Phê chuẩn khởi tố, bắt tạm giam người phụ nữ bán thuốc Đông y lừa đảo

VKSND khu vực 7 - Hà Nội vừa phê chuẩn Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Lê Thị An (SN 1970, trú tại thôn Hà Khê, xã Thư Lâm, TP Hà Nội) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Cơ quan tố tụng thi hành quyết định và lệnh tố tụng đối với bị can Lê Thị An.

Theo kết quả điều tra bước đầu, ngày 9/7/2026, Công an xã Thư Lâm tiếp nhận nhiều đơn tố giác tội phạm của công dân liên quan đến hoạt động khám, chữa bệnh bằng thuốc Đông y của Lê Thị An.

Nội dung tố giác thể hiện, Lê Thị An đã giới thiệu, bán thuốc Đông y gia truyền cho 7 người, quảng cáo có khả năng chữa khỏi nhiều loại bệnh như tai biến mạch máu não, đột quỵ và các bệnh lý về xương khớp. Tin tưởng những lời giới thiệu này, 7 người đã giao cho Lê Thị An tổng số tiền hơn 106 triệu đồng.

Ngay sau khi tiếp nhận đơn tố giác, Công an xã Thư Lâm đã tiến hành xác minh, thu thập tài liệu, đồng thời phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ điều tra, làm rõ vụ việc.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, vừa qua Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”; đồng thời ra Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Lê Thị An về cùng tội danh.

Sau khi VKSND khu vực 7 - Hà Nội phê chuẩn, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã thi hành các quyết định, lệnh tố tụng đối với bị can Lê Thị An theo quy định của pháp luật.

Để phục vụ công tác điều tra, làm rõ vụ án, Công an xã Thư Lâm đề nghị các cá nhân, tổ chức có liên quan hoặc bị thiệt hại trong vụ việc liên hệ Công an xã Thư Lâm, địa chỉ số 75 đường Thư Lâm, thôn Mạnh Tân, xã Thư Lâm, TP Hà Nội.

Người dân cũng có thể liên hệ trực tiếp đồng chí Nguyễn Văn Cường, Điều tra viên, qua số điện thoại 096 387 9119 để cung cấp thông tin, tài liệu và được hướng dẫn giải quyết theo quy định của pháp luật.