Lê Phương Khánh Như xuất sắc lọt Top 5 và giành danh hiệu Á hậu 4 tại Miss International 2026. Thành tích này đánh dấu cột mốc đáng nhớ trong hành trình chinh phục đấu trường nhan sắc quốc tế của đại diện Việt Nam.

Đêm chung kết Miss International 2026 diễn ra tại Nhật Bản ngày 25/11, quy tụ nhiều người đẹp đến từ các quốc gia và vùng lãnh thổ. Đại diện Việt Nam Lê Phương Khánh Như đã có màn thể hiện ấn tượng, liên tục ghi điểm qua các phần thi và chính thức góp mặt trong Top 5 chung cuộc.

Lê Phương Khánh Như trong phần thi thuyết trình trước khi lọt vào Top 5. Ảnh: FBNV.

Trong phần thi trang phục dạ hội, người đẹp lựa chọn thiết kế tông trắng ánh bạc với những chi tiết đính kết tinh xảo. Phom váy ôm sát, đường cắt tinh tế ở hai bên eo cùng phần chân váy đuôi cá giúp tôn lên vóc dáng thanh thoát. Trên sân khấu, Khánh Như thể hiện phong thái tự tin, những bước catwalk chắc chắn và nụ cười rạng rỡ.

Không chỉ ghi dấu ấn ở khả năng trình diễn, đại diện Việt Nam còn phát huy thế mạnh giao tiếp và tư duy ngôn ngữ trong phần thuyết trình, ứng xử. Với kinh nghiệm làm MC song ngữ, cô thể hiện sự tự tin khi truyền tải quan điểm, tạo được dấu ấn trước ban giám khảo.

Đại diện Moldova là Elizaveta Kuznetsova được xướng tên cho ngôi vị hoa hậu. Á hậu 1 là Brittany Feeney, đến từ Vương quốc Anh. Các danh hiệu Á hậu 2 và Á hậu 3 lần lượt thuộc về Laura Anna Glozarvá (Czech Republic) và Victoria Titisari Kosasieputri (Indonesia).

Lê Phương Khánh Như sinh năm 2004, quê Khánh Hòa, hiện là sinh viên Trường Đại học Kinh tế Tp.HCM. Cô từng giành danh hiệu Á hậu 1 Miss World Vietnam 2025 trước khi được lựa chọn đại diện Việt Nam tham dự Miss International 2026.

Sở hữu gương mặt thanh tú, khả năng ngoại ngữ tốt cùng nền tảng học tập nổi bật. Trong 6 tháng chuẩn bị cho cuộc thi, người đẹp tập trung trau dồi ngoại ngữ, kỹ năng trình diễn và hoàn thiện dự án cộng đồng Digital Wings. Dự án hướng đến thu hẹp khoảng cách số, giúp trẻ em có thêm cơ hội tiếp cận giáo dục và công nghệ.

Tại phần thi ứng xử Top 10, Khánh Như nhấn mạnh vai trò của công nghệ trong việc mở ra tương lai tốt đẹp hơn cho trẻ em. Theo cô, một chiếc máy tính có thể là vật dụng bình thường với nhiều người nhưng lại có khả năng thay đổi cuộc đời của một đứa trẻ.

Danh hiệu Á hậu 4 Miss International 2026 không chỉ là thành quả cho quá trình chuẩn bị nghiêm túc mà còn là dấu ấn đáng tự hào của Khánh Như trên hành trình giới thiệu hình ảnh, trí tuệ và bản sắc Việt Nam đến bạn bè quốc tế.

Á hậu Khánh Như. Ảnh: Sen Vàng.

Với danh hiệu Á hậu 4 Miss International 2026, Lê Phương Khánh Như trở thành đại diện Việt Nam có thành tích cao thứ ba trong lịch sử tham dự cuộc thi. Trước đó, Huỳnh Thị Thanh Thủy đăng quang Miss International 2024, còn Phạm Hồng Thúy Vân giành danh hiệu Á hậu 3 năm 2015. Một số đại diện khác của Việt Nam cũng từng đạt thành tích đáng chú ý như Tường San (Top 8 năm 2019) và Phương Nhi (Top 15 năm 2023).

Được tổ chức lần đầu vào năm 1960, Miss International là một trong những cuộc thi sắc đẹp lâu đời trên thế giới. Cuộc thi hướng đến việc thúc đẩy hòa bình, tình hữu nghị và giao lưu văn hóa giữa các quốc gia. Bên cạnh tiêu chí ngoại hình, ban tổ chức còn chú trọng trí tuệ, khả năng giao tiếp, tinh thần nhân ái và những hoạt động đóng góp cho cộng đồng của thí sinh.