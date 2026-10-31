Công an TP Hà Nội truy tìm 2 người liên quan vụ án tại Công ty Thiên Phú

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đang điều tra vụ án hình sự “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” và “Phát hành trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước”, xảy ra tại Công ty TNHH Dịch vụ Thương mại Xuất nhập khẩu Thiên Phú.

Hai đối tượng Nguyễn Tuấn Anh và Trần Văn Mạnh.

Quá trình điều tra, Cơ quan Công an xác định Nguyễn Tuấn Anh (SN 1987, trú tại phường Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên) và Trần Văn Mạnh (SN 1983, trú tại xã Nam Lý, tỉnh Ninh Bình) là hai người có liên quan đến hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Tuy nhiên, đến nay, Cơ quan điều tra chưa xác định được nơi ở hiện tại của Nguyễn Tuấn Anh và Trần Văn Mạnh. Để phục vụ công tác điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã ra quyết định truy tìm hai người trên.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đề nghị người dân nếu biết thông tin hoặc phát hiện Nguyễn Tuấn Anh và Trần Văn Mạnh đang ở đâu, kịp thời thông báo cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội (số điện thoại Điều tra viên thụ lý: 0915.121.989) hoặc cơ quan Công an nơi gần nhất để tiếp nhận, giải quyết theo quy định của pháp luật.