Nữ chính phim 'Mẹ Mìn' Rima Thanh Vy bật khóc tại buổi công chiếu sớm
Ngày 25/11, buổi công chiếu sớm phim "Mẹ Mìn" quy tụ dàn diễn viên tham gia dự án. Rima Thanh Vy, nữ chính đảm nhận vai Zoe (Quỳnh), xúc động khi chia sẻ về cơ duyên được đạo diễn Jack Carry On lựa chọn. Minh Hằng và Nhật Kim Anh cũng gửi gắm thông điệp khuyến khích phụ nữ tự tin, trân trọng vẻ đẹp của chính mình.
Nguồn HHT: https://hoahoctro.tienphong.vn/nu-chinh-phim-me-min-rima-thanh-vy-bat-khoc-tai-buoi-cong-chieu-som-post1897550.tpo