Nghiên cứu khoa học gắn thực tiễn, tạo động lực nâng cao chất lượng nghề

Trung tâm thực hành của Trường Cao đẳng Du lịch Hải Phòng.

Nghiên cứu khoa học thúc đẩy đổi mới chương trình đào tạo

Trong hệ thống giáo dục nghề nghiệp, nghiên cứu khoa học không chỉ là hoạt động chuyên môn của đội ngũ giảng viên mà ngày càng trở thành động lực trực tiếp nâng cao chất lượng đào tạo.

Thông qua các đề tài, sáng kiến và hoạt động nghiên cứu ứng dụng, nhiều cơ sở giáo dục nghề nghiệp có thêm cơ sở để cập nhật chương trình, đổi mới phương pháp giảng dạy, giải quyết những vấn đề đặt ra từ thực tiễn sản xuất, kinh doanh và dịch vụ.

Xu hướng này đặc biệt có ý nghĩa với các trường cao đẳng đào tạo nhân lực du lịch - dịch vụ, khi yêu cầu của thị trường lao động liên tục thay đổi dưới tác động của chuyển đổi số, du lịch thông minh, du lịch xanh và hội nhập quốc tế.

Tại Trường Cao đẳng Du lịch Hải Phòng, công tác nghiên cứu khoa học được triển khai song song với nhiệm vụ đổi mới chương trình, nội dung đào tạo.

Theo bà Nguyễn Thị Hải Hoà, Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Du lịch Hải Phòng, nhà trường tập trung rà soát, cập nhật chương trình theo hướng hiện đại, linh hoạt, gắn với nhu cầu thực tiễn của thị trường lao động và xu thế phát triển của ngành du lịch - dịch vụ.

Các chương trình đào tạo được rà soát định kỳ nhằm bảo đảm chuẩn đầu ra phù hợp yêu cầu doanh nghiệp, đồng thời tăng cường kỹ năng nghề nghiệp, kỹ năng mềm, ngoại ngữ và ứng dụng công nghệ thông tin cho người học. Những nghề trọng điểm như Quản trị khách sạn, Quản trị nhà hàng, Kỹ thuật chế biến món ăn, Hướng dẫn du lịch, Nghiệp vụ lễ tân... được cập nhật theo tiêu chuẩn nghề quốc gia và yêu cầu thực tiễn của doanh nghiệp trên địa bàn Hải Phòng cũng như các địa phương lân cận như Hà Nội, Quảng Ninh.

Trong năm học 2025-2026, các khoa chuyên môn của trường tiếp tục rà soát, cập nhật chương trình, giáo trình theo hướng tích hợp kỹ năng nghề nghiệp, năng lực thực hành, phù hợp với Khung trình độ quốc gia. Một số môn học, mô đun được điều chỉnh, bổ sung nội dung về chuyển đổi số, du lịch thông minh và ứng dụng công nghệ.

Cùng với đó, nhà trường chú trọng đưa các nội dung về du lịch xanh, du lịch bền vững, khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo vào chương trình giảng dạy.

Phương pháp đào tạo chuyển mạnh theo hướng lấy người học làm trung tâm, tăng cường học liệu số, mô phỏng nghề nghiệp và các hoạt động học tập gắn với thực tế.

Đáng chú ý, mối liên kết giữa nhà trường và doanh nghiệp ngày càng được tăng cường. Doanh nghiệp tham gia xây dựng chương trình, giảng dạy chuyên đề, hướng dẫn thực tập và đánh giá kỹ năng nghề cho sinh viên. Đây cũng là nguồn thực tiễn quan trọng để giảng viên phát hiện những vấn đề cần nghiên cứu, từ đó chuyển hóa kết quả nghiên cứu thành những giải pháp phục vụ trực tiếp hoạt động đào tạo.

Nhà trường khuyến khích công tác nghiên cứu khoa học gắn với thực tiễn nghề nghiệp.

Đề tài ứng dụng mở hướng phát triển nguồn nhân lực du lịch

Điểm nổi bật trong công tác nghiên cứu khoa học của Trường Cao đẳng Du lịch Hải Phòng là sự gia tăng các hoạt động nghiên cứu gắn với yêu cầu nâng cao chất lượng đào tạo.

Trong năm học 2025-2026, nhà trường đã hoàn thành 2 đề tài cấp trường và 2 sáng kiến kinh nghiệm cấp cơ sở, tập trung vào những vấn đề phục vụ công tác chuyên môn, góp phần nâng cao hiệu quả đào tạo. Không dừng lại ở phạm vi cấp trường, nhà trường còn được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch giao thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ: “Nghiên cứu đề xuất mô hình khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trong sinh viên các cơ sở đào tạo lĩnh vực du lịch thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch”.

Việc được giao thực hiện đề tài cấp Bộ cho thấy vai trò của hoạt động nghiên cứu khoa học trong các cơ sở đào tạo du lịch ngày càng được quan tâm. Đây cũng là cơ hội để đội ngũ cán bộ, giảng viên tiếp cận những vấn đề mới, nghiên cứu sâu hơn về đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp trong sinh viên - lực lượng sẽ trực tiếp tham gia thị trường lao động du lịch trong tương lai.

Từ thực tiễn cho thấy, nghiên cứu khoa học trong trường cao đẳng đang từng bước chuyển từ nghiên cứu thuần túy sang nghiên cứu ứng dụng, lấy yêu cầu thực tiễn làm điểm xuất phát và chất lượng đào tạo làm đích đến. Những kết quả nghiên cứu, sáng kiến được triển khai trong nhà trường góp phần hoàn thiện chương trình, giáo trình, phương pháp giảng dạy và nâng cao năng lực đội ngũ.

Để hoạt động này phát huy hiệu quả hơn, nhiều cơ sở giáo dục nghề xác định, cần tiếp tục xây dựng môi trường khuyến khích nghiên cứu, tạo điều kiện để giảng viên tham gia các đề tài có tính ứng dụng cao; đồng thời tăng cường đặt hàng nghiên cứu từ doanh nghiệp và mở rộng hợp tác với các cơ sở đào tạo, tổ chức khoa học trong và ngoài nước.

Với lĩnh vực du lịch - dịch vụ, yêu cầu này càng cấp thiết khi thị trường lao động đang đòi hỏi nguồn nhân lực vừa vững kỹ năng nghề, vừa có khả năng thích ứng với công nghệ và những mô hình kinh doanh mới.

Khi nghiên cứu khoa học thực sự gắn với đào tạo, doanh nghiệp và thị trường lao động, các trường cao đẳng sẽ không chỉ cung cấp nhân lực mà còn góp phần tạo ra những sáng kiến, mô hình và giải pháp mới cho sự phát triển của ngành.