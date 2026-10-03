700 mẹ bầu đồng diễn yoga lan tỏa thông điệp về một thai kỳ hạnh phúc

700 mẹ bầu cùng đồng diễn yoga. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Festival Mẹ bầu và em bé 2026 diễn ra ngày 3/10 tại Hà Nội với nhiều hoạt động phong phú. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Không gian để các vòng tay yêu thương được kết nối. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Festival với nhiều chuỗi hoạt động đa dạng cho nhiều độ tuổi và giai đoạn của hành trình làm cha mẹ. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Màn trình diễn Festival Mẹ bầu và em bé 2026 diễn ra tại Cung Thể thao Quần Ngựa. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Không gian để các mẹ bầu chia sẻ những trải nghiệm với nhau. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Chương trình lan toả thông điệp về một thai kỳ hạnh phúc. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Các mẹ bầu trình diễn với các động tác yoga. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Một mẹ bầu tạo dáng trong chương trình. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Những người mẹ hạnh phúc khi mang thai. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Khung cảnh buổi trình diễn yoga của 700 mẹ bầu. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Toàn cảnh buổi trình diễn. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Các mẹ bầu cùng nhau trình diễn với các chuyên gia. (Ảnh: PV/Vietnam+) ​