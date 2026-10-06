Khai giảng lớp bồi dưỡng quản lý cho 78 cán bộ cấp phòng

Trao quyết định chỉ định ban cán sự lớp.

Sáng 6/10, Trường Chính trị Tôn Đức Thắng (An Giang) phối hợp với Sở Nội vụ tỉnh An Giang tổ chức lễ khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng lãnh đạo, quản lý cấp phòng ở cấp xã (lớp thứ ba năm 2026) cho 78 học viên.

Trong thời gian 4 tuần, các học viên được học tập, nghiên cứu 14 chuyên đề, gồm 7 chuyên đề lý thuyết tập trung vào kiến thức và kỹ năng quản lý hành chính chung; 7 chuyên đề nghiệp vụ về quản lý dành cho lãnh đạo cấp phòng ở cấp xã; cùng 4 báo cáo chuyên đề về quản lý nhà nước và vị trí, trách nhiệm, quyền hạn của người đứng đầu.

Ngoài thời gian học tập trung, chương trình còn bố trí 2 ngày đi thực tế nhằm gắn lý luận với thực tiễn tại cơ sở.