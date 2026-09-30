Người tiêu dùng Mỹ dự chi khoảng 13,5 tỷ USD cho mùa Halloween 2026

Ngay cả khi giá cả leo thang và lo ngại lạm phát lan rộng, người tiêu dùng Mỹ dự kiến vẫn sẽ chi đậm cho mùa Halloween năm nay.

Dự báo của Liên đoàn Bán lẻ Quốc gia Mỹ (NRF) cho thấy tổng chi tiêu cho Halloween sẽ vượt mức kỷ lục 13,1 tỷ USD của năm ngoái, đạt 13,5 tỷ USD trong năm 2026. Nếu tính trung bình, mỗi người dân Mỹ sẽ chi 115,14 USD, nhỉnh hơn một chút so với mức 114,45 USD của năm 2025.

Theo NRF, khoảng 74% người tiêu dùng có kế hoạch tổ chức Halloween, tăng so với 73% năm ngoái và 68% vào năm 2019.

“Người tiêu dùng tiếp tục coi Halloween là một ưu tiên chi tiêu, nhưng đồng thời cũng bước vào mùa lễ hội với tâm lý thận trọng hơn về khả năng chi trả”, bà Allison Zeller, Phó Chủ tịch phụ trách thông tin ngành và người tiêu dùng của NRF, cho biết trong một thông cáo báo chí công bố kết quả khảo sát.

Bà nói thêm: “Trong hơn 2 thập kỷ, khảo sát Halloween của NRF đã theo dõi cách người tiêu dùng chi tiêu trong dịp lễ này, và kết quả năm nay cho thấy người mua sắm đang cân nhắc kỹ lưỡng và có chiến lược hơn để tìm cách tối đa hóa giá trị trong suốt mùa lễ hội”.

Xu hướng này cũng đang tác động cả đến thời điểm và địa điểm người tiêu dùng bắt đầu chuẩn bị cho mùa Halloween. Gần một nửa số người được khảo sát, tương đương 49%, bắt đầu mua sắm cho Halloween ngay từ tháng 9 hoặc sớm hơn, tăng mạnh so với mức 34% cách đây một thập kỷ, khi không có nhiều người chuẩn bị cho mùa lễ hội sớm đến vậy.

Trong nhóm những người mua sắm sớm này, 23% chia sẻ rằng chuẩn bị trước giúp họ phân bổ ngân sách trong thời gian dài hơn, còn 21% nói rằng họ chủ động chuẩn bị sớm vì thấy các mức giá hấp dẫn và chương trình khuyến mãi.

Nhóm hàng được người tiêu dùng ưu tiên trong dịp Halloween nhìn chung vẫn tương đối ổn định.

Xét về mức độ phổ biến, kẹo và sô cô la đứng đầu với 96% người tiêu dùng dự định mua đồ ngọt, tương ứng tổng chi tiêu 4,1 tỷ USD, tăng từ mức dự báo 3,9 tỷ USD của NRF cho năm 2025 và 3,5 tỷ USD năm 2024. Tuy nhiên, chi nhiều tiền hơn không đồng nghĩa với việc người tiêu dùng sẽ nhận được nhiều kẹo hơn. Theo FinanceBuzz, giá kẹo Halloween đã tăng 78% trong giai đoạn 2020 - 2025, cao hơn 3 lần tốc độ lạm phát. Một trong những nguyên nhân chính là giá ca cao bán buôn tăng gần gấp 5 lần trong cùng giai đoạn, từ khoảng 2.200 USD/tấn lên hơn 10.000 USD/tấn tại thời điểm đỉnh. Giá ca cao sau đó đã giảm mạnh, với giá hợp đồng tương lai tại Mỹ dao động từ hơn 3.100 USD đến hơn 7.500 USD/tấn trong 12 tháng qua. Nhưng tất nhiên giá kẹo vẫn chưa giảm tương ứng.

Đồ trang trí đứng ở vị trí thứ hai, với 78% người tiêu dùng mua và tổng chi 4,3 tỷ USD.

Trong khi đó, 71% người mua sắm dự kiến chi 4,4 tỷ USD cho trang phục, với 2 tỷ USD dành cho trang phục người lớn, 1,5 tỷ USD cho trẻ em và 920 triệu USD cho thú cưng.

Thiệp chúc mừng cũng phổ biến hơn trong năm nay, với tỷ lệ người dự định mua tăng lên 42%, so với 38% năm 2025, trong khi tổng chi tiêu dự kiến đạt 800 triệu USD.

Các cửa hàng giảm giá là điểm đến mua sắm hàng đầu, thu hút 39% người tiêu dùng, tiếp theo là các cửa hàng chuyên bán đồ Halloween và trang phục hóa trang với 32%, và các nhà bán lẻ trực tuyến với 27%.

Nhiều doanh nghiệp nhỏ cũng đang giành được thêm thị phần. Khoảng 13% người mua tiết lộ rằng họ có kế hoạch mua sắm tại các cửa hàng địa phương, gần gấp đôi mức 7% của năm 2016.

Những người tiêu dùng nhạy cảm với giá cũng đang tìm cách tận dụng tối đa số tiền họ bỏ ra. Nếu giá các sản phẩm Halloween cao hơn dự kiến, 31% nói họ sẽ tiếp tục tìm kiếm và so sánh giá, trong khi 26% sẽ săn phiếu giảm giá hoặc các chương trình khuyến mãi.

Khoảng một phần ba số người được khảo sát đã bắt đầu nghĩ đến Halloween của năm sau. Cụ thể, 34% cho biết họ dự định mua những món đồ có thể tái sử dụng trong tương lai hoặc tận dụng cho các dịp khác.

NRF cũng chỉ ra một điểm mới trong cách người Mỹ chuẩn bị cho Halloween năm nay. Gần một nửa số người được khảo sát chỉ ra rằng họ sẽ sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI), với 34% sử dụng AI để lên ý tưởng và 32% dùng công cụ này để nhận đề xuất sản phẩm.

“AI đang ngày càng phổ biến hơn trong hành trình mua sắm của người tiêu dùng”, ông Phil Rist, Phó Chủ tịch điều hành phụ trách chiến lược tại Prosper Insights & Analytics, nhận định.