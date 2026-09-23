Trung thu đến sớm cho trẻ em Thanh Hóa

Đêm hội đặc biệt giữa vùng biên

Từ 16 giờ ngày 22/9, khuôn viên Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và THCS Yên Khương, xã Yên Khương, tỉnh Thanh Hóa đã trở nên náo nhiệt. Từng tốp học sinh nối nhau về trường.

Tặng quà cho các học sinh vùng biên giới Yên Khương

Những bộ quần áo đẹp, những gương mặt háo hức, ánh mắt long lanh trước sân khấu cùng tiếng nhạc rộn ràng khiến ngôi trường mới giữa vùng biên như bừng lên một sức sống khác.

Đó là chương trình “Trung thu cho em – Đêm hội trăng rằm” năm 2026, do Công an tỉnh Thanh Hóa phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh và Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh tổ chức, với chủ đề “Thắp sáng ước mơ – Gọi trăng về bản”.

Ngôi trường vừa được đưa vào sử dụng. Mọi thứ còn mới mẻ, từ lớp học, hành lang đến sân trường. Hơn 1.000 trẻ em Yên Khương có mặt trong đêm hội, gồm 322 trẻ mầm non, 372 học sinh tiểu học và 340 học sinh THCS.

Niềm vui của trẻ em vùng cao được đón trung thu sớm

Với các em, Trung thu năm nay không đơn thuần là một ngày hội. Đó còn là ký ức đẹp đầu tiên gắn với mái trường mới, những lớp học mới và một không gian học tập khang trang mà các em đang từng ngày làm quen.

Có những em đến từ bản Xắng Hằng, cách trường tới 17 km. Với những gia đình vùng cao, đó là quãng đường không hề ngắn. Thế nhưng để con không bỏ lỡ đêm hội, nhiều phụ huynh đã đưa các em đến trường từ rất sớm.

Một đêm Trung thu được tổ chức quy mô ngay tại địa phương là điều chưa từng có đối với nhiều người dân nơi đây. Niềm vui vì thế không chỉ đến từ những món quà được trao tận tay trẻ em, mà còn từ cảm giác được quan tâm, sẻ chia và đồng hành.

CLB Bóng đá Thanh Hóa tổ chức đá bóng, giao lưu, tặng quà cho trẻ em Làng trẻ SOS

Em Lương Hương Lan, dân tộc Thái ở bản Mè, chia sẻ: “Ở quê con, Trung thu mọi năm không có những chương trình lớn như thế này. Con cảm ơn các thầy cô, các cô chú và mọi người đã mang đến cho chúng em một đêm trăng thật đặc biệt. Có lẽ sau này lớn lên, em vẫn sẽ nhớ mãi đêm Trung thu này”.

Lần đầu được ăn tiệc buffet trong đêm Trung thu

Từ chiều đến tối, sân trường Yên Khương không ngớt tiếng cười. Một chương trình buffet được chuẩn bị dành riêng cho 1.034 học sinh; hàng nghìn túi quà cùng hai mâm cỗ Trung thu được chuẩn bị công phu.

Người nhà và bệnh nhi tại Bệnh viện Nhi Thanh Hóa được tổ chức đón Trung thu sớm

Các em còn được thưởng thức chương trình nghệ thuật với nhiều tiết mục hát, múa, ảo thuật, xiếc, trống hội, múa lân... Đặc biệt, 50 suất quà được trao cho những học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Sự xuất hiện, giao lưu của NSND Xuân Bắc, NSND Tự Long cùng các nghệ sĩ và tài năng nhí càng khiến đêm hội trở nên sôi động. Tiếng vỗ tay, tiếng reo hò của trẻ nhỏ vang lên giữa núi rừng biên giới, làm sân trường mới thêm phần ấm áp.

Nhưng có lẽ, điều ở lại lâu nhất sau đêm hội không chỉ là những món quà. Đó là cảm giác lần đầu tiên được đứng giữa một sân trường đông vui đến vậy; là ánh mắt háo hức của những đứa trẻ vùng cao khi xem múa lân, xem xiếc; là niềm vui của cha mẹ khi thấy con được vui chơi trong một không gian đầy đủ, an toàn.

NSND Xuân Bắc, Tự Long tham gia Trung thu cho học sinh biên giới Yên Khương

Đối với nhiều em nhỏ, đây cũng là lần đầu tiên được tham dự một bữa tiệc buffet trong đêm Trung thu. Và hơn hết, đó là ký ức về một đêm trăng mà hơn một nghìn em nhỏ cùng có chung tiếng cười.

Trung thu gắn với ngôi trường mới nơi biên giới

Đêm hội càng trở nên đặc biệt khi được tổ chức tại chính ngôi trường mới - công trình được triển khai theo chủ trương của Bộ Chính trị về đầu tư xây dựng trường học cho các xã biên giới.

Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa, Lê Đức Thái thăm, tặng quà cho bệnh nhi tại Bệnh viện Nhi Thanh Hóa

Yên Khương là vùng đất biên cương với những bản làng nằm cách xa trung tâm, những cung đường quanh co, những gia đình còn nhiều khó khăn và những em nhỏ phải vượt nhiều cây số để đến lớp.

Trong điều kiện ấy, việc xây dựng Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và THCS Yên Khương tại bản Bôn mang ý nghĩa đặc biệt. Trước đó, cơ sở hạ tầng giáo dục tại một trong những xã biên giới vùng cao khó khăn của Thanh Hóa còn nhiều hạn chế; một số điểm trường tạm, phòng học xuống cấp, không ít học sinh phải đi bộ quãng đường dài để đến lớp.

Hôm nay, một người bà đưa cháu đến trường từ 4 giờ chiều. Một gia đình vượt 17 km để con không bỏ lỡ đêm hội. Cả bản cùng hướng về sân trường. Hơn một nghìn em nhỏ cùng có chung một buổi tối đầy ắp tiếng cười.

Các cơ quan, đơn vị quan tâm, thăm hỏi, tổ chức Trung thu cho trẻ em nghèo trên địa bàn

Những điều ấy có thể rất bình dị ở nhiều nơi, nhưng tại Yên Khương, đó là những ký ức đáng quý - khi hơn một nghìn nụ cười trẻ thơ cùng “gọi trăng về bản”.

Sự quan tâm dành cho trẻ em vùng khó

Phát biểu tại chương trình, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Tô Anh Dũng khẳng định, Thanh Hóa xác định công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em là nhiệm vụ quan trọng; luôn quan tâm, tạo điều kiện để trẻ em ở mọi vùng miền được học tập, vui chơi và phát triển trong môi trường an toàn, lành mạnh.

Đối với trẻ em miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới còn nhiều khó khăn như Yên Khương, tỉnh ưu tiên những chính sách thiết thực, tạo điều kiện để các em học tập, sinh hoạt và phát triển tốt hơn.

Theo Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa, việc tổ chức Đêm hội Trăng rằm tại Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và THCS Yên Khương, một trong những công trình được triển khai theo chủ trương của Bộ Chính trị về đầu tư xây dựng trường học cho các xã biên giới, thể hiện sự quan tâm đối với giáo dục vùng biên.

Từ mái trường mới, các em có thêm điều kiện học tập, rèn luyện và trưởng thành; đồng thời có thêm những ký ức đẹp về tuổi thơ nơi vùng biên.

Cùng với Yên Khương, hoạt động chăm lo Tết Trung thu cho thiếu nhi cũng được triển khai tại xã Bát Mọt và xã Trường Lâm. Tại Bát Mọt, chương trình dự kiến trao quà Trung thu cho 792 học sinh thuộc các trường mầm non và Trường Phổ thông Dân tộc nội trú TH&THCS Bát Mọt. Tại Trường Lâm, 1.126 học sinh Trường Tiểu học Trường Lâm cũng được trao quà và tham gia các hoạt động vui Tết Trung thu.

Các mâm cỗ được chuẩn bị chu đáo tại mỗi địa phương, tạo không khí vui tươi, đầm ấm để trẻ em cùng vui chơi, phá cỗ và đón một mùa trăng đáng nhớ.

Lan toả Trung thu đến những em nhỏ đặc biệt

Không chỉ ở các xã vùng cao, không khí Trung thu còn được lan tỏa tới nhiều trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt trên địa bàn tỉnh.

Câu lạc bộ Bóng đá Thanh Hóa tổ chức chương trình vui Trung thu dành cho trẻ em tại Làng trẻ em SOS Thanh Hóa ở Quảng Phú. Những món quà, hoạt động giao lưu và không khí vui tươi của chương trình góp phần mang đến cho các em một đêm Trung thu gần gũi, ấm áp.

Tại các cơ sở y tế, nhiều tổ chức, đơn vị cũng tổ chức thăm hỏi, tặng quà cho trẻ em đang điều trị. Những phần quà được trao tới các bệnh nhi tại Bệnh viện Nhi Thanh Hóa, Bệnh viện Đa khoa tỉnh và các cơ sở y tế khác không chỉ là sự sẻ chia về vật chất mà còn là lời động viên tinh thần dành cho những em nhỏ đang phải tạm gác niềm vui tuổi thơ để điều trị bệnh.

Với các em đang nằm viện, một món quà Trung thu, một chiếc bánh, một lời chúc hay một chương trình văn nghệ ngay tại bệnh viện có thể trở thành niềm vui đặc biệt giữa những ngày điều trị.

Từ vùng biên Yên Khương đến Làng trẻ em SOS, từ sân trường đến những phòng bệnh, tinh thần chăm lo cho trẻ em đang được lan tỏa bằng nhiều cách khác nhau. Có nơi là một đêm hội quy mô, có nơi là bữa tiệc nhỏ, có nơi chỉ đơn giản là một phần quà được trao tận tay.

Điểm chung là những người lớn đang cố gắng để trẻ em, dù ở hoàn cảnh nào, vẫn có thể cảm nhận được niềm vui của Tết Trung thu. Bởi với trẻ nhỏ, Trung thu không chỉ là bánh, là đèn, là tiếng trống lân. Đó còn là cảm giác mình được nhớ đến, được yêu thương và được sẻ chia.