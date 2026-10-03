Lan tỏa giá trị thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu

Giá hầu của thanh đồng Hoàng Ngọc Anh Thơ, thành phố Hải Phòng tại Đền Bảo Lộc, phường Nam Định, tỉnh Ninh Bình.

Tiến sĩ Nguyễn Đạt Tân, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu thực hành Văn hóa tín ngưỡng dân gian Việt Nam thông tin, chương trình nhằm góp phần gìn giữ, phát huy giá trị tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ của người Việt, gắn với bảo tồn di sản văn hóa của dân tộc. Đây cũng là dịp để các nghệ nhân, thanh đồng, thủ nhang trong cả nước gặp gỡ, giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, nâng cao ý thức cộng đồng trong gìn giữ các giá trị văn hóa truyền thống.

Theo Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu thực hành Văn hóa tín ngưỡng dân gian Việt Nam, “Thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ của người Việt” là một trong những di sản văn hóa phi vật thể tiêu biểu, được UNESCO ghi danh vào Danh sách Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại từ năm 2016. Tỉnh Ninh Bình được xem là một trong những trung tâm lớn của tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ, Tứ phủ - nơi khởi nguồn và lan tỏa nhiều giá trị văn hóa đặc sắc. Thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ của người Việt và Lễ hội Phủ Dầy đã được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ghi danh vào Danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Thanh đồng Nguyễn Mạnh Tuấn, tỉnh Phú Thọ thực hiện giá hầu trong nghi lễ thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu tại Đền Bảo Lộc, phường Nam Định, tỉnh Ninh Bình.

Các giá trị văn hóa truyền thống, tín ngưỡng dân gian, trong đó có tín ngưỡng thờ Mẫu được gìn giữ, phát huy làm phong phú đời sống văn hóa, tinh thần của nhân dân; đồng thời, hướng con người đến những giá trị chân, thiện, mỹ. Các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc còn giúp giáo dục đạo lý uống nước nhớ nguồn, bày tỏ lòng thành kính, tri ân công đức các bậc tiền nhân và anh hùng dân tộc cho thế hệ trẻ.

Giá hầu của thanh đồng Hoàng Ngọc Anh Thơ, thành phố Hải Phòng tại Đền Bảo Lộc, phường Nam Định, tỉnh Ninh Bình.

Hiện nay, công tác bảo tồn, phát huy di sản văn hóa phi vật thể được triển khai gắn với định hướng phát triển văn hóa Việt Nam theo tinh thần Nghị quyết số 80-NQ/TW. Thời gian tới, Trung tâm Nghiên cứu thực hành Văn hóa tín ngưỡng dân gian Việt Nam tiếp tục đẩy mạnh các chương trình giao lưu văn hóa thiết thực, tạo điều kiện để nghệ nhân, thanh đồng và thủ nhang trao đổi kinh nghiệm, nâng cao trách nhiệm trong thực hành tín ngưỡng...

Giá hầu của thanh đồng Hoàng Ngọc Anh Thơ, thành phố Hải Phòng tại Đền Bảo Lộc, phường Nam Định, tỉnh Ninh Bình.

Chị Nguyễn Thị Dung, du khách ở tỉnh Hưng Yên chia sẻ, chương trình thực hành nghi lễ chầu văn tại đền Bảo Lộc là dịp để chị và thành viên trong gia đình hiểu thêm về những giá trị văn hóa, tín ngưỡng truyền thống của dân tộc. Không gian thực hành nghi lễ được tổ chức trang trọng, giúp người dân và du khách cảm nhận rõ hơn nét đặc sắc của tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ. Những hoạt động như thế này đã đưa di sản đến gần cộng đồng hơn...

Chương trình thực hành nghi lễ chầu văn diễn ra trong 2 ngày 3 - 4/10.