Mới đây, Lương Thế Thành đăng tải bài viết trên trang cá nhân, nhắc đến việc liên tục bị khán giả trách mắng sau khi hóa thân thành những nhân vật có tính cách tiêu cực. Nam diễn viên hài hước viết: "Lần thứ 2 tui vinh hạnh đc chửi mắng. Hết Bóng Ma Hạnh Phúc giờ tới Trại Giam Hạnh Phúc, dĩ nhiên là còn nhiều tin khác nữa tương tự. Cám ơn quí khán giả đã thương em, những lời này là động lực để em tiếp tục tìm những vai ác hơn nữa".

Bên cạnh lời chia sẻ dí dỏm, Lương Thế Thành cũng gửi lời cảm ơn đến khán giả vì đã dành tình cảm cho những vai diễn và bộ phim anh tham gia. Nam diễn viên đồng thời kêu gọi mọi người tiếp tục ủng hộ tác phẩm đang chiếu tại rạp. Phản ứng của công chúng phần nào cho thấy nhân vật do anh thể hiện đã tạo được cảm xúc, khiến người xem có những phản hồi trực tiếp sau khi theo dõi câu chuyện.

Nam diễn viên hài hước cho biết bị khán giả mắng lần thứ hai vì vai diễn trên màn ảnh. Ảnh: Chụp màn hình

Trước đó, Lương Thế Thành từng gây chú ý khi đảm nhận vai người chồng có tính cách tiêu cực trong Bóng Ma Hạnh Phúc. Nhân vật khiến nam diễn viên nhận về nhiều lời trách móc từ khán giả. Đến Trại Giam Hạnh Phúc, anh tiếp tục thử sức với hình tượng phản diện Huỳnh Tấn Long, biệt danh Long Đầu Bò, một phạm nhân khét tiếng và tàn độc tại buồng giam số 9.

Để hóa thân thành nhân vật, Lương Thế Thành chấp nhận cạo trọc đầu, tạo hình sẹo trên mặt và xăm kín cơ thể bằng hình xăm giả. Quá trình hóa trang kéo dài nhiều giờ mỗi ngày, có lúc lên đến khoảng 6 tiếng. Diện mạo dữ dằn của nam diễn viên thậm chí khiến người thân bất ngờ, con trai hoảng sợ khi nhìn thấy bố. Đây cũng là bước chuyển đáng chú ý khi anh rũ bỏ hình tượng lịch lãm, hiền lành vốn quen thuộc với khán giả để thể hiện một nhân vật có tâm lý cực đoan.

Sinh năm 1982, Lương Thế Thành là gương mặt quen thuộc của màn ảnh phía Nam với hơn 20 năm hoạt động nghệ thuật. Anh từng ghi dấu qua Miền Đất Phúc, Mùi Ngò Gai, Cổng Mặt Trời, Lối Sống Sai Lầm và Mẹ Ghẻ. Sau thời gian dài tập trung cho phim truyền hình và sân khấu, nam diễn viên trở lại điện ảnh với Hoàng Tử Quỷ (2025), tiếp tục góp mặt trong Mesdames Thanh Sắc và Trại Giam Hạnh Phúc (2026). Đặc biệt, Trại Giam Hạnh Phúc trở thành bộ phim điện ảnh đầu tiên trong sự nghiệp của anh đạt doanh thu hơn 100 tỷ đồng, với thành tích được ghi nhận vượt mốc 180 tỷ đồng.

Lương Thế Thành có hơn 20 năm hoạt động nghệ thuật, ghi dấu qua nhiều bộ phim truyền hình và điện ảnh. Ảnh: FBNV

Trái ngược với những nhân vật thường xuyên khiến khán giả tức giận trên màn ảnh, ngoài đời Lương Thế Thành có cuộc sống gia đình được nhiều người ngưỡng mộ. Anh kết hôn với diễn viên Thúy Diễm năm 2016. Cả hai đồng hành trong cuộc sống, cùng chăm sóc con trai và duy trì hoạt động nghệ thuật. Sau nhiều năm làm nghề, nam diễn viên vẫn tích cực tìm kiếm những dạng vai mới, cho thấy mong muốn làm mới hình ảnh và chinh phục khán giả bằng khả năng diễn xuất.