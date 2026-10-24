Truy cả 'ổ nghiện'

Nhóm “con nghiện” bị Công an xã Diên Thọ phát hiện.

Làm việc với những người có liên quan, Công an xã Diên Thọ xác định, trong lúc ăn nhậu, N.B.P. (2000, trú xã Diên Thọ) rủ cả nhóm mua ma túy để sử dụng. Sau đó, P.N.T, N.B.P., H.Q.T. (2003), T.Q.H. (2003), N.T.T.N. (2001, cùng trú xã Diên Thọ) và H.T.T.T. (2004, trú xã Diên Lạc, Khánh Hòa) kéo đến nhà N.H.C. (2000, trú xã Diên Thọ) để tổ chức và sử dụng trái phép chất ma túy.Ngày 23-10, Công an xã Diên Thọ cho biết, đang tiếp tục xác minh,củng cố hồ sơ, xử lý các đối tượng theo quy định pháp luật.