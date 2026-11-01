Vì sao đồng phạm của Khanh Super từ Thái Lan về nước đầu thú?

Công an TPHCM cho biết Huỳnh Xuân Vấn (39 tuổi), bị can bị truy nã đặc biệt trong vụ án Phan Công Khanh (Khanh Super), vừa từ Thái Lan về nước, đầu thú tại cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất.

Theo cơ quan điều tra, Vấn là đồng phạm với Khanh, tham gia bàn bạc, dùng thủ đoạn gian dối để mượn hoặc nhận bán giúp siêu xe của người khác rồi đem bán hoặc cầm cố. Ngoài vụ án này, Vấn còn bị một số người tố cáo liên quan các giao dịch cho vay thông qua hợp đồng giả cách.

Vai trò của Huỳnh Xuân Vấn trong vụ án

Theo hồ sơ, năm 2019, Khanh và Vấn mỗi người góp 50% vốn, thành lập Công ty TNHH K-Super, kinh doanh siêu xe tại đường Trần Hưng Đạo, quận 1 cũ. Khanh giữ chức giám đốc, người đại diện pháp luật; Vấn làm phó giám đốc, phụ trách đối ngoại. Mohamach Da Pha (30 tuổi, quê An Giang) là cộng tác viên của showroom.

Do hoạt động kinh doanh thua lỗ, Khanh bàn bạc với Vấn và Pha lợi dụng pháp nhân công ty, thực hiện các hành vi gian dối nhằm chiếm đoạt tài sản.

Bị cáo Phan Công Khanh (bên phải) và Mohamach Da Pha tại phiên toà mới đây. Ảnh: Thanh Phương

Tháng 5/2023, nhóm này mượn chiếc McLaren 650S Spider trị giá 7,1 tỷ đồng của chị L.N.T.H., sau đó đem cầm cố cho một người tên H., lấy 2 tỷ đồng. Vấn tiếp tục bảo Pha hỏi vay thêm một tỷ đồng và được người này đồng ý chuyển tiền.

Khanh sử dụng 2 tỷ đồng từ việc cầm cố xe để chuộc một siêu xe khác đã đem cầm cố trước đó. Khi không được trả lại xe, chị H. tìm hiểu và phát hiện tài sản của mình đã bị đem đi cầm cố nên trình báo công an.

Một trường hợp khác là anh L.H.P., người mua hai siêu xe Mercedes G800 Brabus và McLaren từ Khanh vào cuối năm 2021, đầu năm 2022.

Tháng 6/2023, Khanh mượn hai xe với lý do trưng bày tại lễ khai trương showroom K-Super. Khi giao xe, anh P. đưa cả giấy tờ bản chính và giấy đăng kiểm.

Huỳnh Xuân Vấn trước thời điểm bỏ trốn và bị Cơ quan CSĐT Công an TPHCM phát lệnh truy nã đặc biệt về tội "Lừa đảo". Ảnh: CA

Sau đó, Vấn đem chiếc Mercedes G800 Brabus bán cho anh Trần Hữu Ph. với giá 24,5 tỷ đồng. Khi biết Khanh vỡ nợ và bị nhiều người tố cáo, anh P. tìm hiểu mới phát hiện xe của mình đã bị bán.

Ngoài ra, Pha bị cáo buộc mượn chiếc BMW trị giá 1,8 tỷ đồng của anh L.T.S. đem cầm cố, lấy một tỷ đồng đưa cho Vấn.

Lý do đồng phạm của Khanh Super về nước

Tháng 7/2023, Cơ quan CSĐT Công an TPHCM khởi tố, bắt Khanh về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Pha về các tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Vấn bỏ trốn nên bị phát lệnh truy nã đặc biệt về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trong quá trình điều tra bổ sung, cơ quan tố tụng xác định hành vi của Khanh và Pha cấu thành tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Nhiều siêu xe bị thu giữ trong vụ án Phan Công Khanh. Ảnh: CA

Tại phiên tòa xét xử Khanh và Pha mới đây, Vấn bị đưa ra xét xử vắng mặt. HĐXX công bố đơn do mẹ bị can gửi đến tòa, trong đó trình bày một số nội dung liên quan đến vụ án theo lời của con trai.

Theo đó, trong thời gian bỏ trốn, Vấn vẫn gọi điện về cho mẹ bằng số điện thoại giấu danh tính. Vấn thừa nhận hành vi liên quan chiếc McLaren trị giá 7,1 tỷ đồng của chị H. như cáo trạng quy kết.

Đối với chiếc Mercedes G800 Brabus của anh P., Vấn đồng ý với cáo buộc nhưng không đồng ý số tiền chiếm đoạt 24,5 tỷ đồng. Bị can cho rằng mình là đồng sở hữu Công ty K-Super nên có trách nhiệm bồi thường cho các bị hại.

Do còn nhiều vấn đề cần làm rõ, HĐXX quyết định trả hồ sơ để điều tra bổ sung.

Huỳnh Xuân Vấn bị truy nã đặc biệt và mới đây đã từ Thai Lan về nước xin đầu thú, hợp tác điều tra. Ảnh: CACC

Sau khi theo dõi thông tin báo chí và biết mình bị xét xử vắng mặt, Vấn cho rằng lời khai của một số người liên quan chưa phản ánh đúng các tình tiết về hành vi của mình. Bị can lo ngại có thể phải chịu mức hình phạt nghiêm khắc, đồng thời muốn trực tiếp trình bày để làm rõ vai trò, trách nhiệm trong vụ án.

Vì vậy, Vấn chủ động đề nghị được trở về Việt Nam đầu thú, hợp tác với cơ quan điều tra.

Hiện Công an TP HCM tiếp tục điều tra bổ sung, làm rõ hành vi, vai trò và trách nhiệm của Vấn cùng những người liên quan.