Liên tiếp bắt quả tang 2 vụ trộm chó trong đêm

Đối tượng N.V.C cùng tang vật.

Vào khoảng 3 giờ 30 phút ngày 30/9/2026, trong quá trình tuần tra bảo đảm an ninh, trật tự tại ấp Xẻo Rô, Công an xã An Biên phát hiện, bắt quả tang N.V.C (sinh năm 1979, trú tại khu phố 4, phường Rạch Giá, tỉnh An Giang) đang thực hiện hành vi trộm chó.

Tại hiện trường, lực lượng Công an thu giữ 4 con chó đã chết, 1 xe mô tô và 1 bộ công cụ kích điện dùng để bắt chó.

Làm việc với cơ quan Công an, C thừa nhận đã lợi dụng thời điểm đêm khuya để thực hiện hành vi trộm chó.

Hai đối tượng L. T. S và T. V. Đ bị lực lượng chức năng bắt giữ.

Trước đó, khoảng 3 giờ ngày 29/9/2026, Công an xã Ngọc Chúc tiếp nhận tin báo về hai đối tượng có biểu hiện nghi vấn trộm cắp tài sản tại khu vực ấp Sáu Song.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã đã huy động lực lượng tiến hành kiểm tra và phát hiện T.V.Đ (sinh năm 1990, thường trú phường Ô Môn, TP. Cần Thơ) và L.T.S (sinh năm 1988, thường trú xã Trường Thành, TP. Cần Thơ) có hành vi bắt trộm chó của người dân.

Tang vật thu giữ gồm 3 con chó đựng trong bao tải, các dụng cụ gồm súng điện tự chế, bình xịt hơi cay, gậy điện tự chế…

Qua đấu tranh khai thác, Đ và S khai nhận đã lợi dụng đêm khuya, điều khiển xe mô tô từ Cần Thơ đến địa bàn các xã Thạnh Hưng và Ngọc Chúc bắt trộm chó.

Hiện các vụ việc được cơ quan Công an tiếp tục xác minh, điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.