Tính đến tối muộn ngày 25/11, thống kê từ Box Office Vietnam ghi nhận Trại Giam Hạnh Phúc đã thu về gần 180 tỷ đồng sau chưa đầy một tuần ra rạp. Với đà bán vé trung bình hơn 30 tỷ đồng mỗi ngày, bộ phim do Tuấn Trần đóng chính đang tiến sát cột mốc 200 tỷ đồng.

Tốc độ kiếm tiền của dự án này lập tức khiến khán giả đặt lên bàn cân với Mai của Trấn Thành. Từ đây, nhiều câu hỏi được đặt ra xoay quanh cục diện phòng vé cuối năm:Phim của Trấn Thành từng mất bao lâu để cán mốc 200 tỷ đồng?Trại Giam Hạnh Phúc liệu có xô đổ kỷ lục của Trấn Thành ngay trong tuần đầu tiên?Lý do nào giúp một bộ phim ra rạp ngày thường lại đuổi kịp bom tấn mùa Tết của Trấn Thành?

Trấn Thành và dàn cast trên phim trường Mai – tác phẩm từng lập kỷ lục tốc độ chạm mốc 200 tỷ đồng vào dịp Tết Nguyên đán 2024. (Ảnh: NSX)

Hồi Tết Nguyên đán 2024, tác phẩm Mai của Trấn Thành từng tạo cơn sốt khi mất 5 ngày rưỡi để chạm ngưỡng 200 tỷ đồng và khép lại hành trình với hơn 550 tỷ đồng. Xét về thời điểm phát hành, Trấn Thành hưởng trọn lợi thế kỳ nghỉ lễ đầu năm, trong khi Trại Giam Hạnh Phúc trình làng vào giữa tháng 11 – giai đoạn thị trường rạp chiếu thường hạ nhiệt. Dù vậy, bộ phim của đạo diễn Trung Lùn vẫn duy trì khoảng 5.500 suất chiếu mỗi ngày và bỏ xa các đối thủ cùng thời điểm hơn 100 tỷ đồng.

Tuấn Trần hóa thân thành thầy giáo Phúc trong bộ phim đang đe dọa kỷ lục doanh thu của Trấn Thành. (Ảnh: NSX)

Sức hút giúp Trại Giam Hạnh Phúc đuổi kịp thành tích của Trấn Thành nằm ở câu chuyện tâm lý tội phạm đan xen chất hài đời thường. Trong phim, Tuấn Trần vào vai Phúc – một thầy giáo hiền lành rơi vào vòng lao lý sau biến cố ra tay bảo vệ em gái. Rũ bỏ vẻ ngoài bóng bẩy quen thuộc, nam diễn viên chọn lối diễn tiết chế, tập trung khai thác nỗi dằn vặt nội tâm qua ánh mắt sau song sắt.

Đối trọng trực tiếp với Phúc là nhân vật phản diện Long Đầu Bò do Lương Thế Thành đảm nhận. Tạo hình đầu trọc, cơ thể phủ kín hình xăm cùng ánh nhìn hung hãn của Lương Thế Thành mang đến bầu không khí ngột ngạt mỗi khi chạm mặt nhóm phạm nhân phòng giam D9.

Tạo hình đầu trọc, sẹo mặt cùng hình xăm dữ tợn của Lương Thế Thành trong Trại Giam Hạnh Phúc. (Ảnh: NSX)

Song hành cùng những phân đoạn tâm lý nặng nề là sự tung hứng của dàn diễn viên thực lực gồm Tiến Luật, Ma Ran Đô, La Thành và Hoàng Phi. Các mảng miếng hài duyên dáng của nhóm nhân vật phụ giúp câu chuyện chốn lao tù trở nên gần gũi, dễ tiếp cận với số đông khán giả đại chúng.

Với tỷ lệ lấp đầy rạp ổn định như hiện tại, Trại Giam Hạnh Phúc sẽ sớm chạm ngưỡng 200 tỷ đồng trong vài giờ tới. Cục diện này khiến cột mốc tốc độ doanh thu của Trấn Thành đứng trước nguy cơ bị vượt qua ngay trên bảng vàng phòng vé Việt.