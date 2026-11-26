Năm 2026 có lẽ là một năm khá đặc biệt với Lương Thế Thành khi nam diễn viên liên tục rơi vào những tình huống dở khóc dở cười vì các vai diễn mới. Đáng chú ý, những phản ứng mà anh nhận được không chỉ đến từ khán giả mà còn lan đến cả gia đình, khiến người thân cũng có phen “toát mồ hôi” trước khả năng hóa thân của nam diễn viên.

Đầu năm, Lương Thế Thành gây chú ý khi đảm nhận vai diễn trong phim truyền hình Bóng Ma Hạnh Phúc. Nhân vật của anh có những hành động và lựa chọn khiến người xem không khỏi bức xúc. Thậm chí, một số khán giả còn trực tiếp nhắn tin cho nam diễn viên để bày tỏ sự tức giận.

Trong một tin nhắn được chia sẻ, người xem viết: “Con lạy chú, chú tỉnh táo dùm con cái được hôn”. Có người còn hài hước cho biết xem phim đến mức mất ăn mất ngủ, thậm chí muốn chuyển sang làm anti-fan của nam diễn viên. Không dừng lại ở đó, bà xã Thúy Diễm cũng từng trở thành người nhận những tin nhắn từ khán giả liên quan đến vai diễn của chồng.

Tưởng rằng chỉ dừng lại ở Bóng Ma Hạnh Phúc, Lương Thế Thành tiếp tục khiến khán giả chú ý với một nhân vật có chuyện tình cảm phức tạp trong phim điện ảnh Mesdames Thanh Sắc giữa năm nay. Anh đảm nhận vai Bá Dũng, người đàn ông đứng giữa hai người phụ nữ là Madame Sắc (Hồng Ánh) và Cầm Thanh (Thanh Hằng). Mối quan hệ tay ba này kéo theo hàng loạt xung đột, ghen tuông và những biến cố căng thẳng. Đáng chú ý, nam diễn viên còn có nhiều phân cảnh tình cảm với Thanh Hằng, trong đó có cảnh nóng gây bàn luận khi phim ra mắt.

Liên tiếp hóa thân thành những người đàn ông vướng vào chuyện tình cảm ngoài luồng, Lương Thế Thành dường như có duyên đặc biệt với những vai diễn khiến khán giả dễ nổi giận. Tuy nhiên, đây cũng là cơ hội để anh thoát khỏi hình tượng hiền lành, chính diện vốn đã quen thuộc trong nhiều năm.

Lương Thế Thành cùng bồ nhí Cầm Thanh do Thanh Hằng thủ vai trong phim Mesdames Thanh Sắc.

Dù những phản ứng có phần gay gắt, đây cũng là một dấu hiệu cho thấy nhân vật của Lương Thế Thành đã tạo được cảm xúc mạnh mẽ với người xem. Thay vì chỉ được nhớ đến bởi những vai diễn hiền lành, nam diễn viên ngày càng cho thấy khả năng đảm nhận những nhân vật có tính cách phức tạp, gây tranh luận.

Tưởng chừng đã vượt qua một năm đầy sóng gió, Lương Thế Thành lại tiếp tục có một “kiếp nạn” khác khi tham gia Trại Giam Hạnh Phúc. Trong phim, anh hóa thân thành Huỳnh Tấn Long, biệt danh Long Đầu Bò, một phạm nhân nguy hiểm với ngoại hình dữ tợn. Để phục vụ vai diễn, nam diễn viên cạo trọc đầu, hóa trang với nhiều vết sẹo và hình xăm phủ khắp cơ thể, tạo nên diện mạo hoàn toàn khác biệt.

Tạo hình này thậm chí khiến người thân của anh không khỏi bất ngờ. Trong những chia sẻ hậu trường, Thúy Diễm tiết lộ ba mẹ và các thành viên trong gia đình đều giật mình khi nhìn thấy diện mạo mới của chồng. Đáng chú ý, có lúc nam diễn viên còn phải ngồi ngoài sofa thay vì vào phòng ngủ, bởi tạo hình quá đáng sợ khiến người nhà chưa hết bàng hoàng.

Lương Thế Thành khiến vợ con giật mình vì vai diễn gai góc trong Trại Giam Hạnh Phúc.

Từ đầu năm đến cuối năm, Lương Thế Thành liên tục khiến người khác phải phản ứng vì những vai diễn của mình. Một lần bị khán giả trách móc vì nhân vật quá đáng ghét, một lần khiến chính gia đình giật mình vì ngoại hình quá dữ tợn. Có thể nói, đây chính là những “kiếp nạn” khá đặc biệt mà không phải diễn viên nào cũng có được. Đằng sau những tình huống hài hước ấy là nỗ lực làm mới bản thân và sự nghiêm túc của Lương Thế Thành với từng vai diễn.