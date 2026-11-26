Quỳnh Anh Shyn khoe dáng với loạt bikini táo bạo

Quỳnh Anh Shyn và Bích Phương vừa có chuyến nghỉ dưỡng tại Maldives. Vốn nổi tiếng với gu thời trang cá tính, Quỳnh Anh Shyn chuẩn bị nhiều mẫu áo tắm với kiểu dáng và màu sắc khác nhau cho chuyến đi lần này.

Ở tuổi 30, nữ fashionista tự tin diện bikini kiệm vải với phần cạp kéo cao qua hông, tôn lên vóc dáng săn chắc và tạo vẻ ngoài phóng khoáng. Người đẹp còn phối bikini cùng chân váy đồng điệu để làm mới phong cách.

Những thiết kế đồ bơi họa tiết kẻ ô kết hợp phụ kiện rực rỡ mang đến cho Quỳnh Anh Shyn diện mạo trẻ trung. Cô cũng lựa chọn áo tắm liền thân cúp ngực, có các khoảng cắt khoét giúp tôn đường cong cơ thể.

Tận hưởng kỳ nghỉ tại resort có giá hơn 40 triệu đồng mỗi đêm

Trong chuyến du lịch, Quỳnh Anh Shyn và những người bạn lưu trú tại Rah Gili Maldives, trải nghiệm biệt thự trên biển có hồ bơi riêng cùng cầu trượt dẫn trực tiếp xuống nước.

Bên cạnh việc ghi lại những khoảnh khắc đẹp, Quỳnh Anh Shyn và Nam Phùng còn có dịp ngồi tàu ngắm cá heo ngoài khơi Ấn Độ Dương. Nữ fashionista bày tỏ sự hài lòng với cảnh quan, thời tiết và ẩm thực trong kỳ nghỉ.

Quỳnh Anh Shyn sinh năm 1996, từng được biết đến với danh xưng hot girl Hà Nội trước khi khẳng định tên tuổi trong giới thời trang. Cô thường xuyên góp mặt tại các tuần lễ thời trang quốc tế và hợp tác với nhiều thương hiệu lớn.

Năm 2026, người đẹp mở rộng hoạt động nghệ thuật khi tham gia chương trình Em xinh say hi, mang đến hình ảnh đa năng hơn sau nhiều năm gắn bó với lĩnh vực thời trang.

Quỳnh Anh Shyn - Nam Phùng ngồi tàu ngắm cá heo - Nguồn: Instagram @quynhanhshyn