Sơn La nâng cao năng lực số cho giáo viên vùng cao

Sở GD&ĐT tỉnh Sơn La tổ chức tập huấn chuyên môn cho đội ngũ nhà giáo.

Bồi dưỡng từ nhu cầu lớp học

Với cô Lừ Khánh Huyền, giáo viên Trường Tiểu học - THCS Tạ Khoa (xã Tạ Khoa), những lớp bồi dưỡng chuyên môn giúp cô có thêm cách tổ chức hoạt động học tập, ứng dụng công nghệ thông tin và lựa chọn phương pháp phù hợp với học sinh dân tộc thiểu số.

“Trước đây, tôi nghĩ mình chỉ cần dạy đúng theo sách giáo khoa là đủ. Tuy nhiên, khi tham gia các lớp tập huấn do Sở tổ chức, tôi mới nhận ra mình cần học hỏi nhiều điều hơn thế. Từ cách tổ chức hoạt động học tập cho sinh động, ứng dụng công nghệ thông tin vào bài giảng, đến phương pháp dạy học phù hợp với học sinh dân tộc thiểu số, mỗi khóa tập huấn đều mang lại cho tôi những điều mới mẻ và hữu ích”, cô Huyền chia sẻ.

Những nội dung cô Huyền đề cập cũng là yêu cầu đặt ra đối với công tác bồi dưỡng giáo viên ở Sơn La. Trong điều kiện nhiều trường nằm ở vùng sâu, vùng xa, biên giới, việc giúp giáo viên tiếp cận phương pháp mới và sử dụng công nghệ trong giảng dạy có ý nghĩa thiết thực đối với nâng cao chất lượng giáo dục.

Sở GD&ĐT Sơn La xác định bồi dưỡng đội ngũ nhà giáo là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt. Các chương trình được triển khai từ cấp mầm non đến THPT, chú trọng cập nhật kiến thức, nâng cao chuyên môn và đổi mới phương pháp giảng dạy.

Theo kế hoạch bồi dưỡng đội ngũ giáo viên giai đoạn 2021–2030, tỉnh hướng tới xây dựng đội ngũ đủ về số lượng, cân đối về cơ cấu, đáp ứng yêu cầu đổi mới chương trình giáo dục phổ thông và chuyển đổi số trong giáo dục.

Để nội dung bồi dưỡng sát với công việc của giáo viên, Sở thường xuyên khảo sát nhu cầu, lắng nghe những khó khăn tại từng vùng, từng cấp học. Từ đó, ngành lựa chọn nội dung và hình thức tập huấn phù hợp, ưu tiên giáo viên ở vùng cao, biên giới, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, nơi việc đi lại và tiếp cận thông tin còn hạn chế.

Cách triển khai này giúp công tác bồi dưỡng gắn với những vấn đề giáo viên cần giải quyết trong lớp học: tổ chức hoạt động học tập, sử dụng công nghệ, kiểm tra, đánh giá và hỗ trợ học sinh có khả năng tiếp thu khác nhau.

Học sinh Trường THPT Mai Sơn trong giờ chào cờ.

Mở rộng cơ hội học tập trên nền tảng số

Ông Nguyễn Ngọc Quang, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Sơn La, cho biết ngành tổ chức tập huấn bằng nhiều hình thức, phù hợp với điều kiện công tác của giáo viên. Bên cạnh các lớp trực tiếp tại trung tâm và cụm trường, Sở tổ chức chuyên đề, hội thảo, trao đổi kinh nghiệm về đổi mới phương pháp dạy học, kiểm tra, đánh giá, xây dựng bài học tích hợp và ứng dụng công nghệ thông tin.

Bồi dưỡng trực tuyến cũng được mở rộng thông qua các nền tảng số, tạo điều kiện để giáo viên chủ động sắp xếp thời gian học tập. Với đội ngũ công tác tại những địa bàn xa trung tâm, hình thức này giúp giảm thời gian, chi phí đi lại và tăng cơ hội tiếp cận nội dung chuyên môn.

Việc kết hợp tập huấn trực tiếp với học trực tuyến góp phần đưa hoạt động bồi dưỡng đến gần hơn với giáo viên vùng cao. Giáo viên có thể cập nhật kiến thức qua các khóa học, đồng thời trao đổi những vấn đề trong giảng dạy tại các buổi sinh hoạt chuyên đề, hội thảo và tập huấn ở cụm trường.

Nội dung bồi dưỡng được cập nhật theo yêu cầu đổi mới giáo dục, gồm phương pháp dạy học tích cực, giáo dục STEM/STEAM, chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin và dạy học phù hợp với học sinh dân tộc thiểu số. Các kỹ năng xử lý tình huống sư phạm và đạo đức nghề nghiệp cũng được chú trọng.

Trong đó, ứng dụng công nghệ được đặt trong mối liên hệ với đổi mới cách dạy, cách học. Giáo viên được tiếp cận thêm công cụ và phương pháp để tổ chức bài học sinh động, hướng dẫn học sinh tham gia hoạt động, thảo luận và thực hành.

Cùng với đa dạng hình thức bồi dưỡng, ngành giáo dục Sơn La quan tâm hỗ trợ điều kiện tham gia tập huấn cho giáo viên vùng khó khăn, tổ chức các lớp tại địa phương và đơn vị trường học. Qua đó, giáo viên có thêm điều kiện nâng cao chuyên môn, từng bước đáp ứng yêu cầu dạy học trong môi trường số.

Công tác nâng cao chất lượng giáo dục luôn được tỉnh Sơn La quan tâm.

Đưa kiến thức tập huấn vào giảng dạy

Sau các khóa bồi dưỡng, việc trao đổi và thử nghiệm phương pháp tại trường giúp giáo viên vận dụng những nội dung đã học vào công việc hằng ngày.

Cô Mùi Thị Bân, giáo viên Trường Mầm non Hoa Ban, xã Bắc Yên, chia sẻ: “Sau mỗi khóa tập huấn, tôi và các đồng nghiệp tại trường cùng nhau nghiên cứu, xây dựng bài học mới, thử nghiệm các phương pháp dạy học tích cực. Và kết quả thật bất ngờ, các bé trở nên hứng thú hơn, chủ động hơn trong giờ học, kết quả học tập cũng cải thiện rõ rệt”.

Từ trải nghiệm của giáo viên, hiệu quả bồi dưỡng được thể hiện ở sự thay đổi trong tổ chức hoạt động học tập. Giáo viên chủ động hơn trong hướng dẫn học sinh tìm hiểu, trao đổi, thực hành; tạo thêm cơ hội để các em tham gia vào bài học và vận dụng kiến thức.

Công tác bồi dưỡng cũng góp phần hình thành đội ngũ giáo viên cốt cán, hỗ trợ đồng nghiệp nâng cao chuyên môn. Những kinh nghiệm ứng dụng công nghệ, tổ chức hoạt động và lựa chọn phương pháp phù hợp được chia sẻ trong nhà trường, giúp mở rộng hiệu quả của các khóa tập huấn.

Gắn bồi dưỡng năng lực số với nhu cầu giảng dạy và việc vận dụng tại lớp học là hướng đi Sơn La đang chú trọng. Khi giáo viên có thêm năng lực sử dụng công nghệ và đổi mới phương pháp, học sinh vùng cao có thêm cơ hội tiếp cận những giờ học sinh động, phù hợp với khả năng và điều kiện học tập của mình.