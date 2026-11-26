Mới đây, diễn viên Trúc Anh tiếp tục thu hút sự chú ý khi cập nhật hình ảnh đại diện mới trên trang cá nhân. Trong bức ảnh được đăng tải, nữ diễn viên xuất hiện với diện mạo vô cùng xinh đẹp, ghi điểm bởi mái tóc đen dài uốn nhẹ, gương mặt thanh tú, làn da trắng sáng cùng lối trang điểm nhẹ nhàng. Đặc biệt, đôi mắt to tròn và thần thái dịu dàng vẫn là nét cuốn hút đặc trưng của nàng Hà Lan trong Mắt Biếc ngày nào.

Trúc Anh tái xuất sau màn giảm cân ngoạn mục, nhan sắc khiến khán giả xuýt xoa.

Không cần trang phục cầu kỳ hay cách tạo dáng phức tạp, Trúc Anh vẫn khiến người xem khó rời mắt. Diện chiếc áo trắng đơn giản, nữ diễn viên khéo léo khoe vẻ đẹp nữ tính, trong trẻo. So với hình ảnh từng khiến công chúng bất ngờ vì sự thay đổi ngoại hình, Trúc Anh hiện tại được nhận xét đã lấy lại phong độ nhan sắc, thậm chí có phần trưởng thành và sắc sảo hơn. Bài đăng nhanh chóng nhận được sự quan tâm cùng nhiều lượt tương tác từ khán giả.

Bên dưới hình ảnh mới, cư dân mạng liên tục để lại những lời khen dành cho diện mạo của nữ diễn viên. Nhiều người bày tỏ sự bất ngờ trước màn thay đổi ngoạn mục của cô, đồng thời cho rằng hình ảnh Hà Lan năm nào dường như đang trở lại. Một số ý kiến còn mong muốn Trúc Anh sớm tái xuất màn ảnh, bởi nhan sắc hiện tại rất phù hợp với những vai diễn mang màu sắc thanh xuân, tình cảm.

Trúc Anh từng có thời điểm tăng cân mất kiểm soát vì bệnh.

Trước đó không lâu, Trúc Anh cũng gây chú ý khi xuất hiện tại một số sự kiện và chia sẻ hình ảnh đời thường với vóc dáng thon gọn. Đặc biệt, màn thay đổi ngoại hình của nữ diễn viên từng trở thành chủ đề được bàn luận sôi nổi trên mạng xã hội. Có thời điểm, cân nặng của cô chạm mốc 85 kg do những vấn đề về sức khỏe thể chất lẫn tinh thần. Sau khoảng thời gian đối diện với nhiều áp lực, người đẹp sinh năm 1998 quyết định nghiêm túc chăm sóc bản thân, điều chỉnh chế độ ăn uống và duy trì tập luyện.

Sau hơn một năm kiên trì, Trúc Anh đã giảm khoảng 25 kg, lấy lại vóc dáng cân đối. Đáng chú ý, hành trình thay đổi của cô không chỉ nhận được sự quan tâm bởi kết quả ngoại hình mà còn truyền cảm hứng về tinh thần không bỏ cuộc.

Nhan sắc xinh đẹp của Trúc Anh hậu giảm cân.

Không dừng lại ở sự thay đổi diện mạo, Trúc Anh còn đón nhận tin vui trong sự nghiệp khi xác nhận tham gia dự án điện ảnh Đặc Công Rừng Sác của đạo diễn Vũ Ngọc Đãng. Đây cũng là màn trở lại màn ảnh rộng đáng chú ý của cô sau khoảng 5 năm vắng bóng. Với những tín hiệu tích cực hiện tại, khán giả đang mong chờ một Trúc Anh trưởng thành, rạng rỡ và bứt phá hơn trong chặng đường nghệ thuật phía trước.