Trong những năm gần đây, con gái diễn viên Mạnh Trường và bà xã Lan Phương nhận được nhiều sự chú ý của khán giả. Chíp (tên thật Nguyễn Phương Linh, sinh năm 2010) là ái nữ đầu lòng của nam diễn viên. Cô bé từng ghi dấu ấn trong lòng công chúng khi tham gia chương trình thực tế "Bố ơi! Mình đi đâu thế" vào năm 2015. Ảnh: FB Nguyen Manh Truong

Thời điểm xuất hiện trên truyền hình, Chíp khiến khán giả yêu mến bởi gương mặt bầu bĩnh, diện mạo dễ thương cùng tính cách ngây thơ, hồn nhiên. Những biểu cảm đáng yêu và cách trò chuyện tự nhiên của cô bé trở thành một trong những điểm nhấn thú vị của chương trình. Ảnh: FB Nguyen Manh Truong

Sau nhiều năm, cô bé nhí nhảnh ngày nào đã lớn phổng phao, trở thành thiếu nữ duyên dáng. Trong loạt hình ảnh mới được gia đình chia sẻ, Phương Linh gây ấn tượng với gương mặt thanh tú, đường nét hài hòa và vóc dáng cao ráo. Nhan sắc ở tuổi 17 của cô nhận được nhiều lời khen từ cộng đồng mạng. Ảnh: FB Nguyen Manh Truong

Không ít khán giả nhận xét ái nữ nhà Mạnh Trường ngày càng ra dáng thiếu nữ, sở hữu vẻ đẹp nhẹ nhàng. Ảnh: Nguyễn Linh

Phương Linh thừa hưởng những đường nét nổi bật từ cả bố lẫn mẹ. Nhiều người còn hài hước gọi cô là "bản sao nữ" của Mạnh Trường và dự đoán cô sẽ là một mỹ nhân nổi bật trong tương lai. Ảnh: Nguyễn Linh

Là ông bố của ba người con, Mạnh Trường thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc đời thường ấm áp bên gia đình, đặc biệt là con gái đầu lòng. Nam diễn viên từng khiến người hâm mộ bật cười khi hài hước tiết lộ muốn gác lại công việc để làm vệ sĩ, đứng canh ở cổng trường vì con gái ngày càng xinh đẹp. Ảnh: Nguyễn Linh

Phương Linh yêu thích nghệ thuật, có khả năng chơi piano, vẽ tranh và nhảy múa. Bên cạnh đó, gu thời trang của ái nữ nhà Mạnh Trường cũng được đánh giá cao với phong cách trẻ trung, nhẹ nhàng và thanh lịch, phù hợp với lứa tuổi. Ảnh: Nguyễn Linh

Phương Linh sở hữu lượng người theo dõi đáng kể trên mạng xã hội. Trang cá nhân của thiếu nữ hiện thu hút hơn 40.000 lượt theo dõi. Ảnh: FB Nguyen Manh Truong

Bên cạnh những thay đổi về ngoại hình của Phương Linh, Mạnh Trường cũng từng chia sẻ niềm tự hào khi chứng kiến con gái ngày càng trưởng thành trong tính cách. Ảnh: FB Nguyen Manh Truong

Phương Linh biết nhường nhịn các em, quan tâm đến những người thân trong gia đình và chủ động phụ giúp bố mẹ công việc nhà. Đây cũng là điều khiến nam diễn viên cảm thấy hạnh phúc khi nhìn lại hành trình khôn lớn của con. Ảnh: FB Nguyen Manh Truong

Bé Chip (Phương Linh) cùng em trai đánh đàn và ca hát. Clip: FB Nguyen Manh Truong