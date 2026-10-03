Đi - Nghe - Xem 3/10: Hà Nội rực sắc năm châu, giao hưởng London trở lại

Ngày 3/10, Hà Nội có một lịch trải nghiệm khá dày: Chiều xuống phố cùng “Sắc màu năm châu”, tối nghe London Symphony Orchestra tại Nhà hát Hồ Gươm. Ảnh minh họa được tạo với sự hỗ trợ của AI.

Hà Nội xuống phố cùng “Sắc màu năm châu”

Chiều 3/10, trung tâm Hà Nội tiếp tục giữ nhịp sôi động của Lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ hai với chương trình diễu hành đường phố “Sắc màu năm châu”.

Theo chương trình của Ban tổ chức, hoạt động diễn ra từ 16h, quy tụ 15 đoàn nghệ thuật quốc tế đến từ châu Á, châu Âu, châu Phi và Nam Mỹ. Các nghệ sĩ, nghệ nhân Việt Nam cũng tham gia với áo dài và trang phục truyền thống, tạo nên một cuộc gặp gỡ nhiều màu sắc ngay trên không gian phố đi bộ Hồ Gươm.

Nếu những ngày đầu của lễ hội tập trung nhiều tại Hoàng thành Thăng Long, chương trình chiều nay đưa không khí giao lưu văn hóa ra đường phố. Khoảng cách giữa sân khấu và người xem được rút ngắn, những bộ trang phục truyền thống, nhạc cụ và vũ điệu của nhiều quốc gia trở thành một phần của nhịp cuối tuần giữa trung tâm Thủ đô.

Trong ngày 3/10, các hoạt động của Lễ hội Văn hóa Thế giới vẫn diễn ra từ sáng đến tối. “Hòa nhạc Năm Châu” tiếp tục tại sân khấu tròn Hoàng thành Thăng Long, nối dài không gian âm nhạc đa văn hóa của lễ hội. Năm nay, sự kiện có 45 không gian văn hóa, 35 gian ẩm thực và 20 đoàn nghệ thuật quốc tế tham gia.

Lễ khai mạc Lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ hai. Video: Phương Anh

Một tối với London Symphony Orchestra

Nếu buổi chiều thuộc về những sắc màu đường phố, buổi tối Hà Nội có một lựa chọn hoàn toàn khác.

Lúc 20h, London Symphony Orchestra (LSO) bước vào đêm diễn thứ hai của Vietnam Airlines Classic - Hanoi Concert 2026 tại Nhà hát Hồ Gươm. Dàn nhạc biểu diễn dưới sự chỉ huy của Sir Antonio Pappano.

Chương trình gồm ba tác phẩm: The Enchanted Lake của Anatoly Lyadov, Sinfonia Concertante của Wolfgang Amadeus Mozart và Symphony No. 5 của Pyotr Ilyich Tchaikovsky.

Sự xuất hiện của LSO mang đến một khoảng lặng đáng chú ý giữa lịch sự kiện dày đặc của cuối tuần. Từ không khí náo nhiệt ngoài phố, người nghe có thể bước vào một không gian khác, nơi buổi tối được dẫn dắt bằng những lớp âm thanh của Mozart, Lyadov và Tchaikovsky.

Hai đêm hòa nhạc 2 và 3/10 là lần trở lại Hà Nội của một trong những dàn nhạc giao hưởng nổi tiếng của Anh, tiếp nối chuỗi chương trình đưa những tên tuổi lớn của âm nhạc cổ điển quốc tế đến gần công chúng Việt Nam.

Lúc 20h ngày 3/10, London Symphony Orchestra (LSO) bước vào đêm diễn thứ hai của Vietnam Airlines Classic - Hanoi Concert 2026 tại Nhà hát Hồ Gươm.

Đi xem AI, robot và những công nghệ đang bước ra đời sống

Ngày 3/10 cũng là ngày bắt đầu chuỗi hoạt động của Ngày hội Đổi mới sáng tạo Quốc gia 2026 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Hà Nội.

Thay vì chỉ dành cho các cuộc trao đổi chuyên môn, sự kiện năm nay dành một diện tích đáng kể cho trình diễn và trải nghiệm công nghệ. Khu triển lãm dự kiến có khoảng 300 gian hàng, tập trung vào 10 nhóm công nghệ chiến lược. Trong đó có trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn, điện toán đám mây, Internet vạn vật, robot, tự động hóa, công nghệ hàng không - vũ trụ, vệ tinh và thiết bị bay không người lái.

Các sân khấu demo và khu trình diễn sản phẩm tạo cơ hội để người xem không chỉ đọc về công nghệ mà còn trực tiếp quan sát cách một số sản phẩm, giải pháp vận hành.

Chuỗi hoạt động kéo dài đến ngày 5/10. Lễ hưởng ứng chính thức Ngày hội Đổi mới sáng tạo Quốc gia năm 2026 được tổ chức ngày 4/10.

Với người muốn đổi không khí sau một buổi sáng xem triển lãm hay chiều dạo phố, đây là lựa chọn mang màu sắc khác: Ít lễ hội hơn, nhiều công nghệ và câu chuyện về những sản phẩm đang tìm đường từ phòng nghiên cứu ra thị trường.

Ngày 3/10 cũng là ngày bắt đầu chuỗi hoạt động của Ngày hội Đổi mới sáng tạo Quốc gia 2026 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Hà Nội. Nguồn: Cục Đổi mới sáng tạo - Bộ Khoa học và Công nghệ

Bước vào “Thiên hà lam” của Trương Tân

Từ 10h ngày 3/10, Trung tâm Nghệ thuật đương đại Vincom (VCCA), Royal City mở cửa triển lãm cá nhân “Thiên hà lam | Azure Galaxy” của nghệ sĩ Trương Tân.

Triển lãm quy tụ gần 200 tác phẩm nghệ thuật đương đại trên chất liệu gốm và khoảng 300 tranh phác họa phong cảnh. Đây là một khối lượng tác phẩm lớn, cho phép người xem đi qua nhiều lớp thực hành nghệ thuật của Trương Tân - một trong những gương mặt thuộc thế hệ đầu của nghệ thuật đương đại Việt Nam.

Khác với nhịp đông đúc của những lễ hội ngoài trời, “Thiên hà lam” phù hợp với một buổi sáng hoặc đầu giờ chiều chậm hơn. Gốm, những nét phác phong cảnh và cách sắp đặt trong không gian triển lãm tạo thành một lựa chọn riêng cho người muốn dành vài giờ cuối tuần cho mỹ thuật.

Triển lãm mở cửa từ 10h đến 21h và kéo dài đến ngày 15/11.

Triển lãm mở cửa từ 10h đến 21h và kéo dài đến ngày 15/11.

Xem rối nước giữa không gian Kiếp Bạc

Nếu muốn rời Hà Nội cho một chuyến đi ngắn trong ngày, Côn Sơn - Kiếp Bạc vẫn đang ở những ngày cuối của mùa lễ hội Thu 2026.

Ngày 3/10 là một trong những ngày có chương trình trình diễn múa rối nước tại Thủy đình hồ Kiếp Bạc. Theo chương trình của lễ hội, các suất rối nước được bố trí vào các ngày 26-27/9 và 2-3/10; Tuần Văn hóa, Du lịch và Xúc tiến Thương mại kéo dài đến ngày 4/10.

Ngày 3/10 là một trong những ngày có chương trình trình diễn múa rối nước tại Thủy đình hồ Kiếp Bạc. Ảnh tư liệu

Giữa hồ nước và không gian cổ kính của Kiếp Bạc, sân khấu thủy đình đưa những tích trò dân gian trở lại theo một cách gần gũi. Những con rối gỗ, tiếng trống, tiếng sáo và mặt nước trở thành một phần của không gian lễ hội thay vì một tiết mục đứng riêng trên sân khấu.

Đây cũng là lựa chọn phù hợp với gia đình có trẻ nhỏ hoặc những người muốn kết hợp chuyến đi về miền di sản với một trải nghiệm nghệ thuật truyền thống.

Ngày 3/10 vì thế có thể bắt đầu rất khác nhau: Một buổi sáng giữa gốm và hội họa, vài giờ khám phá robot và công nghệ mới, buổi chiều xuống phố cùng sắc màu thế giới, hoặc khép ngày bằng những thanh âm giao hưởng. Xa hơn một chút, mặt hồ Kiếp Bạc vẫn còn tiếng trống rối nước giữa mùa hội.