Trường THPT Mai Sơn đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy

Toàn cảnh Trường THPT Mai Sơn, tỉnh Sơn La.

Đầu tư đồng bộ, tạo nền tảng vững chắc

Những ngày này, khi bước vào Trường THPT Mai Sơn, tỉnh Sơn La, ai cũng cảm nhận được không khí học tập hoàn toàn mới mẻ. Không còn hình ảnh những lớp học chỉ có bảng đen và phấn trắng, thay vào đó là màn hình thông minh, máy tính kết nối mạng internet, cùng những tiết học sinh động với hình ảnh, video trực quan. Đây là kết quả của quá trình đầu tư, ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác giảng dạy và học tập tại nhà trường trong những năm gần đây.

Nhận thấy tầm quan trọng của chuyển đổi số trong giáo dục, Ban Giám hiệu Trường THPT Mai Sơn đã xây dựng chiến lược rõ ràng, tập trung đầu tư cơ sở vật chất hiện đại. Đến nay, 100% phòng học của trường đều được trang bị máy tính, máy chiếu và màn hình tương tác thông minh. Bên cạnh đó, nhà trường còn xây dựng phòng máy tính chuyên dụng với gần 100 máy, giúp học sinh dễ dàng tra cứu thông tin, tham khảo tài liệu.

Bà Trần Thị Nguyên, Hiệu trưởng Trường THPT Mai Sơn, cho biết: “Chúng tôi xác định công nghệ thông tin không phải là sự bổ sung, mà là một phần không thể thiếu trong hoạt động giáo dục hiện đại. Với điều kiện vùng cao, việc ứng dụng công nghệ giúp thu hẹp khoảng cách giáo dục giữa miền núi và đồng bằng, mang kiến thức thế giới đến gần hơn với học sinh Mai Sơn”.

Việc ứng dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy, giúp học sinh Trường THPT Mai Sơn nâng cao kiến thức.

Đổi mới phương pháp, nâng cao chất lượng từng tiết học

Với cơ sở vật chất hiện đại, đội ngũ giáo viên Trường THPT Mai Sơn đã tích cực thay đổi phương pháp giảng dạy, chuyển từ truyền thụ kiến thức một chiều sang tương tác, khuyến khích học sinh chủ động khám phá. Thay vì chỉ viết trên bảng, giáo viên thiết kế bài giảng điện tử sinh động, kết hợp video, hình ảnh minh họa, mô phỏng thí nghiệm, giúp học sinh dễ hiểu, nhớ lâu hơn. Đặc biệt, với các môn khó như: Vật lý, Hóa học, Sinh học, việc ứng dụng công nghệ giúp mô phỏng các hiện tượng khó quan sát, giúp học sinh nắm vững kiến thức một cách trực quan.

Thầy Ngô Năm Hai, giáo viên môn Ngữ văn, chia sẻ: “Trước đây, khi dạy các tác phẩm văn học, học sinh chỉ biết qua lời giảng và sách giáo khoa. Hiện nay, với công nghệ, tôi có thể cho các em xem phim tài liệu, hình ảnh về bối cảnh lịch sử, đời sống tác giả, giúp các em thấm đẫm nội dung tác phẩm hơn nhiều. Tiết học trở nên hấp dẫn hơn, tỷ lệ học sinh tham gia tích cực tăng rõ rệt”.

Đối với học sinh, công nghệ thông tin mở ra một thế giới tri thức vô tận. Ngoài giờ học trên lớp, các em có thể tham gia các lớp học trực tuyến, trao đổi bài tập với bạn bè và giáo viên mọi lúc. Nhiều em đã tự tìm hiểu kiến thức nâng cao, tham gia các cuộc thi học thuật trực tuyến và đạt kết quả cao. Em Lò Văn Hùng, học sinh lớp 11 B1 nói: “Trước đây em rất ngại học môn Địa lý, vì khó nhớ bản đồ. Từ lúc thầy dùng phần mềm mô phỏng 3D, em dễ dàng hình dung ra mọi thứ. Em tích lũy được kiến thức nhanh hơn”.

Học sinh Trường THPT Mai Sơn tham gia cuộc thi rung chuông vàng do nhà trường tổ chức.

Học sinh tiếp cận nguồn tài liệu đa dạng

Sau khi ứng dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy, chất lượng giáo dục toàn diện của nhà trường có bước phát triển tích cực. Tỷ lệ học sinh khá, giỏi tăng từ 42% lên hơn 68% trong năm học 2025–2026. Đặc biệt, nhiều học sinh tiếp cận nguồn tài liệu đa dạng, phong phú và được cập nhật liên tục từ internet thay vì chỉ giới hạn trong sách giáo khoa. Cùng với đó, công nghệ thông tin còn hỗ trợ học sinh Trường THPT Mai Sơn có thể chủ động ôn tập, tìm kiếm tài liệu và học theo tốc độ riêng của bản thân qua các nền tảng trực tuyến, giúp các em tiếp thu kiến thức hiệu quả hơn.

Tuy nhiên, nhà trường cũng đối mặt với không ít khó khăn, một số giáo viên lớn tuổi còn gặp trở ngại khi sử dụng công nghệ, để giải quyết vấn đề trên, Ban Giám hiệu Trường THPT Mai Sơn thường xuyên tổ chức các lớp tập huấn kỹ năng sử dụng công nghệ, xây dựng quy chế quản lý thiết bị chặt chẽ, để hỗ trợ các giáo viên còn chưa thuần thục sử dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy. Bên cạnh đó, nhà trường cũng luôn quan tâm đến cách sử dụng internet an toàn, hiệu quả, giúp cán bộ, giáo viên yên tâm giảng dạy trên môi trường số.

Bà Trần Thị Nguyên, Hiệu trưởng Trường THPT Mai Sơn khẳng định: “Chúng tôi sẽ tiếp tục đầu tư, nâng cao năng lực cho đội ngũ giáo viên, cập nhật thiết bị hiện đại hơn, mở rộng các hình thức học tập trực tuyến kết hợp trực tiếp. Mục tiêu của chúng tôi là mỗi học sinh đều được tiếp cận với nền tảng số trong học tập.”

Nhờ đổi mới phương pháp giảng dạy, Trường THPT Mai Sơn đang trở thành một trong những điểm sáng về ứng dụng công nghệ thông tin trong giáo dục tại tỉnh Sơn La. Công nghệ không chỉ thay đổi cách dạy và học, mà còn mở ra những cơ hội mới, giúp học sinh vùng cao vững bước trên con đường chinh phục tri thức, viết tiếp ước mơ của mình.