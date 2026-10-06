Việt Nam giành 6 Huy chương Vàng tại Kỳ thi Olympic Thiên văn và Vật lý thiên văn quốc tế 2026

Ngày 4/10, tại Đại học Phenikaa, Hà Nội, Kỳ thi Olympic Thiên văn và Vật lý thiên văn quốc tế lần thứ XIX năm 2026 (IOAA 2026) tổ chức lễ bế mạc và trao giải sau gần 10 ngày diễn ra tại Hà Nội.

Lễ bế mạc và trao giải Kỳ thi Olympic Thiên văn và Vật lý thiên văn quốc tế lần thứ XIX (IOAA 2026).

Theo kết quả chính thức được Ban Tổ chức xác nhận, Việt Nam tham dự với 2 đội, gồm Đội Việt Nam 1 (đội chính thức) và Đội Việt Nam 2 (Guest Team), với tổng cộng 10 học sinh. Cả 10 học sinh Việt Nam đều giành huy chương, trong đó có 6 Huy chương Vàng và 4 Huy chương Bạc.

Đội Việt Nam 2 giành 4 Huy chương Vàng

Đội Việt Nam 1 có 5 học sinh, giành 2 Huy chương Vàng và 3 Huy chương Bạc. Trong đó, hai Huy chương Vàng thuộc về Nguyễn Tuấn Kiệt, học sinh lớp 12 Lý 2, Trường THPT Chuyên Nguyễn Huệ, Hà Nội và Lê Gia Hồng Minh, học sinh lớp 12 Lý 1, Trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam.

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Thu Hà, Trưởng Ban Tổ chức IOAA 2026 phát biểu.

Ba Huy chương Bạc thuộc về Trần Minh Thái, Bùi Nguyên Hồng Quân và Nguyễn Trường Chinh, đều là học sinh Trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam.

Trong khi đó, Đội Việt Nam 2 (Guest Team) giành 4 Huy chương Vàng và 1 Huy chương Bạc.

Các Huy chương Vàng thuộc về Lê Bá Tuấn Việt, học sinh lớp 12A3 Lý, Trường THPT Chuyên Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội; Lê Quang Trí, học sinh lớp 12 Lý, Trường Phổ thông Năng khiếu, Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh; Nguyễn Quang Dũng và Mai Văn Khánh, cùng là học sinh lớp 12 Lý, Trường THPT Chuyên Lam Sơn, tỉnh Thanh Hóa.

Thứ trưởng Thường trực Bộ GDĐT Phạm Ngọc Thưởng và Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Thu Hà trao Huy chương Vàng tới các thí sinh.

Huy chương Bạc còn lại thuộc về Đinh Quang Dũng, học sinh lớp 12A5, Trường THPT Chuyên Vĩnh Phúc, tỉnh Phú Thọ.

Đội Việt Nam 2 được tuyển chọn từ học sinh trung học phổ thông trên phạm vi toàn quốc đáp ứng điều kiện tham dự. Cách thức này góp phần mở rộng cơ hội phát hiện, bồi dưỡng học sinh có năng lực nổi trội trong lĩnh vực thiên văn và vật lý thiên văn.

IOAA 2026 trao 51 Huy chương Vàng

IOAA 2026 có 312 thí sinh đến từ 64 quốc gia và vùng lãnh thổ. Đây là kỳ thi Olympic khoa học quốc tế có quy mô lớn, yêu cầu chuyên môn cao trong lĩnh vực thiên văn và vật lý thiên văn dành cho học sinh trung học phổ thông.

Các nội dung thi cá nhân gồm lý thuyết, phân tích dữ liệu, quan sát qua kính thiên văn và quan sát trong nhà chiếu hình. Các phần thi yêu cầu thí sinh kết hợp kiến thức lý thuyết, năng lực xử lý dữ liệu, kỹ năng quan sát và khả năng vận dụng kiến thức thiên văn trong các tình huống thực tiễn.

Thí sinh nhận huy chương bạc.

Thí sinh nhận giải thưởng cá nhân đặc biệt.

Theo kết quả các phần thi cá nhân, IOAA 2026 có 51 thí sinh đoạt Huy chương Vàng, 48 Huy chương Bạc, 60 Huy chương Đồng và 22 thí sinh được trao giải Khuyến khích.

Kỳ thi cũng trao các giải thưởng đặc biệt cho thí sinh có tổng điểm cao nhất, thí sinh có thành tích tốt nhất ở phần thi Lý thuyết, thí sinh có thành tích tốt nhất phần thi Thực hành, một nhóm 7 thí sinh chiến thắng cuộc thi Đồng đội và 5 đội chiến thắng cuộc thi Poster.

Hà Nội kỳ vọng các tài năng trẻ trở lại học tập, nghiên cứu

Phát biểu tại lễ bế mạc, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Thu Hà đánh giá IOAA 2026 đã hoàn thành các mục tiêu đề ra, tạo cơ hội để học sinh Việt Nam và quốc tế giao lưu, học hỏi, phát triển năng lực và tăng cường hiểu biết lẫn nhau.

Chúc mừng các thí sinh đạt thành tích tại kỳ thi, bà Vũ Thu Hà nhấn mạnh: “Mỗi thành tích hôm nay là kết quả của quá trình học tập bền bỉ, của năng lực và quyết tâm vượt qua thử thách.

Việc có mặt tại IOAA là một dấu mốc đáng tự hào; những trải nghiệm trong từng bài thi, những điều học được từ bạn bè và những giới hạn bản thân đã vượt qua đều có giá trị đối với chặng đường phía trước”.

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội mong các em tiếp tục giữ niềm say mê khoa học, không ngừng học hỏi và bền bỉ theo đuổi con đường khoa học mình yêu thích, đồng thời trân trọng sự đồng hành của thầy cô, gia đình và nhà trường.

“Chúng tôi mong các em mang theo những kỷ niệm đẹp về đất nước, con người Việt Nam và sẽ trở lại Hà Nội trong những dịp học tập, nghiên cứu, hợp tác sau này”, bà Vũ Thu Hà nói.