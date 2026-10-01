Khởi tố 4 đối tượng cướp hơn 1,8 tỷ đồng tại Thái Nguyên

Công an tỉnh Thái Nguyên bắt giữ các đối tượng liên quan vụ cướp tài sản, bắt giữ người trái pháp luật. (Ảnh: Công an tỉnh Thái Nguyên).

Ngày 1/10, thông tin từ Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết, vừa bắt giữ một nhóm 4 đối tượng có hành vi cướp tài sản, bắt giữ người trái pháp luật.

Trước đó, khoảng 23h ngày 24/9, Công an xã Phượng Tiến nhận tin báo của anh L.C.T. (SN 1981, trú tại xã An Khánh, tỉnh Thái Nguyên) về việc bị một nhóm đối tượng bắt giữ, khống chế, cướp tài sản tại xã Vô Tranh, sau đó đưa đến xã Phượng Tiến, trói vào gốc cây rồi bỏ trốn.

Anh T. tự thoát được và trình báo bị cướp hơn 1,8 tỷ đồng, một ô tô bán tải cùng một số tài sản khác.

Xác định đây là vụ án nghiêm trọng, Công an xã Phượng Tiến nhanh chóng bảo vệ hiện trường, báo cáo Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh phối hợp điều tra.

Ngay trong đêm, dưới sự chỉ đạo của Đại tá Đào Thế Hưng, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh, các tổ công tác được triển khai, khẩn trương khoanh vùng, truy xét các đối tượng liên quan.

Qua điều tra, lực lượng Công an xác định nhóm nghi phạm gồm Mai Văn Dũng (SN 1983, trú xã Phú Lương), Lê Văn Dũng (SN 1982, trú xã An Khánh), Hoàng Quyết Tiến (SN 1988, trú xã Vô Tranh) và Nguyễn Văn Tâm (SN 1992, trú phường Quan Triều), cùng tỉnh Thái Nguyên.

Đến chiều và tối 25/9, lực lượng Công an lần lượt bắt giữ Hoàng Quyết Tiến và Nguyễn Văn Tâm khi các đối tượng đang lẩn trốn tại khu vực Phú Lương cũ. Khoảng 18h30 cùng ngày, Mai Văn Dũng và Lê Văn Dũng cũng bị bắt khi đang sử dụng xe máy bỏ trốn đến địa phận tỉnh Ninh Bình.

Tại cơ quan Công an, các đối tượng khai nhận hành vi phạm tội.

Theo lời khai ban đầu, từ đầu tháng 9/2026, Mai Văn Dũng bàn bạc với Lê Văn Dũng việc bắt giữ, khống chế và cướp tài sản của anh L.C.T. do biết anh T. đang kinh doanh thuận lợi. Hai đối tượng được xác định đang gặp khó khăn về tài chính và nợ số tiền lớn.

Để thực hiện kế hoạch, Mai Văn Dũng chuẩn bị găng tay, băng dính, dây rút, áo chống nắng và một số dụng cụ khác, đồng thời rủ Tiến và Tâm tham gia.

Chiều 24/9, các đối tượng nhờ người khác gọi điện dụ anh T. đến khu vực bãi thải mỏ than Bá Sơn, xã Vô Tranh với lý do cần san gạt đất. Khi anh T. đến nơi, nhóm đối tượng lợi dụng lúc nạn nhân mất cảnh giác để khống chế, trói tay, dán miệng, dùng túi vải trùm kín đầu rồi đưa lên xe Ford Ranger của anh T.

Sau đó, Tâm và Tiến rời đi, còn Mai Văn Dũng và Lê Văn Dũng điều khiển xe chở anh T. theo hướng Thái Nguyên - Bắc Kạn. Trên đường đi, các đối tượng ép anh T. chuyển hơn 1,8 tỷ đồng vào các tài khoản ngân hàng liên quan đến một trang web đánh bạc của Lê Văn Dũng.

Tiếp đó, hai đối tượng đưa anh T. đến xã Phượng Tiến, trói nạn nhân bên đường, vứt bỏ các vật dụng được sử dụng để gây án rồi bỏ trốn qua nhiều địa phương.

Sau khi lần lượt di chuyển qua Lạng Sơn, Bắc Ninh, Ninh Bình..., các đối tượng bị lực lượng Công an truy bắt.

Căn cứ kết quả điều tra, ngày 28/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Nguyên ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về các hành vi “Cướp tài sản, bắt, giữ người trái pháp luật và đánh bạc”; đồng thời khởi tố bị can, ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Mai Văn Dũng, Lê Văn Dũng, Hoàng Quyết Tiến và Nguyễn Văn Tâm.