Tìm kiếm nghiên cứu sinh tham gia giải quyết bài toán lớn của Hà Nội

Hà Nội dự kiến hỗ trợ khoảng 100 nghiên cứu sinh giải bài toán lớn của thành phố.

Ngày 31/10, Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội thông tin sẽ triển khai tiếp nhận hồ sơ đề nghị hỗ trợ đào tạo nghiên cứu sinh theo Nghị quyết số 57/2026/NQ-HĐND ngày 15/6/2026 của HĐND thành phố và Quyết định số 145/2026/QĐ-UBND ngày 17/10/2026 của UBND thành phố. Năm 2026, Hà Nội dự kiến hỗ trợ khoảng 100 nghiên cứu sinh.

Đối tượng được xem xét hỗ trợ là công dân Việt Nam đang theo học chương trình đào tạo tiến sĩ hoặc tương đương theo hình thức tập trung toàn thời gian tại các cơ sở đào tạo trong nước. Chuyên ngành đào tạo và nội dung nghiên cứu của luận án phải phục vụ giải quyết các bài toán lớn của thành phố.

Về điều kiện, nghiên cứu sinh phải có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt; không thuộc trường hợp đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự, chấp hành hình phạt hoặc bị áp dụng biện pháp xử lý theo quy định của pháp luật tại thời điểm nộp hồ sơ. Đồng thời, người đăng ký phải được cơ sở đào tạo công nhận là nghiên cứu sinh từ ngày 1/7/2026 trở đi.

Nội dung nghiên cứu phục vụ giải quyết bài toán lớn của thành phố sẽ được xem xét trên cơ sở kết quả đánh giá của hội đồng tư vấn, chuyên gia tư vấn hoặc tổ chức tư vấn độc lập. Mỗi nghiên cứu sinh chỉ được hưởng chính sách hỗ trợ một lần, ở mức cao nhất tại cùng một thời điểm và không trùng lặp với các chính sách hỗ trợ khác theo quy định.

Thời hạn tiếp nhận hồ sơ đến 17h ngày 20/11/2026.

Người đăng ký có thể nộp hồ sơ trực tuyến tại Cổng thông tin điện tử https://conghotro.hanoi.gov.vn, chọn lĩnh vực Khoa học và Công nghệ, mục xét, phê duyệt hỗ trợ nghiên cứu sinh.

Riêng hồ sơ có chứa bí mật nhà nước phải nộp trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính đến Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội, địa chỉ số 185 Giảng Võ, phường Ô Chợ Dừa, Hà Nội.