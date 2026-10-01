Chủ tịch tỉnh Sơn La yêu cầu điều tra thông tin 'bao đỗ' thi tuyển công chức

Ngày 1/10, Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La Nguyễn Đình Việt ký công văn chấn chỉnh công tác tuyển dụng công chức năm 2026, yêu cầu phòng ngừa, phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm.

Theo UBND tỉnh Sơn La, tại một số địa phương phản ánh về việc một số cá nhân lợi dụng nhu cầu thi tuyển công chức, đưa thông tin có quan hệ với người có thẩm quyền, hứa hẹn can thiệp để người dự tuyển trúng tuyển nhằm nhận tiền, tài sản.

Tỉnh nhận định những hành vi này có dấu hiệu lừa đảo, gây thiệt hại cho người dân, ảnh hưởng đến uy tín cơ quan nhà nước và tính công khai, minh bạch trong tuyển dụng.

Sơn La việc tuyển dụng 315 công chức vào làm việc trong các cơ quan hành chính cấp tỉnh, cấp xã tỉnh Sơn La năm 2026. Ảnh: CTTĐT Sơn La

Trước tình hình trên, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Công an tỉnh chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ, công an cấp xã chủ động nắm tình hình, tiếp nhận và giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm.

Lực lượng công an được giao xác minh, điều tra, xử lý nghiêm hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản; giả mạo cơ quan, người có thẩm quyền; đưa, nhận hoặc môi giới hối lộ và các vi phạm khác liên quan đến tuyển dụng công chức.

Với các sở, ban, ngành và UBND xã, phường, tỉnh nghiêm cấm việc lợi dụng chức vụ, quyền hạn, vị trí công tác để can thiệp trái phép, nhận tiền, tài sản, môi giới hoặc hứa hẹn giúp người dự tuyển trúng tuyển. Các cơ quan, đơn vị không được bao che, tiếp tay cho hành vi vi phạm.

Đáng chú ý, Chủ tịch tỉnh Sơn La yêu cầu, khi phát hiện thông tin, hồ sơ có dấu hiệu tội phạm, các đơn vị phải chuyển đến cơ quan công an, không tự xử lý nội bộ thay cho việc chuyển cơ quan chức năng có thẩm quyền.

Tỉnh cũng yêu cầu tăng cường cảnh báo người dân không tin lời hứa “bao đỗ”, “chạy việc”; không giao tiền, tài sản hoặc cung cấp thông tin cá nhân cho tổ chức, cá nhân tự nhận có khả năng can thiệp kết quả tuyển dụng.

Theo kế hoạch số 259 của UBND tỉnh Sơn La về việc tuyển dụng công chức vào làm việc trong các cơ quan hành chính cấp tỉnh, cấp xã tỉnh Sơn La năm 2026, địa phương này sẽ tuyển dụng công chức tại 315 vị trí việc làm trong các cơ quan.

Đáng chú ý, thí sinh diện thông thường thi hai vòng trên máy tính, được thông báo kết quả ngay sau khi kết thúc mỗi bài thi. Người trúng tuyển phải đạt từ 50 điểm môn nghiệp vụ chuyên ngành, được xét theo tổng điểm môn này và điểm ưu tiên, lấy từ cao xuống thấp trong phạm vi chỉ tiêu.