Mỹ Hiệp từng lúng túng khi sử dụng điện thoại để đăng nhập, tìm tài liệu trên Sổ tay đảng viên điện tử.

Chi bộ phân công đảng viên trẻ hướng dẫn ông Khải từng bước. Chỗ nào chưa nhớ, ông Khải được chỉ lại rồi tự thao tác để quen dần. “Ban đầu, tôi không nhớ các bước thực hiện, nhưng các em hướng dẫn rất tỉ mỉ, kiên trì nên giờ tôi đã quen hơn.

Trước cuộc họp, chi ủy gửi tài liệu để chúng tôi xem, có thời gian tìm hiểu rồi tham gia ý kiến sát với công việc ở địa phương”, ông Khải chia sẻ.

Đồng chí Trần Hoàng Quân, Bí thư Chi đoàn ấp Mỹ Long 4, là một trong những đảng viên trẻ được phân công nhiệm vụ đồng hành cùng với các đảng viên lớn tuổi trong quá trình thực hiện chuyển đổi số trong công tác đảng cho biết, nhiều đảng viên lớn tuổi cần được giải thích bằng lời gần gũi, dễ hiểu và hướng dẫn hơn một lần.

Đảng viên trẻ làm mẫu, sau đó để các cô chú tự thực hiện, cô chú gặp khó ở bước nào thì chúng tôi sẽ hỗ trợ ở bước đó. Qua quá trình ấy, người được hướng dẫn dần chủ động hơn thay vì phải nhờ người khác thao tác giúp.

Để duy trì việc sử dụng công cụ số, đồng chí Trần Văn Lên, Bí thư Chi bộ ấp Mỹ Long 4, gửi video hướng dẫn do Ban Xây dựng Đảng cung cấp qua các nhóm thông tin nội bộ, đồng thời giải đáp trực tiếp trong các kỳ sinh hoạt.

Chi bộ phân công người hỗ trợ riêng đối với những đảng viên còn khó nhớ tài khoản, mật khẩu. Việc gửi tài liệu trước kỳ họp cũng giúp đảng viên có thời gian nghiên cứu, chuẩn bị ý kiến về những vấn đề của ấp.

Công nghệ còn hỗ trợ chi bộ nắm tình hình địa bàn. Đảng viên Trần Quốc Khải cho biết: “Hơn 1 tháng qua, trong các đợt nước dâng cao kết hợp triều cường, một số tuyến đường và đê bao khu vực trồng cây ăn trái có nguy cơ bị ảnh hưởng. Tôi cùng các đảng viên quay video, chụp ảnh gửi đến chi bộ. Từ thông tin tại hiện trường, chi bộ báo cáo cấp trên để có hướng xử lý; bà con ở địa phương cùng góp ngày công, chuẩn bị vật liệu gia cố những vị trí xung yếu, hạn chế ảnh hưởng đến việc đi lại và sản xuất”.

Theo đồng chí Trần Văn Lên, các nhóm thông tin nội bộ cũng giúp chi bộ chuyển tải chủ trương liên quan đến làm đường, xây cầu, gia cố tuyến đê và các công trình dân sinh.

Đảng viên nắm nội dung sớm hơn để trao đổi, giải thích và vận động người dân cùng thực hiện. Từ một phản ánh bằng hình ảnh đến việc tập hợp bà con xử lý vấn đề phát sinh, kỹ năng số của đảng viên đã hỗ trợ trực tiếp cho công tác ở cơ sở.

Dù hạ tầng và kỹ năng sử dụng công nghệ giữa các ấp còn khác nhau, những thay đổi từ Đảng ủy đến chi bộ đang tạo nên lề lối làm việc chủ động, kịp thời và sát cơ sở hơn.

Khi đảng viên sử dụng được công cụ số để tham gia sinh hoạt, đóng góp ý kiến và phản ánh việc dân quan tâm, chuyển đổi số góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo của tổ chức Đảng, đưa chủ trương vào cuộc sống và củng cố mối gắn bó giữa cấp ủy với Nhân dân.