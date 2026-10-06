10 phút mỗi sáng nuôi dưỡng thói quen tự học

Thực hiện nếp sống văn minh trên môi trường số (hay còn gọi là văn hóa mạng, ứng xử văn minh trên không gian mạng) không chỉ là tuân thủ các quy định của pháp luật mà còn đưa các chuẩn mực đạo đức, quy tắc ứng xử tốt đẹp của đời thực vào các hoạt động trên internet, mạng xã hội và các nền tảng số. Từ cách tiếp nhận, kiểm chứng, chia sẻ thông tin đến lời nói, hành vi trên không gian mạng, mỗi người đều góp phần tạo dựng một môi trường số an toàn, lành mạnh, văn minh.