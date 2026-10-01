VKSND tỉnh Đồng Tháp nâng cao chất lượng công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo

Đồng chí Phạm Thanh Từng - Viện trưởng VKSND tỉnh Đồng Tháp phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Mới đây, VKSND tỉnh Đồng Tháp tổ chức hội nghị tập huấn công tác tiếp công dân, giải quyết và kiểm sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp năm 2026. Đồng chí Phạm Thanh Từng, Bí thư Đảng ủy, Viện trưởng VKSND tỉnh Đồng Tháp dự và chỉ đạo hội nghị.

Hội nghị được tổ chức trực tiếp tại điểm cầu VKSND tỉnh Đồng Tháp và trực tuyến đến 12 điểm cầu VKSND khu vực, nhằm cập nhật các quy định, quy trình nghiệp vụ mới; đồng thời trao đổi, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, góp phần nâng cao chất lượng công tác tiếp công dân, giải quyết và kiểm sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp của VKSND hai cấp tỉnh Đồng Tháp.

Tại hội nghị, Thanh tra và Kiểm sát giải quyết khiếu nại, tố cáo (đơn vị Thanh tra - Khiếu tố) trình bày chuyên đề “Nâng cao chất lượng công tác tiếp công dân, giải quyết và kiểm sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp trong tình hình mới”.

Chuyên đề tập trung vào 3 nhóm nội dung chính gồm: Công tác tiếp công dân; tiếp nhận, phân loại, xử lý và giải quyết đơn; kiểm sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp.

Bên cạnh đó, hội nghị cũng hệ thống những nội dung mới của Quy chế tiếp công dân, giải quyết và kiểm sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp, ban hành kèm theo Quyết định số 05/QĐ-VKSTC ngày 19/3/2026 của Viện trưởng VKSND tối cao; Quy định về quy trình giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiểm tra quyết định giải quyết khiếu nại đã có hiệu lực pháp luật và kiểm sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo, ban hành kèm theo Quyết định số 50/QĐ-VKSTC ngày 20/3/2026; Quy định về quy trình tiếp công dân trong ngành Kiểm sát nhân dân, ban hành kèm theo Quyết định số 51/QĐ-VKSTC ngày 20/3/2026 của Viện trưởng VKSND tối cao.

Đồng chí Nguyễn Quốc Thái - Chánh Thanh tra VKSND tỉnh Đồng Tháp phát biểu khai mạc hội nghị.

Thông qua nội dung tập huấn, các đại biểu cũng được nhận diện những hạn chế, thiếu sót thường gặp trong thực tiễn để kịp thời rút kinh nghiệm trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Hội nghị đã tiếp nhận 14 tham luận của các VKSND khu vực và phòng nghiệp vụ. Nội dung tham luận tập trung phản ánh kết quả công tác, những tồn tại, hạn chế, khó khăn, vướng mắc; đồng thời đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác trong thời gian tới.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Phạm Thanh Từng, Bí thư Đảng ủy, Viện trưởng VKSND tỉnh Đồng Tháp nhấn mạnh, công tác tiếp công dân, giải quyết và kiểm sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp là lĩnh vực liên quan trực tiếp đến quyền con người, quyền công dân, quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân, cơ quan, tổ chức; đồng thời là kênh quan trọng để phát hiện, chấn chỉnh những vi phạm, thiếu sót trong hoạt động tư pháp.

Đồng chí Viện trưởng yêu cầu cán bộ, Kiểm sát viên không chỉ nắm vững các quy định của pháp luật, quy định của Ngành mà còn phải vận dụng đúng, thống nhất và hiệu quả vào từng vụ việc; đặc biệt chú trọng ngay từ khâu tiếp nhận, phân loại đơn, xác định thẩm quyền, điều kiện thụ lý, thời hạn và trình tự giải quyết.

Đồng chí Ngô Văn Lượng - Kiểm sát viên trung cấp (đơn vị Thanh tra - Khiếu tố) trình bày báo cáo chuyên đề.

Đối với công tác kiểm sát, các đơn vị phải chủ động áp dụng đầy đủ các phương thức kiểm sát, kịp thời phát hiện vi phạm và thực hiện quyền yêu cầu, kiến nghị khi có căn cứ; không chạy theo số lượng nhưng cũng không để xảy ra tình trạng có vi phạm mà không phát hiện hoặc phát hiện nhưng không thực hiện quyền kiểm sát.

Bên cạnh đó, người đứng đầu các đơn vị phải trực tiếp quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo; thường xuyên kiểm tra, chấn chỉnh những hạn chế, thiếu sót; bố trí cán bộ có năng lực, trách nhiệm thực hiện công tác tiếp công dân, giải quyết đơn.

Các đơn vị cũng được yêu cầu tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, cập nhật đầy đủ đơn thư vào sổ, bảo đảm theo dõi chặt chẽ quá trình xử lý, thời hạn và kết quả giải quyết.

Kết luận hội nghị, đồng chí Viện trưởng Phạm Thanh Từng yêu cầu các đơn vị sau tập huấn phải tổ chức rà soát, tự kiểm tra, kịp thời khắc phục những hạn chế, thiếu sót đã được nhận diện, không để xảy ra các sai sót tương tự.

Đồng chí Viện trưởng nhấn mạnh tinh thần thực hiện công tác tiếp công dân, giải quyết và kiểm sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp thời gian tới là: “Đúng từ khâu tiếp nhận - Chặt chẽ trong phân loại - Kịp thời trong giải quyết - Chủ động trong kiểm sát - Trách nhiệm trong từng vụ việc”, qua đó góp phần nâng cao chất lượng công tác, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của công dân.