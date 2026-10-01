Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng trộm xe mô tô tại phường Rạch Giá

Đối tượng Bùi Thanh Phong tại cơ quan Công an.

Theo điều tra ban đầu, sáng 22/9, Phong cùng một người khác lấy trộm xe máy Wave trên đường Nguyễn Trung Trực. Sau đó, các đối tượng vứt biển số, sơn lại xe nhằm thay đổi đặc điểm nhận dạng.

Chiều cùng ngày, Phong tiếp tục lấy trộm một xe máy Vision trên đường Nguyễn Biểu rồi mang đi cầm được 4 triệu đồng.

Công an phường Rạch Giá sau đó phát hiện, bắt giữ Phong. Làm việc với cơ quan công an, Phong thừa nhận hành vi và tự nguyện giao nộp các phương tiện, tài sản liên quan.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đang tiếp tục điều tra hành vi của Phong và những người liên quan.

VĂN LÂM