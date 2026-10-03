Công an Sơn La giành giải Ba toàn đoàn Hội thi báo cáo viên pháp luật giỏi

Ban tổ chức trao cờ lưu niệm cho các Đội thi

Hội thi quy tụ 12 đội thi đến từ Công an các tỉnh, thành phố, tranh tài ở hai phần thi: thuyết trình và xử lý tình huống. Với sự chuẩn bị nghiêm túc, công phu, các đội thi vận dụng linh hoạt nhiều hình thức tuyên truyền như sân khấu hóa, âm nhạc, hình ảnh, đồ họa, tiếng Anh và tiếng dân tộc thiểu số, góp phần đưa các nội dung pháp luật đến gần hơn với cán bộ, chiến sĩ và Nhân dân.

Đến với Hội thi, Đội Công an tỉnh Sơn La đã thể hiện sự chủ động, sáng tạo và khả năng vận dụng linh hoạt kiến thức pháp luật vào thực tiễn công tác tại cơ sở. Nội dung dự thi được xây dựng phù hợp với đặc điểm địa bàn miền núi, dân tộc, chú trọng tính trực quan, dễ hiểu, dễ nhớ và khả năng tuyên truyền, vận động Nhân dân chấp hành pháp luật.

Công an tỉnh Sơn La đạt giải Ba toàn đoàn (Ngoài cùng bên trái)

Sau 1 ngày tranh tài sôi nổi với phần thể hiện ấn tượng, Công an tỉnh Sơn La vinh dự đạt giải Ba toàn đoàn, cùng Công an các tỉnh Lào Cai và Điện Biên.

Kết quả chung cuộc, Ban Tổ chức trao 2 giải Nhất, 3 giải Nhì, 4 giải Ba và 3 giải Khuyến khích cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc tại Hội thi; đồng thời, trao 3 giải phụ cho các phần thi nổi bật.

Đoàn thi Công an tỉnh Sơn La