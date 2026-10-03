Văn hóa

700 mẹ bầu đồng diễn yoga lan tỏa thông điệp về một thai kỳ hạnh phúc

Sáng 3/10, Festival Mẹ bầu và em bé 2026 đã diễn ra tại Hà Nội, với sự tham dự của 700 thai phụ đồng diễn yoga nhằm lan tỏa thông điệp về một thai kỳ hạnh phúc.

Báo VietnamPlus
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700 mẹ bầu cùng đồng diễn yoga. (Ảnh: PV/Vietnam+)

700 mẹ bầu cùng đồng diễn yoga. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Festival Mẹ bầu và em bé 2026 diễn ra ngày 3/10 tại Hà Nội với nhiều hoạt động phong phú. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Festival Mẹ bầu và em bé 2026 diễn ra ngày 3/10 tại Hà Nội với nhiều hoạt động phong phú. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Không gian để các vòng tay yêu thương được kết nối. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Không gian để các vòng tay yêu thương được kết nối. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Festival với nhiều chuỗi hoạt động đa dạng cho nhiều độ tuổi và giai đoạn của hành trình làm cha mẹ. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Festival với nhiều chuỗi hoạt động đa dạng cho nhiều độ tuổi và giai đoạn của hành trình làm cha mẹ. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Màn trình diễn Festival Mẹ bầu và em bé 2026 diễn ra tại Cung Thể thao Quần Ngựa. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Màn trình diễn Festival Mẹ bầu và em bé 2026 diễn ra tại Cung Thể thao Quần Ngựa. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Không gian để các mẹ bầu chia sẻ những trải nghiệm với nhau. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Không gian để các mẹ bầu chia sẻ những trải nghiệm với nhau. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Chương trình lan toả thông điệp về một thai kỳ hạnh phúc. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Chương trình lan toả thông điệp về một thai kỳ hạnh phúc. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Các mẹ bầu trình diễn với các động tác yoga. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Các mẹ bầu trình diễn với các động tác yoga. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Một mẹ bầu tạo dáng trong chương trình. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Một mẹ bầu tạo dáng trong chương trình. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Những người mẹ hạnh phúc khi mang thai. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Những người mẹ hạnh phúc khi mang thai. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Khung cảnh buổi trình diễn yoga của 700 mẹ bầu. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Khung cảnh buổi trình diễn yoga của 700 mẹ bầu. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Toàn cảnh buổi trình diễn. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Toàn cảnh buổi trình diễn. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Các mẹ bầu cùng nhau trình diễn với các chuyên gia. (Ảnh: PV/Vietnam+) ​

Các mẹ bầu cùng nhau trình diễn với các chuyên gia. (Ảnh: PV/Vietnam+) ​

Nguồn VietnamPlus: https://www.vietnamplus.vn/700-me-bau-dong-dien-yoga-lan-toa-thong-diep-ve-mot-thai-ky-hanh-phuc-post1139835.vnp