Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng trộm xe mô tô tại phường Rạch Giá
Ngày 1/10, Công an phường Rạch Giá cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Bùi Thanh Phong (sinh năm 1997, ngụ phường Rạch Giá) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.
Theo điều tra ban đầu, sáng 22/9, Phong cùng một người khác lấy trộm xe máy Wave trên đường Nguyễn Trung Trực. Sau đó, các đối tượng vứt biển số, sơn lại xe nhằm thay đổi đặc điểm nhận dạng.
Chiều cùng ngày, Phong tiếp tục lấy trộm một xe máy Vision trên đường Nguyễn Biểu rồi mang đi cầm được 4 triệu đồng.
Công an phường Rạch Giá sau đó phát hiện, bắt giữ Phong. Làm việc với cơ quan công an, Phong thừa nhận hành vi và tự nguyện giao nộp các phương tiện, tài sản liên quan.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đang tiếp tục điều tra hành vi của Phong và những người liên quan.
VĂN LÂM
Nguồn An Giang: https://baoangiang.com.vn/khoi-to-bat-tam-giam-doi-tuong-trom-xe-mo-to-tai-phuong-rach-gia-a498570.html