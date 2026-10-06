10 phút mỗi sáng nuôi dưỡng thói quen tự học
Hưởng ứng Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2026 với chủ đề “Thực học, thực hành – làm chủ công nghệ số, trí tuệ nhân tạo để xây dựng xã hội học tập, đẩy mạnh học tập suốt đời”, tại Trường THCS Trưng Vương, phường Cửa Nam, tinh thần tự học được cụ thể hóa từ những hoạt động rất gần gũi. Mỗi sáng, học sinh dành 10 phút đầu giờ để tự chuẩn bị, thực hành và tương tác cùng bạn.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/10-phut-moi-sang-nuoi-duong-thoi-quen-tu-hoc-420968.htm