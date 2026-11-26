Khánh Như dành tặng danh hiệu Á hậu Quốc tế cho cha mẹ

Chiều 25/11 (theo giờ Việt Nam), chung kết Miss International 2026 (Hoa hậu Quốc tế) diễn ra tại Tokyo Dome City Hall (Nhật Bản). Đại diện Việt Nam – Lê Phương Khánh Như lần lượt được gọi tên vào Top 20, Top 10, Top 5 và chung cuộc giành danh hiệu Á hậu 4.

Sáng 26/11, chia sẻ với Báo Xây dựng từ Nhật Bản, Khánh Như cho biết cô vẫn chưa hết xúc động sau khi giành danh hiệu tại đấu trường nhan sắc quốc tế.

Lê Phương Khánh Như giành danh hiệu Á hậu 4 Miss International 2026.

"Tối qua, khi nghe gọi tên Việt Nam ở vị trí Á hậu 4 Miss International 2026, tôi vẫn chưa tin đó là sự thật. Đến bây giờ cảm xúc vẫn còn bồi hồi. Hơn hai tuần ở Nhật Bản là quãng thời gian Khánh Như sẽ nhớ mãi. Tôi được gặp những người bạn đến từ khắp nơi trên thế giới, được hiểu thêm về văn hóa của từng quốc gia và được sống trọn vẹn với giấc mơ của mình", người đẹp chia sẻ.

Một trong những dấu ấn của Khánh Như tại đêm chung kết là câu chuyện về hoàn cảnh gia đình, hành trình học tập và khát vọng mang cơ hội tiếp cận giáo dục, công nghệ đến với trẻ em vùng sâu, vùng xa.

"Tại cuộc thi, tôi đã kể về việc mình lớn lên trong một gia đình không mấy khá giả, nhưng ba mẹ chưa bao giờ để Như thiếu cơ hội đi học. Và vì thế mà Như chọn nói về giáo dục và mang theo dự án 'Digital Wings' đến với cuộc thi năm nay. Tôi mong các em nhỏ ở vùng sâu, vùng xa cũng sẽ có được những cơ hội như mình đã từng có", Khánh Như nói.

Dù cha mẹ không thể sang Nhật Bản trực tiếp cổ vũ con gái trong đêm chung kết, Khánh Như cho biết cô muốn dành tặng danh hiệu này cho hai người.

Khoảnh khắc Khánh Như được gọi tên vào sâu các top của cuộc thi.

"Mặc dù đêm qua, ba mẹ của mình không thể sang Nhật cổ vũ trực tiếp cho con gái, nhưng danh hiệu này tôi xin dành tặng ba mẹ. Tôi xin cảm ơn tổ chức Miss International đã trao cho tôi danh hiệu trân quý này. Cảm ơn chị Dung, anh Nam và cả ê kíp Sen Vàng đã đồng hành cùng Như suốt nhiều tháng chuẩn bị, kể từ ngày mà Như đăng quang Á hậu 1 Miss World Vietnam 2025 đến nay. Và cảm ơn tất cả quý khán giả đã đồng hành cùng Như, bình chọn và gửi lời yêu thương từ Việt Nam", tân á hậu quốc tế bày tỏ.

Công khai chuyện tình cảm với Nam vương Tuấn Ngọc

Bên cạnh thành tích của Khánh Như tại Miss International 2026, chuyện tình cảm giữa người đẹp và nam vương Tuấn Ngọc cũng nhận được sự quan tâm của khán giả.

Trong hành trình Khánh Như tham dự cuộc thi tại Nhật Bản, CEO Sen Vàng Phạm Kim Dung liên tục tiết lộ những hình ảnh Tuấn Ngọc đồng hành, quan tâm và chăm sóc người đẹp ở hậu trường.

Nam vương Tuấn Ngọc bay sang Nhật Bản để cổ vũ bạn gái.

Từ khoảnh khắc Tuấn Ngọc tặng hoa Khánh Như, nhiệt tình hô tên cổ vũ khi đại diện Việt Nam lần lượt tiến sâu vào các vòng thi, đến những biểu cảm ngại ngùng khi cả hai được bắt gặp ở cạnh nhau, nhiều hình ảnh cho thấy sự gần gũi của cặp đôi.

Phía truyền thông Sen Vàng cũng xác nhận Khánh Như và Tuấn Ngọc đã xác lập mối quan hệ yêu đương trong năm 2026. Chuyện tình cảm của cả hai nhận được sự ủng hộ từ công ty quản lý, bạn bè và gia đình.

Việc Tuấn Ngọc có mặt tại Nhật Bản, trực tiếp cổ vũ và chứng kiến Khánh Như giành danh hiệu Á hậu 4 Miss International 2026 trở thành một trong những khoảnh khắc đáng chú ý bên lề cuộc thi.

Cùng đó, chia sẻ sau đêm chung kết Miss International 2026, CEO Phạm Kim Dung gửi lời chúc mừng tân Hoa hậu Elizaveta Cuznetova (Moldova) cùng 4 Á hậu: Brittany Feeney (Vương quốc Anh), Laura Anna Glozarová (Cộng hòa Séc), Victoria Kosasieputri (Indonesia) và Lê Phương Khánh Như (Việt Nam).

Bà đánh giá cao chất lượng thí sinh, sự chuyên nghiệp, công tâm và sáng suốt của Ban Giám khảo, đồng thời cho rằng các người đẹp đều xứng đáng với thành quả đạt được. CEO Phạm Kim Dung cũng đặc biệt gửi lời cảm ơn Ban Tổ chức Miss International vì sự quan tâm, chăm sóc và đồng hành cùng Khánh Như trong suốt hành trình tại Nhật Bản.

"Đối với chúng tôi, những điều ấy đôi khi còn quý giá hơn cả một danh hiệu. Bởi hành trình của một cô gái tại đấu trường quốc tế không chỉ là câu chuyện về nhan sắc, mà còn là những trải nghiệm, những mối quan hệ và những tình cảm đẹp mà cô ấy nhận được", bà Phạm Kim Dung cho biết.

Câu chuyện cô gái lớn lên trong gia đình không mấy khá giả đến sân khấu quốc tế

Tại chung kết Miss International 2026, Lê Phương Khánh Như mở màn với phần trình diễn trang phục dân tộc mang tên "Vũ Điệu Đông Hồ". Sau phần đồng diễn trong trang phục thể thao, đại diện Việt Nam được xướng tên vào Top 20 và tiếp tục thể hiện khả năng trình diễn trong trang phục dạ hội.

Tiến vào Top 10, Khánh Như có cơ hội giới thiệu dự án Digital Wings - sáng kiến hướng đến thu hẹp khoảng cách số thông qua giáo dục và công nghệ, gắn với 17 Mục tiêu Phát triển Bền vững (SDGs).

Bằng khả năng sử dụng tiếng Anh lưu loát, Khánh Như truyền tải thông điệp về sự bình đẳng trong cơ hội tiếp cận tri thức và công nghệ của trẻ em. "Một chiếc máy tính có thể chỉ là điều bình thường đối với chúng ta, nhưng đối với một đứa trẻ, đó có thể là cánh cửa mở ra một tương lai hoàn toàn mới. Tôi tin rằng, sự phát triển bền vững không chỉ nên được đo lường bằng việc nhân loại có thể tiến xa đến đâu, mà còn bằng việc chúng ta có thể đưa bao nhiêu người cùng tiến bước trên hành trình ấy", Khánh Như chia sẻ trên sân khấu.

Khánh Như trong phần thi Trang phục Dân tộc tại Miss International 2026.

Trang phục dân tộc.

Là một người dẫn chương trình song ngữ, Khánh Như cũng bày tỏ mong muốn sử dụng tiếng nói của mình không chỉ để dẫn dắt các sự kiện mà còn để lan tỏa những giá trị ý nghĩa, biến nhận thức thành hành động thiết thực cho cộng đồng.

Tại vòng ứng xử Top 5, trước câu hỏi nếu chỉ được lựa chọn một trong 17 Mục tiêu Phát triển Bền vững để thực hiện trên cương vị Miss International, Khánh Như lựa chọn Mục tiêu số 4 – Giáo dục có chất lượng (Quality Education).

"Tôi lớn lên trong một gia đình không mấy khá giả, nhưng cha mẹ chưa bao giờ để tôi phải chịu thiệt thòi trong việc học tập. Chính điều đó đã giúp tôi nhận ra giá trị to lớn của giáo dục và thôi thúc tôi khởi xướng dự án Digital Wings. Thông qua dự án này, tôi mong muốn mang những chiếc máy tính thực sự đến với trẻ em ở các vùng sâu, vùng xa, giúp các em có thêm cơ hội tiếp cận công nghệ, mở ra những cánh cửa mới và mở rộng chân trời tri thức trong kỷ nguyên số ngày nay", đại diện Việt Nam trả lời.

Khánh Như cũng khẳng định, giáo dục là mục tiêu cô muốn dành trọn tâm huyết để theo đuổi ở thời điểm hiện tại. Tuy nhiên, nếu có cơ hội trở thành Miss International, cô sẽ không dừng lại ở một mục tiêu duy nhất mà tiếp tục đóng góp cho cả 17 Mục tiêu Phát triển Bền vững.

Sự nhất quán trong hai phần thi thuyết trình và ứng xử, khả năng ngoại ngữ cùng câu chuyện trưởng thành của bản thân đã tạo nên dấu ấn riêng của Khánh Như tại Miss International 2026.

Từ danh hiệu Á hậu 1 Miss World Vietnam 2025 đến Á hậu 4 Miss International 2026, Lê Phương Khánh Như ghi thêm một dấu mốc trong hành trình hoạt động của mình. Với người đẹp, danh hiệu quốc tế không chỉ là thành quả của những tháng ngày nỗ lực mà còn là cơ hội để tiếp tục theo đuổi những giá trị cộng đồng mà cô đã lựa chọn.