Mckenna Grace là một trong những gương mặt trẻ gây chú ý trong bom tấn The Hunger Games: Sunrise on the Reaping (Đấu trường sinh tử). Nữ diễn viên sinh năm 2006 đảm nhận đồng thời hai vai diễn là chị em sinh đôi Maysilee và Merrilee Donner. Trong đó, Maysilee giữ vai trò quan trọng hơn khi là một trong bốn đấu sĩ đại diện cho Quận 12 tham gia cuộc chiến sinh tồn lần thứ 50 cùng nam chính Haymitch Abernathy (Joseph Zada).

Maysilee sở hữu tính cách kiêu kỳ, đanh đá, thường xuyên đưa ra những lời nhận xét sắc bén và có niềm yêu thích đặc biệt với thời trang. Khi bị đẩy vào cuộc chiến sinh tử, cô dần bộc lộ sự thông minh, lòng can đảm và tinh thần bất khuất trước chính quyền Capitol. Ban đầu có nhiều bất đồng với Haymitch, Maysilee sau đó trở thành người đồng đội thân thiết, có ảnh hưởng lớn đến hành trình trưởng thành của nam chính.

Grace vẫn tạo được dấu ấn nhờ lối diễn giàu năng lượng, biểu cảm linh hoạt và khả năng chuyển đổi giữa các sắc thái tâm lý đối lập. Nữ diễn viên thể hiện tự nhiên sự đỏng đảnh, ngang ngạnh của Maysilee, đồng thời thuyết phục trong những phân cảnh nhân vật bộc lộ sự yếu đuối, tổn thương. Màn thể hiện của cô nhận được nhiều phản hồi tích cực từ giới phê bình quốc tế. Tuy nhiên, một số ý kiến cũng bày tỏ tiếc nuối khi kịch bản chưa khai thác hết tiềm năng của nhân vật.

Sinh ra tại Texas (Mỹ), Mckenna Grace bộc lộ niềm yêu thích nghệ thuật từ nhỏ và bắt đầu đóng phim khi mới 6 tuổi. Sau một số vai diễn trên truyền hình, cô được chú ý rộng rãi nhờ màn hóa thân thành thần đồng toán học Mary Adler trong Gifted (2017), đóng cùng Chris Evans. Vai diễn giúp Grace nhận đề cử Critics' Choice ở hạng mục Diễn viên trẻ xuất sắc, mở ra nhiều cơ hội phát triển sự nghiệp tại Hollywood.

Grace sớm chứng minh khả năng biến hóa qua nhiều dạng vai, góp mặt trong các tác phẩm như I, Tonya, Captain Marvel, Annabelle Comes Home hay loạt phim Ghostbusters. Năm 2021, ở tuổi 15, cô nhận đề cử Emmy nhờ màn hóa thân thành Esther Keyes, nhân vật có số phận bi kịch trong series The Handmaid's Tale. Bên cạnh diễn xuất, người đẹp còn thử sức với công việc viết kịch bản, sản xuất phim, sáng tác và ca hát.

Ở tuổi 20, Grace sở hữu gương mặt thanh tú, đôi mắt xanh cùng mái tóc vàng, gợi nhắc vẻ đẹp cổ điển của Hollywood. Nữ diễn viên ngày càng mạnh dạn thử nghiệm phong cách thời trang trưởng thành, quyến rũ. Trong đợt quảng bá Đấu trường sinh tử, cô gây chú ý với loạt trang phục được thực hiện công phu, lấy cảm hứng từ những nhân vật và biểu tượng quen thuộc của thương hiệu điện ảnh này.

Trước đó, Grace từng trải qua giai đoạn khó khăn vì chứng vẹo cột sống, ảnh hưởng đến ngoại hình lẫn công việc diễn xuất. Năm 2022, nữ diễn viên trải qua ca phẫu thuật chỉnh hình cột sống ở tuổi 16. Sau thời gian hồi phục, cô nhanh chóng trở lại phim trường. Grace cũng dần cởi mở hơn khi chia sẻ về những bất an liên quan đến ngoại hình, đưa trải nghiệm cá nhân vào các sáng tác âm nhạc.

Về đời tư, Grace đang hẹn hò với nam diễn viên kém một tuổi Mason Thames, gương mặt từng gây chú ý qua The Black Phone và How to Train Your Dragon. Cả hai từng đóng cặp trong bộ phim tình cảm Regretting You (2025) và công khai mối quan hệ vào đầu năm 2026. Nữ diễn viên cho biết cô hạnh phúc khi tìm được người yêu có cùng sở thích, đồng thời cũng là người bạn thân thiết nhất của mình.

Linh Chi