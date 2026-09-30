Kho dự trữ dầu chiến lược Mỹ xuống đáy 44 năm

Kho dự trữ đã giảm gần 1/3 kể từ khi Washington bắt đầu xả dầu hồi tháng 3. Ảnh: RT

Theo dữ liệu Bộ Năng lượng Mỹ được truyền thông dẫn lại, lượng dầu trong SPR tính đến tuần kết thúc ngày 25-9 chỉ còn khoảng 283,8 triệu thùng, giảm gần 1/3 so với mức hơn 415 triệu thùng hồi giữa tháng 3. Đây là mức thấp nhất kể từ năm 1982 và thấp hơn đáng kể so với mức đỉnh hơn 726 triệu thùng ghi nhận năm 2009.

Đà sụt giảm mạnh diễn ra sau khi Washington triển khai chương trình xả dầu quy mô lớn nhằm bình ổn thị trường, trong khuôn khổ kế hoạch phối hợp với các nước thành viên Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) để ứng phó với gián đoạn nguồn cung liên quan đến xung đột tại Trung Đông và eo biển Hormuz.

Dù dòng chảy dầu toàn cầu đã có dấu hiệu phục hồi, nguồn cung vẫn chưa trở lại mức trước xung đột. Các tổ chức phân tích cho rằng tồn kho dầu toàn cầu từng giảm với tốc độ kỷ lục trong giai đoạn cao điểm khủng hoảng, làm gia tăng vai trò của nguồn dự trữ chiến lược.

Tuy nhiên, không phải toàn bộ lượng dầu trong SPR đều có thể khai thác ngay lập tức. Các vấn đề kỹ thuật và bảo trì khiến khả năng rút dầu thực tế thấp hơn công suất thiết kế, làm giảm hiệu quả của công cụ này trong trường hợp xảy ra cú sốc nguồn cung mới.

Giới chức Mỹ cho biết sẽ từng bước bổ sung lại kho dự trữ thông qua các chương trình trao đổi trong thời gian tới, song trong ngắn hạn, quy mô SPR thu hẹp đồng nghĩa dư địa ứng phó khủng hoảng năng lượng của Washington cũng bị hạn chế đáng kể.