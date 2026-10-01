Xây dựng 'lá chắn' phòng chống lừa đảo cho người cao tuổi

Sau phản ánh về tình trạng dừng đỗ xe lộn xộn trước cổng Bệnh viện K Tân Triều, thời gian gần đây, UBND phường Thanh Liệt phối hợp lực lượng Công an đã tiếp thu và tổ chức nhiều đợt kiểm tra, xử lý vi phạm. Tuy nhiên, điều người dân quan tâm là sau những đợt ra quân, sự thông thoáng này có được duy trì lâu dài hay không?