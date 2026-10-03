Tôn vinh nét đẹp Hà Nội và các vùng miền, hướng tới Ngày Văn hóa Việt Nam

Lễ phát động hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam của thành phố Hà Nội tại Làng Văn hóa-Du lịch các dân tộc Việt Nam có nhiều hoạt động phong phú, đặc sắc.

Từ sáng sớm 3/10, khu vực Sân khấu Làng III, Làng Văn hóa-Du lịch các dân tộc Việt Nam (xã Đoài Phương, Hà Nội) đã sôi động. Hôm nay là ngày Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội tổ chức Lễ phát động hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam.

Với chủ đề “Thăng Long-Hà Nội, nghìn năm văn hiến-muôn sắc Việt Nam”, sự kiện là chương trình mở đầu, tạo khí thế và sự lan tỏa cho chuỗi hoạt động "Ngày Văn hóa Việt Nam" tại Hà Nội năm 2026.

Phát biểu tại chương trình, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Vũ Thu Hà nêu rõ: Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam đã thống nhất chọn ngày 24/11 hằng năm là “Ngày Văn hóa Việt Nam”, thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Đảng, Nhà nước đối với văn hóa và đặt ra trách nhiệm đưa các giá trị văn hóa thấm sâu vào đời sống, không chỉ hiện diện trong di tích, lễ hội hay tác phẩm nghệ thuật, mà còn khơi dậy niềm tự hào dân tộc, củng cố khối đại đoàn kết và thúc đẩy toàn xã hội thực hành lối sống văn hóa, văn minh, tạo môi trường thuận lợi để người dân trực tiếp tham gia, sáng tạo và thụ hưởng các sản phẩm văn hóa.

Hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026, thành phố Hà Nội đã chỉ đạo tổ chức các hoạt động tôn vinh các giá trị văn hóa truyền thống, khơi dậy lòng yêu nước, tinh thần đoàn kết, lòng tự hào dân tộc, và các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể dục thể thao phù hợp điều kiện của từng địa phương để nhân dân được tham gia rộng rãi và thụ hưởng những giá trị văn hóa tốt đẹp của dân tộc.

Việc tổ chức Lễ phát động hưởng ứng “Ngày Văn hóa Việt Nam” năm 2026 thể hiện sự quyết tâm và trách nhiệm của Thủ đô trong việc bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa các dân tộc được tạo nên bởi chính các nghệ nhân, đồng bào đang gìn giữ và thực hành di sản, đóng vai trò chủ thể gìn giữ bản sắc từng dân tộc và tiếp nối di sản qua các thế hệ.

Các đại biểu bấm nút phát động các hoạt động hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam.

Điểm nhấn của lễ phát động là chương trình nghệ thuật được dàn dựng công phu, với mạch chuyện kể về vẻ đẹp thống nhất của đất nước đến bản sắc văn hóa ba miền, sau đó tập trung khắc họa nét riêng của Thăng Long-Hà Nội trước khi chuyển sang nghi thức phát động và múa cộng đồng các dân tộc Việt Nam.

Mở đầu chương trình chính thức là tiết mục hòa tấu nhạc cụ dân tộc và múa dân gian “Đất Việt-Trọn vẹn một dải non sông”, tạo không khí tươi vui, rộn ràng. Các nhạc cụ truyền thống như trống, cồng chiêng, đàn bầu, đàn tranh, đàn nguyệt, sáo, nhị cùng các nhạc cụ tre nứa... Phần múa được xây dựng theo từng lớp, đại diện cho các vùng văn hóa từ miền núi phía bắc, đồng bằng Bắc Bộ, Trung Bộ, Tây Nguyên đến Nam Bộ. Các đội hình lần lượt xuất hiện rồi hội tụ, tạo nên hình ảnh thống nhất, thể hiện sự đa dạng trong bản sắc nhưng gắn kết trong cộng đồng các dân tộc Việt Nam. Tiết mục có sự tham gia của 20 nhạc công và 50 diễn viên múa.

Nét đẹp văn hóa Hà Nội được khắc họa bằng đại cảnh hát múa “Mùa trăng thu Hà Nội”. Tiết mục mở đầu bằng hát Ả đào, ca trù và ngâm thơ gợi nhớ Thăng Long xưa, kết hợp hình tượng múa sen và tà áo dài... Không gian Hà Nội tiếp tục được tái hiện qua những gánh cốm, gánh hoa cùng ca khúc “Hà Nội 12 mùa hoa” với sự tham gia của dàn diễn viên múa, diễn viên nhí...

Để giới thiệu nét đẹp văn hóa Thăng Long-Hà Nội, không gian Làng Văn hóa-Du lịch các dân tộc Việt Nam được tổ chức thành 26 không gian văn hóa. Trong đó, sáu không gian văn hóa Thăng Long-Hà Nội gồm: Không gian văn hóa nghệ thuật truyền thống, “Thu Hà Nội”, làng nghề-phố nghề, thư pháp Thăng Long, lụa Vạn Phúc và ẩm thực Tràng An. Các gian hàng còn lại giới thiệu những sản phẩm thủ công truyền thống, sản phẩm làng nghề, phố nghề tiêu biểu và sản phẩm OCOP của Hà Nội.

Trong khuôn khổ lễ phát động, đại biểu Hà Nội cùng đại diện 10 tỉnh, thành phố gồm: Thái Nguyên, Tuyên Quang, Phú Thọ, Sơn La, Gia Lai, Quảng Ngãi, Khánh Hòa, Đắk Lắk, thành phố Huế và thành phố Cần Thơ ký kết Quy chế phối hợp hoạt động. Việc kết nối Hà Nội với 10 tỉnh, thành phố mở ra cơ hội tăng cường phối hợp trong tổ chức hoạt động văn hóa, góp phần đưa các giá trị truyền thống tiếp tục hiện diện sinh động trong đời sống đương đại.

Diễn ra đúng dịp cuối tuần, chương trình đã thu hút đông đảo nhân dân Thủ đô cũng như du khách quốc tế. Chị Tô Thúy Nga (phường Từ Liêm, Hà Nội) cho biết: “Không gian của Làng Văn hóa-Du lịch các dân tộc vốn rất đẹp, hài hòa với cảnh quan thiên nhiên. Việc thành phố Hà Nội tổ chức các hoạt động biểu diễn nghệ thuật, giới thiệu văn hóa, trưng bày, triển lãm... về văn hóa các dân tộc tại đây làm không gian này càng có thêm sức hút khiến chúng tôi rất phấn khởi khi được tham gia”.

Sau lễ phát động, nhiều hoạt động trình diễn, giao lưu văn hóa cộng đồng tiếp tục diễn ra đến hết ngày 4/10 với các hoạt động giới thiệu nghệ thuật truyền thống của nhiều dân tộc như Ba Na, Gia Rai, Ê Đê, Tày, Thái, Dao, Tà Ôi, Cơ Tu, Khmer... Trong đó có diễn tấu cồng chiêng, múa xoang, độc tấu đàn Tơ rưng, hát Then, đàn Tính, múa chuông, múa Thái, dân ca, dân vũ và xòe cộng đồng. Đồng thời, 16 nhóm đồng bào đang hoạt động hằng ngày tại Làng Văn hóa-Du lịch các dân tộc Việt Nam tiếp tục tham gia các hoạt động.

Với sự kết hợp giữa nghệ thuật truyền thống và hình ảnh văn hóa Thăng Long-Hà Nội, lễ phát động hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam mang đến nhiều điểm nhấn ấn tượng và độc đáo. Qua đó, Hà Nội tiếp tục khẳng định vai trò là trung tâm lớn về văn hóa của cả nước, đồng thời phát huy những giá trị lịch sử, văn hóa, truyền thống nghìn năm văn hiến và kết nối, lan tỏa giá trị văn hóa của cộng đồng 54 dân tộc Việt Nam.

Sau sự kiện này, thành phố Hà Nội tiếp tục tổ chức nhiều sự kiện nhân Ngày Văn hóa Việt Nam, cao điểm là vào tháng 11 sắp tới.

Nguyễn Chí Dũng