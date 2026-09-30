Phát huy vai trò người cao tuổi trong đời sống cộng đồng

Sau Đại hội thành lập Hội Người cao tuổi phường Ô Chợ Dừa đầu năm 2026, một trong những nhiệm vụ quan trọng được đặt ra là nhanh chóng kiện toàn tổ chức sau hợp nhất. Từ nhiều đơn vị cũ, Hội đã sắp xếp lại hệ thống chi hội phù hợp với tổ dân phố, từng bước tạo sự thống nhất trong phương thức hoạt động, thuận lợi hơn trong việc tập hợp và chăm lo hội viên.

Trao quyết định cho các Chi hội trưởng Hội Người cao tuổi phường Ô Chợ Dừa sau kiện toàn tổ chức. Ảnh: H.Duy

Hiện, toàn Hội có hơn 6.700 hội viên, sinh hoạt tại 23 chi hội. Đây là lực lượng đông, phân bố trên địa bàn rộng, trong khi nhiều cán bộ chi hội tuổi đã cao, sức khỏe và khả năng sử dụng công nghệ còn hạn chế.

Cùng với củng cố tổ chức, Hội tập trung vào những nhiệm vụ gần gũi với đời sống hội viên như chăm sóc sức khỏe, thăm hỏi người có hoàn cảnh khó khăn, tổ chức mừng thọ, chúc thọ, duy trì các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao.

Việc mừng thọ, chúc thọ được tổ chức theo phương châm trang trọng, ấm áp, nghĩa tình. Những hội viên tuổi cao, trong đó có các cụ từ 100 tuổi trở lên, được địa phương và tổ chức Hội quan tâm, động viên.

Hội Người cao tuổi phường Ô Chợ Dừa tổ chức chúc thọ, mừng thọ hội viên cao tuổi trên địa bàn. Ảnh: H.Duy

Không chỉ dừng ở hoạt động chăm lo, Hội còn từng bước tạo thêm những không gian sinh hoạt phù hợp. Các câu lạc bộ dưỡng sinh, văn nghệ cùng hoạt động thể dục, thể thao giúp hội viên rèn luyện sức khỏe, nâng cao đời sống tinh thần, đồng thời tăng sự gắn kết trong cộng đồng dân cư.

Điểm đáng chú ý trong hoạt động của Hội Người cao tuổi phường Ô Chợ Dừa là việc phát huy kinh nghiệm, uy tín của hội viên vào những công việc cụ thể tại địa bàn dân cư.

Nhiều hội viên vẫn trực tiếp tham gia công tác tại tổ dân phố, các tổ chức đoàn thể, tuyên truyền, bảo vệ an ninh trật tự, văn hóa, văn nghệ và các nhiệm vụ của địa phương. Toàn phường hiện có hàng trăm người cao tuổi tham gia công tác xã hội từ cấp tổ dân phố trở lên.

Là những người gắn bó lâu năm với địa bàn, am hiểu khu dân cư và có quan hệ gần gũi với nhân dân, nhiều hội viên trở thành cầu nối giữa chính quyền, các tổ chức đoàn thể và cộng đồng. Trong những công việc cần tuyên truyền, vận động, thuyết phục và tạo đồng thuận, tiếng nói của người cao tuổi có vai trò đáng kể.

Vai trò ấy còn thể hiện trong những công việc thường ngày tại khu dân cư. Ông Phạm Văn Hà, Chi hội trưởng Chi hội Người cao tuổi số 14 cho biết, nhờ gắn bó lâu năm với địa bàn, người cao tuổi hiểu khá rõ đời sống và kiến nghị của người dân, từ đó có thể phản ánh sát thực tế khi tham gia giám sát, góp ý các vấn đề dân sinh.

Người cao tuổi phường Ô Chợ Dừa tham gia cùng đoàn kiểm tra, giám sát thực tế tại khu dân cư. Ảnh: H.Duy

Theo Chủ tịch Hội Người cao tuổi phường Ô Chợ Dừa Nguyễn Văn Đoan, sau khi kiện toàn tổ chức, yêu cầu đặt ra là làm sao để hoạt động Hội ngày càng thực chất, gần hội viên và phù hợp với điều kiện của từng khu dân cư; căm lo đời sống vật chất, tinh thần và sức khỏe của hội viên vẫn là nhiệm vụ trọng tâm, nhưng cùng với đó là tạo điều kiện để người cao tuổi tiếp tục đóng góp trí tuệ, kinh nghiệm vào công việc chung.