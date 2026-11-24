Ông Q. và số pháo hoa nổ tàng trữ trái phép.

Làm việc với cơ quan Công an, ông Q. khai nhận số pháo hoa nổ trên được mua từ một người không rõ lai lịch, không rõ nguồn gốc, xuất xứ về cất giấu nhằm mục đích sử dụng. Ngày 23-11, Công an xã Lệ Thủy cho biết, đã lập hồ sơ, tiếp tục xác minh và xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.