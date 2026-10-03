Thanh Hóa kêu gọi du khách kể chuyện biển bằng trải nghiệm thật

Sáng 3.10, Sở VHTTDL Thanh Hóa tổ chức Hội nghị phát động Chiến dịch truyền thông số “Check-in biển Thanh Hóa 2026” và Cuộc thi ảnh, video trải nghiệm du lịch biển Thanh Hóa.

Sở VHTTDL Thanh Hóa phát động Chiến dịch truyền thông số “Check-in biển Thanh Hóa 2026”

Với chủ đề “Chia sẻ khoảnh khắc - Lan tỏa vẻ đẹp biển xứ Thanh”, chiến dịch hướng đến việc tạo thêm một kênh quảng bá du lịch dựa trên chính trải nghiệm của người dân và du khách, đồng thời khuyến khích các nhà sáng tạo nội dung, blogger, nhiếp ảnh gia, cơ quan báo chí, doanh nghiệp du lịch tham gia giới thiệu điểm đến.

Theo Sở VHTTDL Thanh Hóa, biển là một trong những tài nguyên và sản phẩm du lịch quan trọng của tỉnh. Những năm qua, các địa phương ven biển, doanh nghiệp và cộng đồng đã phát triển nhiều sản phẩm, dịch vụ, từng bước đưa du lịch biển trở thành lựa chọn quen thuộc của du khách.

Tuy nhiên, cùng với sự thay đổi trong cách tìm kiếm và lựa chọn điểm đến, hoạt động quảng bá du lịch cũng cần những phương thức mới. Một điểm đến ngày nay không chỉ được biết đến qua các chương trình quảng bá chính thức mà còn được hình thành từ những trải nghiệm, hình ảnh và câu chuyện được chia sẻ trên mạng xã hội.

Khuyến khích kể chuyện bằng trải nghiệm thật

Một nội dung trọng tâm của chiến dịch là Cuộc thi ảnh, video trải nghiệm du lịch biển Thanh Hóa. Cuộc thi không đặt nặng yêu cầu chuyên nghiệp về kỹ thuật mà hướng đến những khoảnh khắc đời thường, những góc nhìn riêng và câu chuyện thực tế của mỗi người khi trải nghiệm biển Thanh Hóa từ ngày 1.1.2026.

Đó có thể là một bãi biển quen thuộc được nhìn từ góc độ mới, một món ăn địa phương, phiên chợ, hoạt động văn hóa, cuộc gặp gỡ với người dân vùng biển hay đơn giản là khoảnh khắc bình minh, hoàng hôn bên biển.

Các đại biểu thực hiện nghi thức phát động Cuộc thi ảnh, video trải nghiệm du lịch biển Thanh Hóa năm 2026

Ban tổ chức tiếp nhận tác phẩm đến hết ngày 31.10.2026, dành cho tác giả chuyên nghiệp và không chuyên, nhà sáng tạo nội dung, blogger, nhiếp ảnh gia, người dân và du khách.

Các tác phẩm được lựa chọn sẽ được trao giải và giới thiệu tại Triển lãm ảnh du lịch biển Thanh Hóa theo hình thức trực tiếp và trực tuyến trong quý IV/2026. Qua đó, ngành du lịch kỳ vọng hình thành thêm nguồn tư liệu hình ảnh phong phú, chân thực về biển Thanh Hóa, đồng thời có thể sử dụng những nội dung phù hợp trong hoạt động quảng bá, xúc tiến du lịch của tỉnh.

Phát biểu hưởng ứng chiến dịch, đại diện cộng đồng KOL/KOC Vũ Mai Thảo cho rằng, giá trị của một vùng đất không chỉ nằm ở những gì vùng đất đó đang có mà còn ở cách câu chuyện về vùng đất được kể.

Theo bà Thảo, trong bối cảnh TikTok, Facebook, Reels, Shorts và nhiều nền tảng số trở thành những kênh quan trọng để người dùng tìm kiếm cảm hứng du lịch, những người làm nội dung không đơn thuần là người quay và đăng video mà còn đóng vai trò kể chuyện về điểm đến.

“Làm nội dung về quê hương không chỉ cần kỹ năng mà còn là trách nhiệm”, bà Thảo chia sẻ, đồng thời cho rằng những người sáng tạo nội dung cần ưu tiên sự chân thực, tránh chạy theo sự giật gân, bởi mỗi hình ảnh, thông tin được chia sẻ đều có thể góp phần hình thành cách nhìn của công chúng về điểm đến.

Đại diện Trung tâm Triển lãm và Xúc tiến Du lịch tỉnh Thanh Hóa và Cộng đồng KOL Thanh Hóa ký Biên bản ghi nhớ phối hợp

Hướng tới du lịch biển bốn mùa

Từ góc nhìn của cộng đồng sáng tạo nội dung, đại diện KOL/KOC cho rằng Thanh Hóa có nhiều chất liệu để kể chuyện, từ biển, ẩm thực, văn hóa, lịch sử đến đời sống của người dân vùng biển.

Những hình ảnh bình dị như ngư dân ra khơi từ sáng sớm, hàng quán ven biển, món ăn địa phương hay những khoảnh khắc đời thường có thể trở thành nội dung hấp dẫn nếu được ghi lại bằng góc nhìn gần gũi và chân thực.

“Chúng tôi đã sẵn sàng đi nhiều hơn, nhìn kỹ hơn, trải nghiệm thật hơn và kể câu chuyện Thanh Hóa bằng một gam màu mới hơn”, bà Thảo nói.

Theo Sở VHTTDL Thanh Hóa, để chiến dịch truyền thông số có thể lan tỏa rộng hơn, sự tham gia của cộng đồng là yếu tố quan trọng. Sở mong muốn nhận được sự phối hợp của các sở, ban, ngành, địa phương; sự đồng hành của cơ quan báo chí; doanh nghiệp du lịch và đặc biệt là các nhà sáng tạo nội dung, KOL, KOC, nhiếp ảnh gia, blogger và du khách.

Mỗi địa phương ven biển, mỗi sản phẩm đặc trưng và mỗi không gian du lịch đều có thể trở thành một câu chuyện để giới thiệu tới du khách. Với doanh nghiệp, việc tạo ra thêm những sản phẩm, dịch vụ và trải nghiệm mới cũng góp phần tạo lý do để du khách quay trở lại biển Thanh Hóa vào những thời điểm khác nhau trong năm.

Biển Sầm Sơn là một trong những điểm đến du lịch biển nổi bật của Thanh Hóa

Ngành du lịch Thanh Hóa xác định phát triển du lịch biển bốn mùa là định hướng cần sự tham gia của nhiều chủ thể. Bên cạnh sản phẩm, chất lượng dịch vụ, môi trường, hạ tầng và sự liên kết giữa địa phương với doanh nghiệp, hoạt động truyền thông cũng đóng vai trò giúp du khách biết đến, quan tâm và lựa chọn điểm đến.

Vì vậy, “Check-in biển Thanh Hóa 2026” được xem là một hoạt động trong tổng thể những nỗ lực quảng bá, xúc tiến du lịch biển của tỉnh, đồng thời mở thêm không gian để ngành du lịch lắng nghe những góc nhìn mới từ du khách và cộng đồng sáng tạo nội dung.

Từ những khoảnh khắc được chia sẻ trên mạng xã hội, Thanh Hóa kỳ vọng không chỉ có thêm những lượt tương tác mà quan trọng hơn là tạo cảm hứng để du khách tìm hiểu, trải nghiệm và lựa chọn biển xứ Thanh trong những hành trình sắp tới.