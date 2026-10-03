Xã Phước Trà ra mắt 7 Câu lạc bộ văn hóa Cồng chiêng

UBND xã Phước Trà ra mắt Câu lạc bộ văn hóa Cồng chiêng ở 7 thôn vào tối 2/10. Ảnh: N.ĐOAN

Việc ra mắt Câu lạc bộ văn hóa Cồng chiêng của 7 thôn là cơ sở để tiếp tục duy trì sinh hoạt, trao truyền kỹ năng và khuyến khích thế hệ trẻ tham gia bảo tồn văn hóa của cộng đồng. Đồng thời tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích để các thành viên giao lưu, học hỏi, cùng nhau luyện tập và biểu diễn phục vụ các sự kiện văn hóa, văn nghệ của địa phương.

Ông Hồ Văn Duyên, Phó Chủ nhiệm Câu lạc bộ văn hóa Cồng chiêng thôn Trà Va chia sẻ, với tinh thần “Đoàn kết - Gìn giữ - Trao truyền - Phát huy”, câu lạc bộ sẽ nỗ lực thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, góp phần bảo tồn và phát huy những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc, để tiếng cồng chiêng luôn được ngân vang trong đời sống cộng đồng và được trao truyền cho các thế hệ mai sau.

Cùng với chủ động xây dựng quy chế hoạt động, câu lạc bộ duy trì việc tập luyện thường xuyên, phát huy vai trò của các nghệ nhân, người có kinh nghiệm trong việc truyền dạy kỹ năng đánh cồng chiêng, múa và các làn điệu dân gian cho thế hệ trẻ.