Doãn Quốc Đam đang nhận được sự chú ý khi liên tiếp góp mặt trong hai dự án điện ảnh có lịch phát hành sát nhau. Đầu tiên là Người Mẹ Xấu, dự kiến khởi chiếu ngày 31/12/2026. Phim thuộc thể loại hành động, tình cảm và tâm lý xã hội, do Hoàng Tuấn Cường đạo diễn. Tác phẩm xoay quanh câu chuyện của hai mẹ con bà Hồng (Hồng Đào) và Lạc (Steven Nguyễn), những con người có quá khứ phức tạp, bị cuốn vào vòng xoáy ân oán trong thế giới giang hồ.

Trong phim, Doãn Quốc Đam gây tò mò với tạo hình mái tóc dài, vẻ ngoài lãng tử nhưng gương mặt sắc lạnh, bí ẩn. Nhân vật của anh được giới thiệu là một tay giang hồ cộm cán, hứa hẹn có những màn đối đầu căng thẳng với tuyến nhân vật của Steven Nguyễn. Phim còn quy tụ Hồng Đào, NSƯT Kim Phương, NSƯT Hạnh Thúy, Kiều Trinh, Hứa Minh Đạt và Bích Ngọc.

Doãn Quốc Đam gây chú ý với tạo hình mới trong Người Mẹ Xấu.

Chỉ một ngày sau đó, vào 1/1/2027, nam diễn viên dự kiến tiếp tục xuất hiện trong Trên Con Đường Mới. Đây là dự án hành động, tâm lý tội phạm do Trần Bảo Sơn đạo diễn và sản xuất, khai thác thế giới ngầm cờ bạc trực tuyến. Trong phim, Doãn Quốc Đam xuất hiện với tạo hình lịch lãm, bí ẩn, mang đến diện mạo mới so với những nhân vật bụi bặm anh từng thể hiện.

Trước hai dự án sắp ra mắt, Doãn Quốc Đam đã có hành trình hoạt động nghệ thuật với nhiều dấu ấn. Anh là gương mặt quen thuộc của màn ảnh nhỏ qua các bộ phim như Quỳnh búp bê, Mê cung, Phố trong làng, Thương ngày nắng về và Độc đạo. Từ Cảnh trong Quỳnh búp bê đến Fedora trong Mê cung, nam diễn viên cho thấy khả năng hóa thân vào những nhân vật có tính cách và tâm lý phức tạp. Năm 2020, anh nhận giải Nam diễn viên phụ xuất sắc phim truyền hình tại Cánh diều với vai diễn trong Mê cung.

Ở lĩnh vực điện ảnh, Doãn Quốc Đam từng đảm nhận vai Văn Dân trong Đào, phở và piano (2024). Năm 2025, anh Nam tiến tham gia Truy tìm long diên hương với vai Cường Liều. Bộ phim đạt doanh thu trăm tỷ đồng, tạo thêm dấu ấn cho nam diễn viên ở dòng phim hành động. Đến năm 2026, anh tiếp tục góp mặt trong Quỷ nhập tràng 2, tác phẩm đạt doanh thu khoảng 134 tỷ đồng, và thử sức với màu sắc hài dân gian trong Trùm Sò qua vai Quan Chạch.

Doãn Quốc Đam thử sức với hình tượng lịch lãm trong Trên Con Đường Mới.

Việc có hai phim điện ảnh liên tiếp ra mắt trong thời gian ngắn là tín hiệu tích cực với Doãn Quốc Đam. Sau những dấu ấn ở cả truyền hình lẫn điện ảnh, nam diễn viên tiếp tục cho thấy sự chủ động làm mới bản thân, đồng thời mở rộng cơ hội chinh phục khán giả qua nhiều dạng nhân vật.