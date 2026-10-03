Khách ngoại mặc áo mưa du lịch giữa mùa mưa Phú Quốc

Nazri Hamid (du khách Malaysia) cùng gia đình đến Phú Quốc từ ngày 22 đến 27/9, đúng thời điểm mưa lớn suốt nhiều ngày tại đảo ngọc. Đây không phải lần đầu anh đến Việt Nam, nhưng diễn biến thời tiết lần này là điều nam du khách không lường trước.

“Vì gia đình có cả người lớn và trẻ nhỏ, một vài kế hoạch của chúng tôi gần như bị đảo lộn”, anh chia sẻ với Tri Thức - Znews.

Các hoạt động đã lên lịch trước đó vẫn phải tiếp tục do gia đình đã đặt vé từ trước. Thay vì hủy chuyến, cả nhà chuẩn bị áo mưa và tranh thủ những khoảng thời gian thời tiết tốt hơn để ra ngoài khám phá hòn đảo.

"Kế hoạch đảo lộn"

Tháng 9 nằm trong mùa mưa tại Phú Quốc (từ khoảng tháng 5-10 hàng năm, trong đó cao điểm tập trung vào tháng 8-9), với lượng mưa trung bình khoảng 250-430 mm. Nhiệt độ dao động quanh 28 °C, ban ngày có thể lên 30-31 °C, độ ẩm cao. Mưa thường xuất hiện vào cuối buổi chiều dưới dạng những cơn mưa rào lớn, dù thời tiết trên đảo có thể thay đổi nhanh trong ngày.

Nazri Hamid (du khách Malaysia) cùng gia đình mặc áo mưa chụp ảnh tại những điểm du lịch ở Phú Quốc. Ảnh: NVCC.

Ban đầu, gia đình Nazri dự định dành thời gian ngắm hoàng hôn và tham quan các điểm ngoài trời. Tuy nhiên, những ngày ở Phú Quốc chủ yếu có thời tiết âm u, mưa lớn khiến kế hoạch phải thay đổi. Cả nhà chuyển sang các khu vui chơi, giải trí trong nhà và những tổ hợp có nhiều hoạt động phù hợp cho cả người lớn lẫn trẻ nhỏ.

Trong những lúc mưa tạm ngớt, anh cùng gia đình tranh thủ ra ngoài chụp ảnh. Tuy nhiên, theo Nazri, không khí trên đảo những ngày này khá vắng. Nhiều cửa hàng đóng cửa hoặc hoạt động hạn chế, khiến gia đình thường chỉ đi dạo, chụp ảnh một lúc rồi trở về khách sạn để ăn uống.

“Dù thời tiết đôi lúc không thuận lợi, chúng tôi vẫn xem đây là một trong những trải nghiệm đặc biệt”, Nazri Hamid bày tỏ.

Tuy nhiên, việc du khách vẫn đến đảo không đồng nghĩa các dịch vụ du lịch đều giữ được lượng khách như thời điểm thời tiết thuận lợi. Đặc biệt, những điểm đến phụ thuộc vào trải nghiệm ngoài trời và cảnh quan có thể chịu tác động rõ hơn khi mưa kéo dài.

Một số cơ sở phải rút ngắn thời gian hoạt động, đóng cửa tạm thời hoặc chuyển sang phục vụ trong những khoảng thời gian thời tiết thuận lợi hơn.

Hatdien_epressobar thu hút đông khách những ngày có hoàng hôn. Ảnh: Hatdien_epressobar.

Hồ Dũng, chủ quán Hatdien Epressobar, điểm đến thu hút du khách nhờ không gian ngoài trời ngắm hoàng hôn trên biển, cho biết thời tiết ảnh hưởng trực tiếp đến lượng khách của quán.

“Những ngày mưa to quá quán buộc phải đóng cửa. Có những hôm trời đẹp hơn, song lượng khách vẫn giảm hơn 60% so với lúc cao điểm”, Dũng nói.

Theo Dũng, khi dự báo có mưa, nhiều du khách có xu hướng cân nhắc các hoạt động ngoài trời, đặc biệt những trải nghiệm phụ thuộc vào cảnh quan như ngắm hoàng hôn. Vì vậy, nhu cầu tại các điểm vui chơi ngoài trời có thể thay đổi theo từng ngày và từng khung giờ.

Dịch vụ giá tốt

Theo Hà Linh, đại diện đơn vị chuyên tổ chức tour Phú Quốc, tháng 8-9 thường có lượng khách thấp hơn giai đoạn cao điểm mùa hè. Sau kỳ nghỉ hè tháng 6-7, nhu cầu của nhóm khách gia đình giảm và từ tháng 8, mưa cũng bắt đầu xuất hiện thường xuyên hơn.

Du khách đến hòn Thơm, Phú Quốc cuối tháng 9/2026. Ảnh: Quỳnh Danh.

Trong khi đó, từ tháng 11, Phú Quốc bước vào giai đoạn thời tiết thuận lợi, cũng là thời điểm nhu cầu lưu trú tăng cao. Tình trạng kín phòng cho mùa cao điểm năm nay đã được ghi nhận từ sớm, khiến du khách đặt sát thời điểm có thể có ít lựa chọn hơn về loại phòng và mức giá.

Trao đổi với Tri Thức - Znews, đại diện JW Marriott Phu Quoc Emerald Bay Resort & Spa cho biết mùa cao điểm năm nay có dấu hiệu khởi động sớm.

“Từ đầu tháng 8, tỷ lệ đặt phòng trong giai đoạn từ tháng 11 đến tháng 4 năm sau đã đạt từ 60%, thậm chí một số ngày đã kín phòng hoàn toàn”, đại diện đơn vị này chia sẻ.

Trong bối cảnh đó, giai đoạn tháng 8-9 vẫn có lợi thế về khả năng lựa chọn phòng và mức giá. Đây cũng là một trong những yếu tố khiến một bộ phận du khách cân nhắc Phú Quốc vào mùa mưa.

“Giá phòng tùy thuộc phân khúc và chương trình của từng khách sạn, nhưng nhìn chung có thể thấp hơn khoảng 10-12% so với các tháng cao điểm”, Linh cho biết.

Mức giá này có thể phù hợp với những du khách không quá phụ thuộc vào các hoạt động ngoài trời hoặc sẵn sàng linh hoạt lịch trình theo tình hình thời tiết.

Du khách quốc tế đổ xô đến Phú Quốc nghỉ dưỡng vào cuối năm 2025. Ảnh: Linh Huỳnh.

Trong thời điểm thời tiết không thuận lợi cho các hoạt động trên biển, các đơn vị tour sẽ điều chỉnh lịch trình dựa trên vị trí lưu trú và nhu cầu của từng nhóm khách. Các điểm đến gần nơi ở được ưu tiên nhằm rút ngắn thời gian di chuyển, đặc biệt trong những ngày mưa lớn.

“Chúng tôi sẽ dựa vào vị trí khách đang ở để thiết kế lịch trình phù hợp, ưu tiên những điểm có thể di chuyển thuận tiện nhằm tiết kiệm thời gian, chi phí nhưng vẫn đảm bảo trải nghiệm”, Linh nói.