TP.HCM: Sinh viên đưa văn hóa, lịch sử Cần Giuộc vào gameshow trải nghiệm

Những thước phim đầu tiên từ gameshow “Truy tìm mật lệnh” hé lộ hành trình người trẻ khám phá Cần Giuộc qua một góc nhìn mới.

Khi lịch sử không chỉ nằm trên trang sách

Bạn Lê Dương Tịnh Nghi (Đạo diễn sản xuất) cho biết: “Truy tìm mật lệnh” bắt đầu từ tình yêu sâu sắc mà các thành viên dành cho Cần Giuộc. Trong quá trình tìm hiểu, nhóm nhận ra rằng những câu chuyện về lịch sử, văn hóa và con người ở địa phương vẫn còn nhiều góc nhìn thú vị để khai thác, kể lại theo cách mới mẻ và gần gũi hơn với khán giả trẻ.

Tình yêu với Cần Giuộc trở thành động lực để Tịnh Nghi và team thực hiện gameshow.

Từ ý tưởng đó, gameshow trải nghiệm ra đời với mong muốn quy tụ người chơi từ nhiều nơi về Cần Giuộc để trực tiếp tìm hiểu đời sống, văn hóa và con người địa phương. Thông qua các chặng thử thách, những câu chuyện vốn chỉ được biết qua mạng xã hội trở nên chân thật hơn khi được cảm nhận qua trải nghiệm của chính người tham gia.

Người chơi từ nhiều nơi cùng trải nghiệm và khám phá Cần Giuộc.

Dẫu vậy, việc đưa lịch sử vào một chương trình giải trí vẫn là một thách thức không nhỏ. Bạn Nguyễn Chí Tâm (Tổng Đạo diễn sản xuất) bộc bạch: “Chúng mình luôn phải cân bằng giữa yếu tố quảng bá văn hóa và tính giải trí của một gameshow, để chương trình vừa gần gũi với khán giả vừa giữ được sự tôn trọng đối với những giá trị văn hóa, lịch sử.”

Chí Tâm cùng nhóm mong muốn giữ được “cái hồn” của Cần Giuộc.

Để giải quyết bài toán này, nhóm đã lựa chọn mô hình trải nghiệm “2 lần chạm”. Ở lần chạm đầu tiên, người chơi được nghe thông tin giới thiệu và chia sẻ về địa danh. Đến lần chạm tiếp theo, chính những điều vừa được khám phá sẽ trở thành dữ kiện cho thử thách. Thay vì ghi nhớ kiến thức một cách máy móc, người chơi phải quan sát, vận động, xâu chuỗi các chi tiết và tự tìm ra đáp án.

Nhờ cách lồng ghép này, những câu chuyện về Cần Giuộc không được truyền tải như một bài học riêng biệt mà trở thành một phần tự nhiên của cuộc chơi, để người tham gia từng bước mở ra những dấu ấn đặc trưng của địa phương.

Người trẻ kể chuyện văn hóa bằng tiếng nói của mình

Những lần gặp gỡ và tương tác với người dân địa phương cũng để lại nhiều kỷ niệm cho người chơi. Bạn Pít Duy Trực (Người chơi) chia sẻ rằng điều khiến bạn nhớ nhất sau hành trình là sự thân thiện, cởi mở của người dân Cần Giuộc: “Nhờ tham gia chương trình, mình đã có cơ hội khám phá trọn vẹn nét văn hóa chợ sáng Cần Giuộc và hiểu sâu hơn về nhịp sống cũng như các hoạt động sinh hoạt thường ngày của người dân nơi đây.”

Các đội chơi có thêm trải nghiệm chân thực nhờ sự giúp sức của người dân địa phương.

Không chỉ dừng lại ở những trải nghiệm đời thường, hành trình còn đưa người chơi “chạm” đến những câu chuyện gắn với ký ức và tinh thần địa phương. Qua phần tìm hiểu về “Văn tế nghĩa sĩ Cần Giuộc”, Duy Trực có dịp cảm nhận rõ hơn những giá trị được gửi gắm trong tác phẩm, từ đó, bạn càng thêm yêu mến và trân trọng vùng đất giàu truyền thống văn hóa, nghĩa tình.

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Người chơi tiếp cận những câu chuyện gắn với ký ức và văn hóa địa phương.

Với Ban tổ chức, đưa lịch sử đến gần người trẻ không đồng nghĩa với việc phải thay đổi những giá trị vốn có. Thay vào đó, nhóm lựa chọn một cách tiếp cận mới, tạo điều kiện để các bạn trẻ chủ động bước vào và kết nối với những câu chuyện lịch sử.

Bạn Lê Thị Thùy Dung (người dẫn chương trình) bày tỏ kỳ vọng: “Chúng mình mong muốn dự án có thể trở thành một cầu nối giữa người trẻ và văn hóa địa phương. Bởi văn hóa chỉ thật sự được tiếp nối khi thế hệ trẻ hiểu, yêu và sẵn sàng kể lại những giá trị ấy bằng chính tiếng nói của mình.”

Thùy Dung (mặc áo bà ba) đồng hành cùng các bạn trẻ trong hành trình kết nối với văn hóa Cần Giuộc.