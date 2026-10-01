Thu hồi 261.000 USD và 118 tỷ đồng trong vụ Công ty cổ phần đầu tư y tế Việt Mỹ

Đại tá Nguyễn Trường Giang thông tin về vụ Công ty Cổ phần đầu tư y tế Việt Mỹ. (Ảnh: KIÊN PHẠM)

Thông tin tại họp báo Bộ Công an quý III/2026, về vụ Công ty cổ phần đầu tư y tế Việt Mỹ, Đại tá Nguyễn Trường Giang, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03) cho biết: Ngày 24/7/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố vụ án "Buôn lậu, vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng" xảy ra tại Công ty Việt Mỹ và các đơn vị liên quan;

Đồng thời, khởi tố, bắt tạm giam 3 bị can: Bùi Chân Phương, nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Việt Mỹ; Hà Văn Nam, Giám đốc Công ty Việt Mỹ và Trần Thị Hồng Hạnh, phụ trách công tác kế toán Công ty Việt Mỹ về các tội "Buôn lậu" và "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng", quy định tại Điều 188 và Điều 221 Bộ luật Hình sự.

Ngày 3/8, tiếp tục khởi tố, bắt tạm giam 3 bị can trong hệ sinh thái của Công ty Việt Mỹ về các tội "Buôn lậu" và "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng".

Đến ngày 2/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an cũng đã ra Quyết định bổ sung Quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội "Nhận hối lộ", khởi tố, bắt tạm giam ông Trần Văn Thuấn, nguyên Thứ trưởng Y tế về tội "Nhận hối lộ".

Ngày 3/9 và 10/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an tiếp tục khởi tố, bắt tạm giam đối với ông Lê Đình Thanh Sơn, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ và ông Nguyễn Huy Ngọc, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ (nguyên Giám đốc Sở Y tế, nguyên Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ) về tội “Nhận hối lộ”.

Đến nay, vụ án đã khởi tố 9 bị can về 3 tội danh nêu trên.

Về hành vi phạm tội của các bị can, kết quả ban đầu xác định, bị can Bùi Chân Phương đã thành lập, chỉ đạo, điều hành các doanh nghiệp tại Việt Nam và các pháp nhân tại Singapore, Hồng Kông (Trung Quốc) để mua đi bán lại, nâng giá thiết bị y tế trước khi nhập khẩu vào Việt Nam.

Đồng thời, trong quá trình nhập khẩu thiết bị y tế đã có hành vi khai báo gian dối để nhập lậu các thiết bị không đúng nội dung được cấp phép.

Hiện, cơ quan điều tra đã thu hồi tài sản 261.000 USD và 118 tỷ đồng - Đại tá Nguyễn Trường Giang thông tin.

Cũng tại buổi họp báo Bộ Công an, đại diện Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra (C01) Bộ Công an thông tin về quá trình mở rộng điều tra vụ án xảy ra tại Tổng công ty Truyền tải điện quốc gia (EVNNPT), Tập đoàn PC1 và các đơn vị liên quan.

Đến nay, cơ quan điều tra đã khởi tố 48 bị can về các tội "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng; Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng; Đưa, Nhận hối lộ và Tham ô tài sản". C01 đang tập trung làm rõ toàn bộ vụ án, thu hồi triệt để tài sản cho Nhà nước.

Đại diện Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra cho biết, dự án đường dây 500kV mạch 3 do EVNNPT làm chủ đầu tư có nhiều vi phạm trong quá trình triển khai. EVNNPT và nhà thầu đều có sai phạm trong lập, phê duyệt dự toán, xây dựng hồ sơ mời thầu, tổ chức đấu thầu và nghiệm thu thanh, quyết toán.

Các nhà thầu khi thực hiện nhiều hạng mục cũng có vi phạm. Các công ty bị xác định có liên quan gồm: EVNNPT, Ban Quản lý dự án các công trình điện miền Bắc, miền Trung, Tập đoàn PC1, Công ty Trách nhiệm hữu hạn chế tạo cột thép Đông Anh, Công ty cổ phần khoáng sản Tấn Phát, Công ty cổ phần Sông Đà 11, Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Xây lắp điện 4, các Công ty cổ phần tư vấn xây dựng điện 1, 2, 3, 4.

Quá trình điều tra, C01 đã tạm giữ 45,8 tỷ đồng, 1 triệu USD và tạm dừng, phong tỏa tài khoản chứng khoán tổng giá trị khoảng 1.756 tỷ đồng.