Chiếm đoạt 64 tỉ đồng bằng chiêu 'suất ngoại giao' nhà ở xã hội

Cam kết “trúng 100%”

Chiều 1.10.2026, tại cuộc họp báo thông báo tình hình, kết quả các mặt công tác công an quý III năm 2026, Đại tá Nguyễn Đức Long, Phó Giám đốc Công an TP. Hà Nội đã thông tin về tiến độ điều tra vụ án liên quan đến dự án nhà ở xã hội CT3 Kim Chung, xã Thiên Lộc, TP. Hà Nội.

Đại tá Nguyễn Đức Long, Phó Giám đốc Công an TP. Hà Nội thông tin tại cuộc họp báo

Theo Đại tá Nguyễn Đức Long, đến nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã xác định các đối tượng chiếm đoạt khoảng 64 tỉ đồng của 152 bị hại.

Kết quả điều tra xác định, từ tháng 10.2025 đến tháng 7.2026, Phạm Thị Mai (sinh năm 1974) và Phan Thùy Linh (sinh năm 1983), cùng trú tại xã Thiên Lộc, TP. Hà Nội, đã đưa ra thông tin gian dối về khả năng mua căn hộ tại dự án nhà ở xã hội CT3 Kim Chung.

Mai giới thiệu có các “suất ngoại giao”, “suất nội bộ”, có thể mua được căn hộ nhà ở xã hội hoặc căn hộ thương mại tại dự án và cam kết khách hàng “trúng 100%”. Tin tưởng những thông tin này, nhiều người đã giao tiền đặt cọc, tiền giữ chỗ và phí môi giới.

Linh làm nghề môi giới bất động sản tự do, có vai trò kết nối khách hàng và các đầu mối trung gian với Mai. Khi có người muốn mua căn hộ, Linh chuyển thông tin, đưa khách đến gặp Mai để giao tiền và ký giấy nhận tiền.

Sau khi nhận tiền, Mai và Linh tiếp tục thông qua các văn phòng, cá nhân môi giới để tìm kiếm khách hàng. Mỗi trường hợp, Linh được hưởng từ 50-70 triệu đồng tiền hoa hồng.

Mặc dù chưa mua được căn hộ nào cho khách hàng, hai người vẫn phân chia tiền môi giới. Có bị hại đã giao từ hàng trăm triệu đồng đến hàng tỉ đồng với mong muốn được mua căn hộ tại dự án.

Cơ quan điều tra xác định Mai và Linh không có quan hệ, không liên hệ và cũng không đặt cọc với chủ đầu tư dự án CT3 Kim Chung. Số tiền nhận của khách hàng được các bị can sử dụng vào mục đích cá nhân.

Với phương thức trên, các đối tượng đã nhận tiền của 152 người, với tổng số tiền bị chiếm đoạt khoảng 64 tỉ đồng.

Tiếp tục làm rõ những người liên quan

Ngày 12.9.2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và bắt tạm giam Phạm Thị Mai, Phan Thùy Linh để điều tra về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, quy định tại khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Bị can Phan Thùy Linh (áo sáng) và Phạm Thị Mai tại cơ quan Công an. Ảnh: Bộ Công an

Các quyết định và lệnh tố tụng đã được Viện Kiểm sát nhân dân TP. Hà Nội phê chuẩn.

Khám xét nơi ở của các bị can, cơ quan Công an thu giữ nhiều giấy tờ, tài liệu có liên quan đến việc nhận tiền đặt cọc và môi giới mua căn hộ tại dự án nhà ở xã hội CT3 Kim Chung.

Cơ quan điều tra đang tiếp tục truy tìm dòng tiền, làm rõ vai trò của những cá nhân, tổ chức có liên quan; đồng thời xác minh hoạt động của các nhóm môi giới khác có phương thức tương tự.

Công an TP. Hà Nội đề nghị những người đã giao tiền cho Phạm Thị Mai, Phan Thùy Linh hoặc các cá nhân trung gian để mua căn hộ tại dự án CT3 Kim Chung nhưng chưa trình báo, khẩn trương liên hệ cơ quan điều tra để cung cấp tài liệu, phối hợp giải quyết.

Cơ quan Công an cũng khuyến cáo người dân khi có nhu cầu mua nhà ở xã hội cần tìm hiểu kỹ điều kiện, trình tự và thủ tục theo quy định; trực tiếp kiểm tra thông tin từ chủ đầu tư hoặc cơ quan có thẩm quyền. Người dân không nên tin vào những lời mời chào về “suất ngoại giao”, “suất nội bộ” hoặc cam kết chắc chắn mua được căn hộ để tránh bị lợi dụng, chiếm đoạt tài sản.