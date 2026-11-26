Bộ phim Hope (do Na Hong-jin đạo diễn) đã được vinh danh ở hạng mục 'Phim hay nhất' tại Lễ trao giải Điện ảnh Rồng Xanh lần thứ 47, diễn ra vào ngày 25/11. Trong khi đó, bộ phim Possible Love đã giành tổng cộng bốn giải thưởng, bao gồm tất cả các hạng mục dành cho diễn xuất.

Tại buổi lễ được tổ chức ở KBS Hall (Yeouido, Seoul), Hope đã thắng giải 'Phim hay nhất' cùng giải 'Quay phim & Ánh sáng xuất sắc nhất' (thuộc về Hong Kyung-pyo và Park Jung-woo).

Với tác phẩm Possible Love, hai diễn viên chính Sol Kyung-gu và Jeon Do-yeon, những người thủ vai một cặp đôi trong nhóm công nhân bị sa thải lần lượt giành giải 'Nam diễn viên chính xuất sắc nhất' và 'Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất'. Trong khi đó, Cho Yeo-jeong, người vào vai một đạo diễn phim tài liệu, đã mang về giải 'Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất'.

Trong bài phát biểu nhận giải, Sol Kyung-gu chia sẻ: "Tôi cũng chẳng còn trẻ nữa, nên cảm ơn mọi người đã cho phép tôi tiếp tục nuôi dưỡng những giấc mơ". Anh nói thêm: "Tôi vô cùng biết ơn khi có cơ hội hợp tác trở lại sau 23 năm với đạo diễn Lee Chang-dong. Đối với tôi, ông không chỉ là một đạo diễn, mà còn như một người anh cả và một người thầy trong cuộc sống". Với chiến thắng này, Sol Kyung-gu đã thiết lập một kỷ lục mới tại Giải thưởng Điện ảnh Rồng Xanh (Blue Dragon Film Awards) khi trở thành nam diễn viên đầu tiên bốn lần giành giải 'Nam diễn viên chính xuất sắc nhất'.

Jeon Do-yeon, người giành giải 'Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất', chia sẻ: “Tôi đã đón nhận từng khoảnh khắc với tâm thế tận hưởng nó”, đồng thời gửi lời cảm ơn đến khán giả. Khi bước lên sân khấu, Cho Yeo-jeong đã rơi nước mắt và thốt lên: “Ôi trời, tôi không thể tin được!”. Cô bày tỏ: “Tôi thực sự biết ơn đạo diễn Lee Chang-dong vì đã cho tôi cơ hội được chiêm nghiệm những điều đầy ý nghĩa. Tôi coi đây là minh chứng cho thấy diễn xuất không phải là một ‘mối tình đơn phương’, một niềm đam mê không được đáp lại mà là một tình yêu hoàn toàn có thể chạm tới. Tôi sẽ tiếp tục khám phá nghề diễn bằng một trái tim thuần khiết”. Đạo diễn Lee Chang-dong, người đã tạo nên ‘tình yêu có thể chạm tới’ này, đã cùng biên kịch Oh Jung-mi nhận giải 'Kịch bản xuất sắc nhất'. Biên kịch Oh nhắn nhủ: “Đạo diễn Lee, xin hãy tiếp tục viết thêm nhiều tác phẩm nữa nhé!”, rồi nói thêm: “Giải thưởng kịch bản này thuộc về khán giả”.

Nam diễn viên Koo Kyo-hwan đã giành giải 'Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất' với vai diễn trong bộ phim The Colony. Khi tên mình được xướng lên, anh bật dậy khỏi ghế, gương mặt rạng rỡ niềm vui thuần khiết khiến cả khán phòng bật cười. Đạo diễn Yeon Sang-ho của The Colony đã ăn mừng chiến thắng của Koo bằng cách bắt chước biểu cảm ngẩn ngơ, vô hồn của một thây ma, khiến cả hội trường cười nghiêng ngả. Koo chia sẻ: “Tôi không giành giải thưởng này một mình. Hãy chia nhỏ nó ra để dành tặng cho tất cả ê-kíp và các diễn viên của The Colony. Tôi sẽ tiếp tục mang đến những màn trình diễn tuyệt vời”.

Trong buổi lễ, một phần đặc biệt đã được tổ chức để trao 'Giải thưởng Thành tựu trọn đời' cho cố diễn viên Ahn Sung-ki, người đã qua đời vào đầu năm nay. Nam diễn viên Lee Jung-jae, người trao giải, phát biểu: “Chúng tôi sẽ tiếp nối sứ mệnh của ông, bảo vệ những phim trường mà ông, một bậc tiền bối đáng kính, đã luôn tận tâm gìn giữ”. Sau đó, anh trao chiếc cúp cho Ahn Philip, con trai thứ của cố diễn viên, người đã thay mặt cha mình đón nhận vinh dự này. Con trai thứ hai của Ahn bày tỏ: “Tôi xin gửi lời cảm ơn sâu sắc nhất đến tất cả khán giả và người hâm mộ đã yêu mến và ủng hộ nam diễn viên Ahn Sung-ki”.

Đạo diễn Kim Mi-jo, người giành giải 'Đạo diễn mới xuất sắc nhất' với bộ phim Gyeongju Travel, chia sẻ: "Tôi thực sự không ngờ mình sẽ thắng giải nên thậm chí còn chẳng buồn trang điểm. Tôi sẽ giữ vững tinh thần này và tiếp tục làm phim".

Seo Soo-bin, chủ nhân giải 'Nữ diễn viên mới xuất sắc nhất' nhờ vai diễn trong Master of the World, cho biết: "Đạo diễn Yoon Ga-eun từng hứa sẽ mua cho tôi một bộ trang phục thật đẹp nếu tôi không thắng giải, nhưng tôi nghĩ giành được giải thưởng này còn tuyệt hơn nhiều. Chưa bao giờ có khoảnh khắc nào mà tôi không tin rằng điều này sẽ xảy ra".

Nam diễn viên Park Ji-hoon, người nhận cả hai giải 'Nam diễn viên mới xuất sắc nhất' và 'Ngôi sao được yêu thích nhất' nhờ vai vua Danjong trong The Man Who Lives with the King, khẳng định: "Tôi sẽ luôn nỗ lực hết mình để trở thành một người mang đến những tác phẩm chất lượng và giàu ý nghĩa".

Giám đốc âm nhạc Lee Min-hwi, người thắng giải 'Âm nhạc xuất sắc nhất' với bộ phim Pavane, bày tỏ: "Tôi vốn là người hay than vãn, nên xin gửi lời đến những người thân thiết đã kiên nhẫn lắng nghe tôi càm ràm. Tôi yêu tất cả mọi người, và hy vọng mọi người vẫn sẽ tiếp tục lắng nghe tôi nhé!".

Lễ trao giải do hai diễn viên Han Ji-min và Lee Je-hoon dẫn dắt, mở màn bằng tiết mục chúc mừng với ca khúc Happiest do Mark, nghệ sĩ solo và cựu thành viên nhóm NCT thể hiện. Ca sĩ Kim Won-jun đã trình diễn ca khúc Show, trong khi nhóm nhạc nữ ILLIT mang đến màn trình diễn I Will Arrest You. Nam diễn viên Oh Jung-se, người nhận giải 'Ngôi sao được yêu thích nhất', đã xuất hiện trên sân khấu trong tạo hình nhân vật Choi Seong-gon, một ca sĩ hát nhạc ballad từ bộ phim Wild Sing của anh và thể hiện bản hit I Like You, nhận về những tràng pháo tay nồng nhiệt từ khán giả.