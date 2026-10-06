Hàng trăm học sinh hào hứng học cách lập 'phòng tuyến' không gian mạng

Sôi nổi phần tương tác hỏi đáp giữa cán bộ Công an và học sinh Trường Tiểu học và THCS Tây Hồ về kỹ năng xử lý bạo lực mạng và cạm bẫy trực tuyến.

"Khi bị người khác xúc phạm hoặc chế giễu trên mạng, em nên làm gì đầu tiên?". Dòng chữ lớn hiện lên màn hình máy chiếu, kèm theo bốn phương án trắc nghiệm: Chửi lại cho hả giận; Im lặng và bỏ qua; Chụp màn hình làm bằng chứng; Đăng bài đáp trả trên Facebook.

Bên dưới hội trường, hàng chục cánh tay học sinh khối 8 và khối 9 đồng loạt giơ cao tranh quyền trả lời. Bầu không khí sôi nổi, tiếng cười nói rộn rã này không diễn ra trong một giờ sinh hoạt ngoại khóa thông thường, mà là cảnh tượng tại chuyên đề "Em an toàn trên môi trường mạng" vừa được CAP Tây Hồ tổ chức tại Trường Tiểu học và THCS Tây Hồ (số 34 đường Xuân La, Hà Nội).

Với khoảng 300 học sinh tham dự, chương trình là cái bắt tay chặt chẽ giữa lực lượng Công an cơ sở, nhà trường và Khoa Toán - Tin học và Ứng dụng khoa học công nghệ trong phòng, chống tội phạm (Học viện Cảnh sát nhân dân). Lựa chọn đối tượng truyền thông là học sinh cấp hai, những người tổ chức hiểu rõ đây là lứa tuổi đang hình thành tâm lý. Các em dành phần lớn thời gian rảnh tương tác trên mạng xã hội nhưng lại thiếu hụt màng lọc tự bảo vệ, dễ trở thành đích ngắm của các loại tội phạm công nghệ cao.

Đứng giữa vòng vây của thiếu niên, giảng viên Nguyễn Quốc Vương không đọc giáo trình khô khan. Anh đưa ra những tình huống đời thực mà lứa tuổi 13-15 thường xuyên vấp phải. Đó có thể là một đường link lạ gửi qua tin nhắn hứa hẹn tặng quà miễn phí, một lời mời kết bạn từ tài khoản không quen biết, những lời miệt thị ẩn danh, hoặc tinh vi hơn là chiêu trò lôi kéo rủ rê thanh thiếu niên tham gia các hành vi vi phạm pháp luật.

Thay vì những mệnh lệnh cấm đoán "không được làm thế này, cấm làm thế kia", các báo cáo viên mặc sắc phục hướng dẫn học sinh cách thiết lập "phòng tuyến" an toàn. Các em được trực tiếp thực hành thao tác bảo mật tài khoản cá nhân, ghi nhớ nguyên tắc nằm lòng về việc tuyệt đối giữ kín mật khẩu và mã xác thực (OTP). Song song đó là thói quen kiểm chứng chéo thông tin từ các nguồn chính thống trước khi ấn nút chia sẻ bất cứ nội dung gì.

Trở lại với câu hỏi về bạo lực mạng trên màn hình, các cán bộ Công an cặn kẽ phân tích: việc chửi rủa đáp trả hay đăng bài đôi co trên trang cá nhân chỉ khiến sự việc đi xa hơn, tạo cớ cho kẻ xấu tiếp tục công kích. Thao tác đầu tiên và quan trọng nhất luôn là chụp màn hình để lưu lại bằng chứng.

Ngay sau đó, các em cần chặn liên lạc, giữ im lặng và lập tức tìm kiếm sự can thiệp từ cha mẹ, thầy cô giáo. Mỗi câu trả lời đúng, mỗi cách xử lý tình huống thông minh của học sinh đều nhận lại những cái đập tay khích lệ, thu hẹp khoảng cách giữa lực lượng thực thi pháp luật và thế hệ trẻ.

Chủ động nhận diện nguy cơ, bước vào tận sân trường để trang bị kiến thức bảo vệ con trẻ là cách lực lượng Công an cụ thể hóa kế hoạch phổ biến pháp luật năm 2026 của Công an thành phố Hà Nội. Không chờ đến khi hậu quả xảy ra mới vào cuộc điều tra, những giờ học thực tế này đóng vai trò như một liều "vaccine số" tăng sức đề kháng cho học sinh. Sự hiện diện gần gũi của màu áo xanh an ninh giữa sân trường cũng chính là thước đo sinh động nhất cho phong trào thi đua "Ba nhất: Kỷ luật nhất - Trung thành nhất - Gần dân nhất", bảo vệ bình yên cho nhân dân từ cõi mạng đến đời thực.