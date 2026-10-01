Truy nhanh đạo chích trộm xe

Hai đối tượng V.M.N. và Đ.D.T.

Tiếp nhận tin báo, Công an xã Vạn Tường tổ chức kiểm tra hiện trường, xác minh, truy tìm tài sản. Từ các tài liệu thu thập được, lực lượng Công an xác định V.M.N. (2008) và Đ.D.T. (2012, cùng trú xã An Phú, Quảng Ngãi) đã lấy trộm xe mô-tô của anh Th., đưa về nơi ở và tháo BKS. Tiến hành kiểm tra, lực lượng Công an phát hiện chiếc xe mô-tô có đặc điểm phù hợp với tài sản bị mất nên tạm giữ để xác minh, xử lý theo quy định của pháp luật.